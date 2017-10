Bobovac, 21. listopad 2017.

Šesnaesti Molitveni dan za Domovinu Vrhbosanske nadbiskupije i Četrnaesto Hodočašće na Bobovac katolika pripadnika Ministarstva obrane, Oružanih snaga BiH i redarstvenih snaga organiziran je u subotu, 21. listopada 2017. na ostacima drevnog grada Bobovca pored crkve sv. Mihovila arkanđela nedaleko od Kraljeve Sutjeske, šezdesetak kilometara sjeverno od Sarajeva. U spomenutoj crkvi nalaze posmrtni ostaci nekoliko bosanskih kraljeva.

Molitveni pohod započeo je procesijom i moljenjem krunice od rijeke Bukovice do Bobovca, a predvodili su je pripadnici oružanih i redarstvenih snaga kojima su se pridružili brojni vjernici.

Svečano Euharistijsko slavlje na Bobovcu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom u Bosni i Hercegovini, i mons. Jurom Bogdanom, vojnim biskupom u Republici Hrvatskoj te uz koncelebraciju 32 svećenika među kojima su bili i vojni kapelani. Misno slavlje uživo je prenosio Hrvatski radio Bobovac, a preuzimali su Radio Marija i Radio Herceg-Bosna.

„Kao što Vam je poznato, ovom molitvenom skupu vjernika i svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, koje srdačno pozdravljamo, tradicionalno se i s velikom radošću pridružuju također vjernici Vojnog ordinarijata, djelatnici Ministarstva obrane i pripadnici Oružanih snaga. Oni su danas predvođeni svojim kapelanima, predsjedateljem Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je njihov vrhovni kolektivni zapovjednik, ministricom obrane i generalom načelnikom zajedničkog stožera Oružanih snaga. Ovdje su također pripadnici redarstvenih i sigurnosnih snaga raznih razina, koji se vrlo rado, sa svima nama, ujedinjuju u zajedničkoj molitvi da Gospodar nebeskih vojska i Tvorac svakoga reda i mira učini kako bi zavladao pravedan mir među svim Njegovim stvorenjima“, kazao je biskup Vukšić te poseban pozdrav uputio službenoj delegaciji Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj u kojoj je pet vojnih kapelana, koje predvodi vojni biskup mons. Jure Bogdan, a s njima je i Počasna zaštitna bojna, u vrlo prepoznatljivim povijesnim odorama, kao službena delegacija Oružanih snaga Republike Hrvatske te vojni izaslanik Republike Hrvatske u BiH“

„Jednako srdačno pozdravljam i mons. Mateja Jakopiča, načelnika Vojaškega vikarijata u Republici Sloveniji, kao i slovenskoga vojnog izaslanika u BiH. S nama su danas i pripadnici međunarodnih vojnih snaga s nakanom da nam se pridruže u molitvi, a predvodi ih general Anton Waldner, zapovjednik snaga EUFORA. Radujemo se svakom njihovu dolasku i molitvi i svima njima iskreno zahvaljujemo, što zajedno s nama mole za slogu i sreću te što svojim dolaskom izravno doprinose našem nastojanju, da se ovaj molitveni pohod za Domovinu i mir iz godine u godinu sve više internacionalizira. Raduje nas također što nam se ovdje na Bobovcu u sve većem broju pridružuju vjernici iz drugih biskupija, članovi različitih udruga, kulturnih društava, zajednica i povijesnih postrojba. Pozdravljamo također predstavnike svih ostalih razina civilne vlasti, a danas posebice one iz općine Vareš, na čijem se području nalazimo. I dopustite mi da, u ime svih nas, zahvalim župnom zboru iz Vareša, koji će predvoditi pjevanje za vrijeme ove svete Mise, i posebice svim vojnicima koji su, kroz proteklih nekoliko dana, u ne baš ugodnim uvjetima, doslovce danju i noću radili ili bdjeli, da sve ovo bude pripremljeno i da molitveni pohod prođe u najboljem redu. Bog ih blagoslovio“, poželio je biskup Vukšić u svom pozdravu.

„Draga braćo i sestre! Znademo da je Isus rekao: 'Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!' (Mt 5,9). Kao vjernici znademo također, da se mir tvori na različite načine, a naročito molitvom, i da se tako postaje čak sinovima Božjim. Pa, hajdemo moliti, da postojeći nesavršen mir postane pravedan! Da dragi Bog prosvijetli pameti svim protivnicima mira i molitve te da blagoslovi sve mirotvorce, kako se nikada ne bi umorili u svojim plemenitim nastojanjima izgradnje društvene sloge, poštivanja ljudskih prava i razumijevanja među ljudima i narodima“, kazao je biskup Vukšić u pozdravnoj riječi.

Čitanje i molitvu vjernika čitali su pripadnici Oružanih snaga i policije.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić podsjetio je da su se okupili na molitvu za Domovinu ističući da čovjek redovito moli za ono što mu je važno i vrijedno. „Došli smo ovdje da ne zaboravimo svoje korijene i shvatimo kako je to korijenje tako važno da za njega treba moliti“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je važno gdje se čovjek rodio i rastao. Podsjetio je da se Isus rodio u Betlehemu te rastao u Nazaretu koji je bio njegov zavičaj pa ga je to obilježilo i umro je pod nazivom Nazarećanin. „Rastući u određenom kraju čovjek je obilježen tim zavičajem, kulturom, mentalitetom, običajima...“, rekao je kardinal Puljić te spomenuo da, uz čovjekovo ime i prezime, u dokumentima piše čovjekovo rodno mjesto i to ga prati dok je živ. Istaknuo je da je upravo to čovjekovo korijenje i čovjekova domovina. Dodao je da čovjek, moleći za zemlju u kojoj je nikao i obikao, čini ono što je Isus činio dok je hodio po svojoj domovini i po njoj propovijedao radosnu vijest, ali ne samo za svoju domovinu nego za cijeli svijet. Podsjetivši na narodnu poslovicu da je košulja bliža od kabanice, rekao je da je Isus propovijedao najprije svom narodu i potom ustanovio Crkvu da sve sinove Abrahamove privede zajedništvu.

Kardinal Puljić potom je ukazao na nastojanje da se izbriše pamćenje „kako bi zaboravili svoje korijenje“ te podsjetio na veliki broj osoba koji su dali svoj život „za tu grudu na kojoj smo nikli i kojom hodimo“. „Valja vrjednovati te naše pretke koji su ginuli na toj grudi i za tu grudu. Moleći za Domovinu, danas molimo za sve koji su svoje živote dali i u toj zemlji ostavili svoje kosti čekajući uskrsnuće mrtvih“, riječi su kardinala Puljića koji je podsjetio da je u tijeku Sinoda Vrhbosanske nadbiskupije kada upravo razmišljaju o svom identitetu. „U moj identitet spada i moje korijenje; da se nikada ne stidim svoga kraja, svoga zavičaja u kojem sam niknuo. Ovo hodočašće želi u nama pobuditi ponos, svijest i istinsku odgovornost“, kazao je kardinal Puljić ističući da je čovjek spreman umrijeti za ono što vrjednuje odnosno: za slobodu, svoj dom, obitelj... Potaknuo je okupljene da budu svjesni odgovornosti za tu grudu i potrebe zauzetosti za domovinu u kojoj su „naši preci živjeli i ginuli te nama u baštinu ostavili“.

„Na ovom povijesnom mjestu molimo da postanemo svjesni sebe i vlastite odgovornosti za odgoj i učenje mladih generacija... Ne smijemo zaboraviti svoju povijest i to ne zato da bi je koristili kao huškački materijal protiv drugih nego da ne izbrišemo svoju pamet i da poučimo generacije kako će živjeti i umirati za ono što je sveto i drago i što je i našim precima bilo vrijedno. Zato ovaj skup ovdje na Bobovcu jest molitveni, ali i skup koji će u nama probuditi svijest, odgovornost, hrabrost i zauzetost“, kazao je kardinal Puljić ističući da su preci bili vjerni i svojoj grudi odani. Ukazao je i na postojanje nesloge i u Crkvi i u narodu te istaknuo da je upravo zato odlučio pokrenuo molitveni pohod na Bobovac. Pojasnio je da je to učinio zato što su „nam htjeli reći da ovo nije naša gruda“. „Neću odustati od te ljubavi svome kraju, zavičaju, narodu i vjeri naših otaca koji su je i u najtežim vremenima sačuvali i nama u batinu predali“, kazao je kardinal Puljić ističući da je „vjera naših otaca najveća vrijednost“ i da je trebaju dalje predati. Zaključio je da ta vjera treba prožeti cijelo čovjekovo biće te zahvalio svima što su došli na hodočašće i tako pokazali da nisu zaboravili svoje pretke.

Na kraju Svete mise generalni vikar Vojnog ordinarijata mons. Željko Čuturić zahvalio je svima koji poduzeli sve što je potrebno da mogu dostojanstveno proslaviti Svetu misu i potom nastaviti zajedništvo nakon Mise. Zamjenik Kazneno-popravnog doma Zenica Ivica Dujmović darovao je biskupu Vukšiću sliku koji su naslikali zatvorenici u spomenutom domu.

Prije blagoslova svi su zajedno izmolili sljedeću Molitvu za Domovinu sastavljenu iz Molitve Velikog Zavjeta:

„Gospo naša, Majko milosti puna, daj da po Tvom zagovoru oživi Crkva i Domovina. Daj da se skupi sve što je rasuto, da se osvijesti sve što je zaboravljeno, da iz vjerne i teške prošlosti izraste vjerna i svijetla budućnost. Bila si nam utočište u krvavim vremenima kada smo izdisali pod udarcima; bila si stijeg naših pobjeda i stalni poticaj naših obnova. U zajedništvu Općinstva svetih danas molimo sasvim vjerničkim pokoljenjima našega naroda. Nebo i zemlja neka budu svjedoci naše skrušenosti, našeg predanja i naše molitve. 'Blažena Ti što povjerova!' Umnoži nam vjeru, učvrsti nadu, ojačaj našu ljubav da prolazimo zemljom čineći dobro, da ustrajemo u pradjedovskoj vjernosti Petrovu Nasljedniku u zajedništvu Katoličke Crkve. Primi u svoje Srce naše vjerničko, ljudsko i narodno postojanje. Najvjernija odvjetnice, velika Zagovornice sinova ljudskih, Majke naše prošlosti, budi Majkom i naše sadašnjosti i budućnosti! Amen!

Oružane snage pobrinule su se za druženje nakon Svete mise pored rijeke Bukovice gdje je dijeljen vojnički grah.

Molitveni pohod Bobovcu pokrenuo je kardinal Puljić u znak sjećanja na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kosača 25. listopada 1478. s ciljem ujedinjenja u molitvi za osobne potrebe, za vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu ali i za sve ljude i narode koji u njoj žive. U listopadu 2002. godine kardinal Puljić je uputio dopis župnim uredima i crkvenim institucijama u kojem, između ostalog, stoji: „Nekoliko zadnjih godina na obljetnicu smrti bosanske kraljice Katarine Kotromanić-Kosača redovito sam slavio Svetu misu na njezinom grobu u Rimu. Posavjetovavši se sa svojim suradnicima, odlučio sam da ubuduće na obljetnicu smrti kraljice Katarine molimo za ovu Zemlju – našu Domovinu u svim crkvama, a posebno ćemo to činiti na Bobovcu. U tom duhu određujem da dana 25. listopada u svim župnim zajednicama bude uzet obrazac Mise za Domovinu“, napisao je tom prigodom kardinal Puljić pozvavši svećenike, redovnike, redovnice i ostale vjernike da dođu na Bobovac te mole za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Također je zamolio sve predstavnike vlasti i medija da ovom činu ne bude davana nikakva politička konotacija ističući kako želi da to bude isključivo vjernička molitva. (kta)



