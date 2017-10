Zagreb, 19. listopad 2017.

"Krunica je najjače oružje u rukama Hrvata i Slovenaca" poruka je u naslovnici novog Glasa Koncila, br. 42 u tekućoj godini posvećena je fotografijom i tekstom veličanstvenom susretu dviju sestrinskih Crkava, hrvatske i slovenske, u znaku Majke Božje Fatimske s osnovnom porukom stavljenom u naslov prikaza: "Krunica je najjače oružje u rukama Hrvata i Slovenaca". Tu je misao produbio u svojoj propovijedi i varaždinski biskup Josip Mrzljak. ""Ljudi dragi, mi imamo najjače oružje - to je krunica, to je najjače oružje na svijetu! To je oružje koje može uništiti svako zlo. Može uništiti mržnju i širiti ljubav. Želimo mi sami sebi nekako posvjedočiti da je to jako važno oružje koje može suzbiti zlo u čovjeku, u obitelji, u narodu i u Hrvatskoj i u Sloveniji", rekao je biskup Mrzljak.

Glavni urednik Ivan Miklenić u "Komentaru" naslovljenom "Prilika će ostati neiskorištena?" osvrće se na događanja u vezi s koncernom "Agrokorom" stavljajući ih u širi društveni kontekst: "Slučaj Agrokor prilika je da se konačno objektivno pristupi raščišćavanju hrvatske tranzicijske privatizacije i specifičnoga hrvatskoga modela kapitalizma, no, budući da su izostali stvarni demokratski preduvjeti, tj. budući da je Hrvatska i dalje iznutra okovana, ne smiju se stvarati velika očekivanja niti nasjedati vrlo snažnim političkim i medijskim manipulacijama koje slijede".

U središnjem intervjuu: "Alarm: deset puta povećan karcinom dojke!" dr. Mirjana Semenić Rutko, vukovarska liječnica govori o ženama koje su zajedno s muškarcima boravile u Vukovaru tijekom okupacije u Vukovaru jer nisu uspjeli izići na vrijeme, s motrišta pogubnih podataka o njihovu gotovo deset puta povećanom broju oboljelih od karcinoma dojke. Pored toga, progovara o njihovim strašnim traumama: ""Donošenjem suludih zakona po kojima manjine imaju veća prava nego većina, ljudi shrvani tugom postali su bolesni. Ako žena koja je silovana dođe u državni ured u kojem radi čovjek koji ju je silovao, zar mu se treba nasmiješiti?"

Vjerničko svjedočanstvo u rubrici "Vjernici laici aktivni u Crkvi" donosi teologinja Lidija Miler, župna pastoralna vijećnica u zagrebačkoj župi Sveta Klara, franjevka trećoredka, zaposlena kao voditeljica Ureda dekana na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ovjenčana i naslovom najbolje tajnice u Hrvatskoj: "Nema toga što Majka Božja ne može isprositi od svoga sina".

"Marulićeva Judita izrijekom je bila izbačena iz lektire" naslovljen je odgovor zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića, bivšemu voditelju Radne skupine za kurikularnu reformu, i uredništvu "Jutarnjega lista", koje odgovor nije uopće objavilo.

Pozornost šire javnosti privući će i Izjava Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa 7. redovite sjednice održane u ponedjeljak 9. listopada u Zagrebu na kojoj se raspravljalo o kretanjima i otvorenim pitanjima reforme odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj - "Reforma se svodi na opremanje škola informatičkom opremom".

Nova nizanka povijesnog feljtona o bl. Alojziju Stepincu govori o njegovim dokazima da ondašnje Ministarstvo unutarnjih poslova obmanjuje javnost o fizičkom napadu na njega u Zaprešiću.

U reportaži "Duhovne vrijednosti jamče izlazak iz sjene turističkoga odredišta" prikazana je župa sv. Jurja u Lovranu, koja ima oko 5000 vjernika pored središta i u okolnim naseljima: Oprič, Dobreć, Liganj, Tuliševica, Lovranska Draga, Medveja i Ika. (kta/ika)