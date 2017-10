Morančani, 18. listopad 2017.

Na Misi zadušnici i sahrani svećenika Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Ante Stjepića, 17. listopada 2017. u župi sv. Jurja mučenika Morančani pokraj Tuzle, riječi oproštaja u ime svećenika, časnih sestara i župljana župe Novo Selo pokraj Bosanskog Broda, u kojoj je pokojni svećenik Ante u dva navrata obavljao kapelansku i župničku službu, uputio je profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu vlč. Božo Odobašić, a donosimo ih u cijelosti:

Naš dragi svećenik Anto Stjepić od kojega se danas ovdje u njegovim rodnim Morančanima opraštamo od svojih 43 godine svećeništva 25 godina proveo je u župi Novo Selo /Bos. Brod. Zato u ime 6 svećenika rodom iz Novog Sela i župljana župe Novo Selo izražavam sućut Antinom bratu Slavku i rodbini s nekoliko oproštajnih riječi.

Braćo i sestre, svaka smrt pogotovo voljene osobe upućuje automatski i na njezin život. Jučerašnja vijest o Antinoj smrti vratila nas je Antinom životu. Anto je već kao dječak i sjemeništarac provodio većinu svoga prazničkog vremena kod svoga strica (adže) svećenika i našeg drugog župnika Jakova Kovačevića. Kako je Anto od djetinjstva bio jednostavan, radin, pobožan i društven suživio se s mladima u mjestu i bio prihvaćen i voljen od mladih u župi i cijelom kraju. Sudjelovao je na Misama i u pobožnim slavljima. Radio je sam i s mladima oko župnih poslova. Igrao je nogomet i u mjesnom klubu Ukrina od prvih dana a potom i kao mladi svećenik. A znalo se igra parok; ne smije se čuti ružna riječ. Družio se kao sjemeništarac sa sjemeništarcima i bogoslovima iz župe. Bio je kao jedan od nas, Novoseljanin, i cijeli život volio je Novo Selo i vjernike koje je kroz 25 godina svoga svećeništva kao župni vikar i u dva navrata kao župnik služio. Volio je svoga adžu /strica Jakova i u bolesti za njega skrbio sve do njegove smrti. Iako je on ustvari već tada vodio i župu titulu župnika svoga strica je poštivao do njegove smrti a potom sam kao novoimenovani župnik vodio župu kroz 15 godina prije rata.

Njegova blaga narav, ozbiljnost i uzornost u vršenju župničkih obveza, zauzetost za obnovu crkve i crkvene imovine, groblja, kapelica u župi, ostat će u trajnoj uspomeni svih Novoseljana. Pred rat premješten je u župu Čardak gdje doživljava sudbinu i sve posljedice rata. Imao je istančan osjećaj za prognanike za koje je po želji Nadbiskupa radio da bi se ponovno 2000.g. vratio u Novo Selo za župnika da okupi raspršene i obnovi porušeno. Od više svećenika koji su u Novom Selu bili Anto će ostati među trojicom velikih koji su opečatili župu i cijelo mjesto. Prvi župnik Juraj Majetić, drugi njegov stric (adža) Jakov Kovačević koji je u župi djelovao 35 godina. I što su oni i duhovno i materijalno u župi izgradili sve je to zadnji rat do temelja srušio. A ljubav voljenog nam župnika Ante Stjepića prema Novom Selu i njegovim žiteljima iz temelja je opet obnovila. Zahvaljujući njemu sagrađena je nova crkva, obnovljena i proširena župna kuća, crkvene zgrade, župna dvorana, ograde, iznova obnovljeno groblje s novom kapelicom itd. No, iznad svega Anto je kao duhovan svećenik obavljajući svoje svećeničke dužnosti revno i pobožno obnavljao duh vjere u puku, hranio nadu u providnost Božju i bolju budućnost. Anti su kao svom svećeniku, kao ocu, župniku i dušobrižniku, kao dragom prijatelju svi dolazili. Za svako ga je imao lijepu i utješnu riječ. Uvijek se radovao kao i njego stric Jakov kada bi ga svećenici, bogoslovi i sjemeništarci obilazili. Sve nas je rado imao oko sebe. Njegovu ljubav prema Bogu i puku svi su skoro opipljivo doživljavali. Za proslavu 100. g. župe 2011. započeo si velike pripreme a onda iznenada 2009. premješten da i u Par Selu uzdigneš vjeru i nadu novih župljana. Dragi naš Anto, dragi naš voljeni župniče, mi smo ti neizmjerno za sve što si za nam činio neizmjerno zahvalni.

Nikica Čabraja iz Australije izražava sućut obitelji i piše: „Neka našeg Antu sada dobri Bog primi u svoj vječni mir! Bio je dobar kolega, prijatelj i svećenik“. Jozo Čabraja iz Njemačke piše: „žao mi je što ne mogu doći na sahranu, i sam sam bolesnik, ali izrazi sućut rodbini i neka znaju da smo mi ponosni što smo imali takova dragog i dobrog župnika i prijatelja“.

Dragi naš Anto znao si da je život putovanje prema vječnosti. Tu vječnost u nama od našeg krštenja gradi u svojoj Crkvi sam Isus Krist kojem si povjerovao i kojem si kao svećenik svoj život kao žrtvu poklonio. Bio si uzoran i revan svećenik. Sigurni smo da te je sam Isus danas zagrlio i svojoj uskrsloj slavi pridružio. Njegova je riječ, koju ti je On u smrtnoj muci uputio: „valjaš slugo, dobri i vjerni, … uđi u radost gospodara svoga“ (Mt 25, 21), i za nas je vječna i utješna. Neka ti je naš voljeni Anto i župniče u Bogu pokoj vječni. Amen.

Božo Odobašić, prof. u m.