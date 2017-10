Vatikan, 21. listopad 2017.

Neka nam Gospodin udijeli milost “nutarnje istine”, molio je papa Franjo u petak, 20. listopada 2017. tijekom Mise u Domu Svete Marte, zaustavivši se na odlomku iz poslanice Rimljanima, u kojem se potiče da činom vjere prionemo uz Boga i protumačio je što je „istinsko oproštenje Božje“. Ono je „besplatno“, dolazi njegovom milošću i voljom, a ne po našim djelima kako mi mislimo.

„Naša su djela odgovor na besplatnu Božju ljubav“, koja nas opravdava i uvijek nam oprašta. A naša svetost je upravo primati uvijek to oproštenje. Gospodin je onaj koji nam je oprostio iskonski grijeh i koji nam oprašta svaki put kada dođemo k njemu. Ne možemo sami sebi oprostiti vlastite grijehe svojim djelima, samo On oprašta. Mi možemo odgovoriti svojim djelima na to oproštenje, kazao je Papa.

U današnjem Evanđelju, nastavlja Sveti Otac, Isus nam pomaže shvatiti „jedan drugi način kako tražiti opravdanje“, stavlja pred nas one koji se smatraju pravednicima zbog dojma koji daju o sebi“. Ti koji se znaju pretvarati, kao da su sveti, oni su licemjeri, tumači papa Franjo. U njima sve je prljavo, ali strašno žele „dati dojam“ da su pravedni i dobri, pokazujući se kako poste, mole i daju milostinju. Ali u njihovom srcu nema ničega, nema bitnoga, njihov život je licemjeran, njihova istina je prazna.

Oni varaju duše, žive od prijevare, svetost je za njih prijevara. Isus uvijek traži od nas da budemo istinoljubivi, ali istinoljubivi u srcu i ako nešto pokazujemo prema van, neka to bude istina koja je u srcu. Zato je dobar onaj savjet: „kada moliš, čini to u skrovitosti; kad postiš, čini to tako da to nitko ne vidi na tvojem licu; i kada daješ milostinju, neka tvoja ljevica ne zna što čini desnica, učini to u skrovitosti“, rekao je Papa.

Njihovo je opravdanje privid, dodaje Sveti Otac, mjehurići sapuna koji danas jesu, a sutra nisu. Isus traži od nas dosljednost života, povezanost između onoga što činimo i onoga što živimo u sebi. Laž nanosi veliku štetu, licemjerje čini veliko zlo, to je način življenja. U psalmu smo molili za milost istine pred Gospodinom. Lijepo je ono što smo molili: 'Gospodine, grijeh svoj tebi priznah, i krivnju svoju više ne skrivam, nisam prevario svoju dušu. Rekoh: priznat ću Gospodinu prijestup svoj, i ti si mi krivnju grijeha oprostio.' Istinu treba uvijek staviti pred Boga, uvijek. I ta istina pred Bogom je ona koja otvara prostor kako bi nam Gospodin oprostio.

Licemjerje postaje dakle običaj. Put na koji nas usmjerava papa Franjo je onaj da ne optužujemo druge, nego da se učimo mudrosti da optužujemo sami sebe, i da ne skrivamo svoje grijehe pred Gospodinom. (kta/rv)