Vatikan, 18. listopad 2017.

Rado gledam ljudima u lice i iskreno odgovaram na njihova pitanja - napomenuo je papa Franjo u novoj knjizi koja je u Italiji u prodaji od četvrtka, 19. listopada, a iz koje je talijanski dnevni list „La Repubblica“ objavio pojedine odlomke. Sveti Otac u toj knjizi tako izlaže svoju viziju Crkve u dijalogu s ljudima i otvoreno govori o svojim osjećajima u ophođenju s novinarima.

Odlučan sam, ali i sramežljiv. U Buenos Airesu sam se malo bojao novinara. Mislio sam da bi mi mogli stvarati poteškoće te iz tog razloga nisam davao intervjue – priznao je Papa u knjizi koju je sastavio zajedno s talijanskim novinarom i isusovcem Antoniom Spadarom. Knjiga nosi naslov „Adesso fate le vostre domande – Sada postavite svoja pitanja“, a objavila ju je izdavačka kuća Rizzoli.

Znam da trebam biti oprezan te se nadam da to i jesam. Prije nego što započnem sa slušanjem i odgovorima, uvijek se pomolim Duhu Svetom. I kao što ne smijem izgubiti oprez, tako ne smijem izgubiti ni povjerenje. Znam da me to čini ranjivim, no to je rizik koji sam spreman preuzeti – objasnio je papa Franjo.

Po Papinu bi mišljenju i Crkva trebala preuzeti taj rizik. Sveti Otac tako priželjkuje Crkvu koja se zna uključiti u razgovor s ljudima, koja može dijalogizirati. To je Crkva iz Emausa u kojem Gospodin „intervjuira“ obeshrabrene učenike – napomenuo je papa Franjo – Za mene je intervju dio tog razgovora Crkve s ljudima današnjega doba.

Papa Franjo je uoči Biskupske sinode o braku i obitelji dao izraditi upitnik koji je trebao pomoći Svetoj Stolici otkriti raspoloženjâ i stavove vjernika o tim temama te način Crkvenog ophođenja. Papa je također u sklopu priprema za Biskupsku sinodu o mladima, koja će se održati u listopadu 2018. godine u Vatikanu, dao da se koristi to oruđe. (kta/rv)