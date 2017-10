Vatikan, 20. listopad 2017.

Da nam Gospodin dade da uvijek mislimo na „besplatnost“ spasenja, na Božju blizinu i konkretna djelâ milosrđa koja želi od nas, bilo da su ona materijalna ili duhovna; tako ćemo postati osobe koje otvaraju vrata sebi i drugima – molitva je koju je Papa upravio Bogu tijekom jutarnje Mise slavljene u Domu svete Marte, 19. listopada 2017. Osvrčući se na odlomak iz Lukina evanđelja iz liturgije dana, o pismoznancima i farizejima koji su se smatrali pravednicima, ali im je Isus dao da se uvjere da je samo Bog pravedan, papa Franjo je objasnio zašto su pismoznanci „uzeli ključ znanja“, ali nisu ušli u Kraljevstvo, niti su pustili druge da uđu.

Oduzimanje sposobnosti za shvaćanje Božje objave, za razumijevanje Božjega srca, Božjega spasenja – taj ključ znanja – možemo reći da je vrlo ozbiljan nemar. Zaboravlja se besplatnost spasenja; zaboravlja se Božja blizina i Njegovo milosrđe. I upravo oni koji su sve to zaboravili, odnijeli su ključ znanja – napomenuo je Papa.

Zaboravlja se, dakle, besplatnost. Naše je spasenje Božja inicijativa, a oni se stavljaju na stranu zakona – rekao je Sveti Otac te dodao – spasenje je tamo za njih; na taj način dolaze do gomile odredbî koje zapravo postaju spasenje. Međutim, tako ne dobivaju snagu Božje pravednosti. Zakon je, naprotiv, odgovor na besplatnu ljubav Boga koji je preuzeo inicijativu za naše spasenje. A kada se zaboravlja dar spasenja, – dodao je Papa – pada se i gubi smisao za Božju blizinu.

Za njih je Bog onaj koji je sastavio zakon. Ali to nije Bog objave. Bog objave je Bog koji je započeo hoditi s nama od Abrahama sve do Isusa Krista; to je Bog koji hodi sa svojim narodom. A kada se izgubi bliski odnos s Gospodinom, pada se u ograničeni mentalitet koji vjeruje u samodostatnost spasenja s ispunjenjem zakona – istaknuo je Papa.

Kada, naime, nedostaje blizine s Bogom, kada nedostaje molitve – primijetio je papa Franjo – ne može se poučavati nauk niti se može baviti teologijom, a još manje moralnom teologijom. Teologija se proučava na koljenima, uvijek blizu Boga. Gospodinova blizina dolazi do najviše točke u raspetom Isusu Kristu, budući da smo opravdani Kristovom krvlju, kako kaže sveti Pavao. Zbog toga su milosrdna djela kamen kušnje u ispunjenju zakona, jer se tada dodiruje Kristovo tijelo, Krist koji trpi u osobi, tjelesno i duhovno – objasnio je Papa te upozorio na činjenicu da se, kada se izgubi ključ spoznaje, dolazi i do korupcije.

Na kraju se Sveti Otac osvrnuo na odgovornost pastirâ u Crkvi danas, kada izgube ili odnose ključ znanja, zatvarajući vrata nama i drugima. Više sam puta u svojoj zemlji čuo priče o župnicima koji nisu htjeli krstiti djecu samohranih majkî, jer nisu bile u crkvenom braku. Zatvarali su vrata, sablažnjavali su Božji narod; zašto? Zato što je srce tih župnikâ bilo izgubilo ključ znanja.

Ne trebamo ići daleko unatrag u vremenu i prostoru – napomenuo je Papa – jer je prije tri mjeseca, u jednoj zemlji, u jednom gradu, jedna majka htjela krstiti svoje tek rođeno dijete, ali bila je civilno vjenčana s jednim rastavljenim čovjekom. Župnik je pristao krstiti dijete, ali je kazao da muž, budući da je rastavljen, ne može biti prisutan na krštenju. To se danas događa - rekao je Sveti Otac. Farizeji i pismoznanci nisu samo iz onog vremena, i danas ih ima mnogo. Zbog toga se treba moliti za nas pastire. Moliti da ne izgubimo ključ znanja i da ne zatvorimo vrata sebi i ljudima koji žele ući – istaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)