Sarajevo, 18. listopad 2017.

Svečanim Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i prigodnom akademijom u dvorani Pavla VI. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu na blagdan sv. Luke evanđeliste, 18. listopada 2017. obilježen je Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) u Sarajevu koji je za svog zaštitnika uzeo ovog sveca.

Svetu misu slavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, u zajedništvu s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem i uz koncelebraciju profesora KBF-a i sjemenišnih odgojitelja te drugih svećenika i sudjelovanje bogoslova i drugih studenata i studentica na KBF-u, časnih sestara i drugih vjernika.

Dekan KBF-a preč. dr. sc. Darko Tomašević uputio je pozdrav kardinalu Puljiću, svećenicima i svim nazočnima poželjevši da ih u radu prati zagovor sv. Luke.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić zahvalio je dekanu Tomaševiću za upućene riječi te pozdravio biskupa Vukšića i sve profesore i djelatnike KBF-a, svu braću misnike, uzvanike, predstavnike vojnih struktura i Ministarstva obrane BiH, sve studente, bogoslove, laike i sve druge koji su sudjelovali na Misi. Čestitao je imendan svima koji za svoga zaštitnika imaju sv. Luku potičući ih da snagom duha, kakvu je imao ovaj evanđelist, proniču u otajstvo spasenja i otkupljenja.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istaknuo je ljepotu pisanja sv. Luke kojom je prikazao da se Bog objavljuje kao „ljubav i milosrđe". Osvrćući se na crkveni dokument o odgoju i obrazovanu budućih svećenika "Ratio fundamentalis", podsjetio je kako Crkva naglašava potrebu studiranja teologije ne samo tijekom teološkog studija nego i tijekom pastoralnog djelovanja ili predavanja teoloških predmeta. "Svi, zapravo, trebamo trajno biti učenici. To znači da trebamo biti poučljivi, otvoreni Božjoj riječi kako bi ta riječ postala naš život i naše svjedočenje. Iako dokumenti o svršenom studiju odnosno diplome imaju svoju vrijednost kao svjedočanstva o završenom studiju, ipak to neće puno značiti ako se naučeno ne pretvori u život kao živo svjedočanstvo Isusa Krista. Ono što se u srcu nose, to će se itekako naviještati i propovjediti", naglasio je kardinal Puljić. Dodao je da je Crkva uvidjela potrebu dati uputu učilištima kroz spomenuti dokument da nastoje, kroz povezana predavanja, izgrađivati skladan hod za Isusom Kristom i davati doprinos sazrijevanju istinskog kršćanskog pogleda o čovjeku i o svijetu. "Mi živimo u svijetu koji je na svoj način globalno selo. Zato je potrebno steći sposobnost da, bez obzira gdje bili, to vjerničko uvjerenje možemo živjeti, naviještati i svjedočiti. Danas želimo, ne samo slaviti sv. Luku i moliti njegov zagovor, nego učiti iz njegova načina ispitivanja i prenošenja objave Božje kako bi bili poučljivi u traženju onoga što je pravo, što je Božje, što je trajno", kazao je kardinal Puljić napominjući da Evanđelje, Crkva i teologiju nisu privatno vlasništvo, već da su darovani za služenje.

Tijekom Mise pjevao je Zbor bogoslova „Stjepan Hadrović” pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Mise uslijedilo je svečani akademski čin. Pozdrav svim nazočnima i uvodnu riječ uputio je dekan Tomašević koji je u prvom redu pozdravio kardinala Puljića; novog mitropolita dabrobosanskog njegovo visoko preosveštenstvo gospodina Hrizostoma; prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu; prof. dr. Nenada Tupešu, prodekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči; izv. prof. dr. Grgu Grbešića, prodekana za financije i organizaciju poslovanja KBF-a u Đakovu, ističući da su redoviti dolasci predstavnika iz Đakova znak bliskih veza dvaju fakulteta; dr. Danimira Pezera, dekana Franjevačke teologije; dr. sc. Marka Šutala, novoizabranog predstojnika Teološko-katehetskog instituta u Mostaru; ostale veleučene kolege dekane Univerziteta u Sarajevu: Izeta Bijelonju s Mašinskog fakulteta, predstavnike ostalih Fakulteta (Fikreta Karčića s Pravnog, Ladu Sadiković s Fakulteta za kriminalistiku); fra Nikicu Vujicu, ekonoma Franjevačke provincije Bosne Srebrene; preč. Josipa Kneževića, rektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa te i sve ostale odgojitelje VBS-a, kao i odgojitelje sjemeništa Redemptoris Mater u Vogošći; predstavnike diplomatskog kora i Apostolske nuncijature; sve ravnatelje, direktore i djelatnike Katoličkih školskih centara u BiH; sve redovnike i redovnice, svećenike svih službi, predstavnike civilnih vlasti, predstavnike sredstava društvenih priopćavanja, i sve prisutne. Poseban pozdrav uputio je djelatnicima KBF-a, studenticama i studentima kao i magistrima teologije. Zahvalio je i na upućenim pismenim čestitkama od strane dekana KBF-a u Zagrebu, Splitu i Ljubljani.

Dekan Tomašević dalje je spomenuo da su u protekloj akademskoj godini na KBF-u u Sarajevu organizirana dva važna znanstvena skupa: međunarodni simpozij na temu: "Milosrđe i solidarnost" te međunarodni simpozij na temu "Oprost i pomirenje: krilatice lišene sadržaja?" Istaknuo je da je na KBF-u prošle akademske godine organizirano i 6 teoloških tribina koje su se održavale na temu bila „Oprost i pomirenje – krilatice lišene sadržaja“. Spomenuo je i nekoliko važnih izdavačkih pothvata te istaknuo da je 27. listopada 2016. u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo svečano potpisan Ugovor o položaju i djelovanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu u sastavu Univerziteta u Sarajevu kojim je preciznije uređen status i članstvo Katoličkog bogoslovnog fakulteta u okviru Univerziteta u Sarajevu. Govoreći o gostovanjima i predavanjima međunarodnih uglednih profesora na KBF-u u Sarajevu proteklom razdoblju, spomenuo je nadbiskupa i metropolita Seoula kardinala Andrewa Yeoma Soo-junga, profesora s Harvarda Stevea Jardinga, te vodećeg turkologa u svijetu prof. dr. Michaela Ursinusa te nabrojao nekoliko važnih projekata koje je KBF u Sarajevu ostvario u prošlog godini. Na kraju je riječi zahvale uputio dobročiniteljima i svima koji ih prate svojim molitvama, kao i svim djelatnicima KBF-a.

Nazočnima se potom obratio kardinal Puljić koji je, između ostalog, zahvalio za sve milosti primljene u protekloj godini, svim dobrim ljudima koji su ih podupirali u radu u tom periodu, ali i svim djelatnicima koji su surađivali kako bi ovaj fakultet ostvario svoju svrhu.

Mitropolit Hrizostom u svojoj čestitci je podsjetio da sv. Luku pravoslavci i katolici jednako cijene i smatraju najvećim evanđelistom upravo zbog načina na koji je taj svetac istraživao i proučavao te poželio sreću i prije svega zdravlje svima koji se bave teologijom.

Rektor Škrijelj izrazio je radost da je, stupanjem u punopravno članstvo, Katolički bogoslovni fakultet svojom povijesnom baštinom obogatio Univerzitet u Sarajevu budući da je, kada se radi o visokom obrazovanju na ovom prostoru, ovaj fakultet službeno prva ustanova te vrste oformljena još u vrijeme Austro-ugarske monarhije. Čestitajući potom novim magistrima teologije kazao je da su svoje znanje iz područja teologije stekli na jednom "izvanrednom Katoličkom bogoslovnom fakultetu, na najstarijem i najvećem univerzitetu u BiH".

Prigodno predavanje pod naslovom „Komunitarnost i religijsko uvjerenje“ održao je mr. sc. Oliver Jurišić koji je o ideji komunitarnosti, koja se sastoji od tri elementa: zajednice, racionalnosti i jezika, govorio na temelju određenih ideja trojice filozofa: Michaela Sandela, Alasdaira MacIntyrea i Charlesa Taylora.

Uslijedio je svečani čin uručenja diploma studentima koji su stekli stručni naziv magistri teologije. Obraćajući se novim magistrima teologije, dekan Tomašević je kazao da njihovo školovanje ne završava, već da sada imaju veću odgovornost znanje koje su stekli prenijeti i drugima. Deset studenata i studentica, koji su završili sav propisani integrirani petogodišnji studij, položili sve ispite i udovoljili svim odredbama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, najprije su pred prodekanom vlč. dr. sc. Zdenkom Spajićem obećali da će: „upotrijebiti sve svoje snage u radu za dobrobit naroda Božjega, za produbljenije proživljavanje kršćanske vjere u narodu i za procvat i dobrobit Katoličke Crkve;... uložiti sve svoje sile da znanje koje su stekli na ovom Fakultetu i dalje razvijati kako bi mogli što više pridonijeti napretku, boljem i ljepšem životu svih ljudi...“.

Diplome su primili: Josip Erjavac, Marin Krešić, Željko Matijević, Ivan Perić, Josipa Prskalo, Ivana Šokčević i Dragana Topić dok su odsutni bili: Marija Jurić; Davor Madžarević i Fabijan Štedul.

Potom su dodijeljene nagrade najboljim studentima u akademskoj 2016./2017. godini, a primili su ih: Ana Brkan (s ostvarenim prosjekom u cjelokupnom studiju 8,64), Dario Martić (s ostvarenim najboljim prosjekom od 9,82 u akademskoj godini 2016./2017.) i Fabijan Štedul, magistar teologije (za najbolji pisani rad u akademskoj godini 2016./2017.).

Akademija je završena pjevanjem pjesma na latinskom jeziku koja je proglašena za studentsku himnu „De Brevitate Vitae“ (o kratkoći života) koju je napisao bolonjski biskup Strada 1267. godine, a poznata je po početnom stihu: Gaudeamus igitur.

Na akademiji su nastupili: sopranistica Vedrana Šimić koju je na klaviru pratio dr. Milan Lucić te bogoslovski zbor „Stjepan Hadrović“ pod ravnanjem prof. Marka Stanušića. (kta)

