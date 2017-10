Rim, 19. listopad 2017.

Svake godine od neishranjenosti umre tri milijuna djece u dobi do 5 godina – upozorenje je koje je, nažalost, već više puta uputila međunarodna organizacija Save the Children. Sada je to istaknula u posljednjem izvještaju naslovljenom „Smrtno gladan. Stari i novi izazovi u borbi protiv neishranjenosti“. Pedeset i dva milijuna djece mlađe od 5 godina trpi zbog akutnoga nedostatka hrane i hranjivih tvari, dok ih je 155 milijuna kronično neishranjeno. Spomenuta organizacija stoga pokreće međunarodnu kampanju pod naslovom „Do posljednjega djeteta“, jer – kako je u razgovoru za Radio Vatikan objasnio Filippo Ungaro, odgovoran za komunikaciju spomenute organizacije u Italiji – još uvijek previše djece u svijetu umire zbog neishranjenosti koja je glavni sekundarni uzrok dječje smrtnosti.

Taj problem još povećavaju čimbenici poput klimatskih promjena, ratova, sukoba i siromaštva – napomenuo je Ungaro. Svijet je danas sposoban i ima sva potrebna sredstva za rješavanje tog problema. Ali, problem je političke volje; nije riječ o nekoj epidemiji ili bolesti za koju se lijek ne poznaje, nego je rješenje nadohvat ruke. Doista treba stati na kraj takvom nijekanju djetinjstva – istaknuo je Ungaro.

Na novinarovo pitanje gdje je ta pojava posebno istaknuta, Ungaro je kazao da je vrlo raširena u Aziji, čak i u zemljama s brzim gospodarskim razvojem, kao što je primjerice Indija, u kojoj ima mnogo slučajeva dječje neishranjenosti, te na cijelom području podsaharske Afrike. Upravo posljednjih mjeseci na Afričkom rogu i u Keniji, zbog prirodnih nepogoda, sedam milijuna djece trpi zato što nema vode i hranjivih tvari. Osim toga – dodao je – valja svakako spomenuti i zemlje u kojima se još uvijek vode ratovi i sukobi, kao što su Sirija ili Jemen. Ratne prilike samo povećavaju taj problem i smanjuju mogućnosti djece za razvoj i dostojno djetinjstvo.

Na kraju je napomenuo da su od 1990. godine do danas učinjeni veliki koraci naprijed, te je broj pothranjene djece s više od 250 milijuna pao na oko 150 milijuna. Ali, činjenica da svake godine tri milijuna djece umre zbog tog problema treba nas potaknuti na razmišljanje. Potrebno je veće zauzimanje međunarodne zajednice – istaknuo je na kraju Filippo Ungaro. (kta/rv)