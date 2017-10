Prisoje, 16. listopad 2017.

Kandidatice sestara Služavki Malog Isusa Provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije Sarajevo: Anela Oborović, Marija Ivančić i Ivka Martinović, predvođene svojom odgojiteljicom s. Mandom Pršlja te animatoricom s. Danicom Bilić, 14. i 15. listopada 2017. pohodile su župu Uznesenja Blažene Djevice Marije Prisoje nedaleko od Tomislavgrada.

Prisojski župnik don Ivan Bebek, zajedno sa četrdesetak mladih iz svoje župe, poželio je dobrodošlicu sestrama i kandidaticama koje su stigle iz Sarajeva odnosno Gromiljaka. Ukratko je progovorio o župi Prisoje koja je bogata duhovnim zvanjima. Napomenuo je da ova župa ima 33 duhovna zvanja među kojima je i biskup porečko-pulski mons. Dražen Kutleša. „Ivku Martinović i Mariju Ivančić sam poslao u samostan i njima se posebno dičim“, kazao je župnik Bebek.

Zahvalivši za tako lijepu dobrodošlicu, sestre i kandidatice govorile su mladima o Božjem pozivu i svom odazivu da izbliza slijede Isusa kao Služavke Malog Isusa. Animatorica susreta s. Danica Bilić upoznala je mlade s pojmom poziva te progovorila o važnosti življenja vjere u svakodnevnom životu. Različita razmišljanja mladih mogu se svesti na potrebu otvorenosti srca za Isusa i za svoga bližnjega.

Uslijedilo je razgovor u skupinama na zadanu temu. Mladi su aktivno sudjelovali u svim zadacima, a bila je primjetna njihova radost što svoja promišljanja mogu podijeliti sa sestrama i kandidaticama Služavki Malog Isusa. Potom su svi pošli u župnu crkvu i pridružili se brojnim vjernicima koji su došli na Misno slavlje prije kojeg su obavili listopadsku pobožnost moleći krunicu. Krunicu su predmolili mladi to na nakanu: svih bolesnih, nemoćnih, siromašnih, potrebnih kao i za nova duhovna zvanja posebno iz župe Prisoje. Euharistijsko slavlje predvodio je župnik Bebek, a liturgijsko pjevanje animirali su mladi i djeca iz zbora Ancora. U večernjim satima sestre, kandidatice i mladi predvođeni župnikom Bebekom pošli su u pohod obiteljima.

Tijekom Misnih slavlja u nedjelju, 15. listopada kandidatice su čitale misna čitanja. Iskaznice Prijatelja Malog Isusa dobili su župnik Bebek, Antonija Ivančić i Ante Ćurić koji su obećali da će, u suradnji s Družbom sestara Služavki Maloga Isusa, nastojati u svijetu živjeti evanđelje u duhu sluge Božjega Josipa Stadlera. Upoznati su da je svrha ovog privatnog vjerničkog društva laika i klerika: sudjelovati u životu Crkve brinući za Isusovu najmanju braću; posjećivati i, po mogućnosti, okupljati zapuštenu djecu, stare, bolesne i invalidne te napuštene i osamljene osobe; promicati kulturu života, mira i pravde; posebno njegovati i promicati pobožnost prema Malome Isusu i presvetoj Euharistiji; raditi na promicanju duhovnih zvanja te molitvom i svojim vjernim življenjem evanđelja biti spremni na prihvaćanje Božjega poziva i u tome pomagati drugima

Kandidatica Anela Oborović iznijela je također vlastito svjedočanstvo: „Zovem se Anela Oborović, imam 37 godina i dolazim iz župe sv. Ivana, apostola i evanđelista, iz Mostara. Bila sam tradicionalna djevojka; išla sam na misu nedjeljom i blagdanima. Imala sam u životu sve što bi svaka djevojka poželjela: dobar posao, stambeno osigurana, automobil, društvo, dobar ugled i dečka. Sve do jednog događaja kad mi se promijenio život. Tada sam pala u ponor i mislila sam da se neću nikada dignuti iz toga stanja. U tom razdoblju Gospodin mi je poslao duhovne ljude uz pomoć kojih sam polako stajala na svoje noge. Vjera i svjedočanstva tih ljudi vukli su me ka Gospodinu. Kontinuirano sam išla na duhovne obnove, gdje me je Gospodin ohrabrivao i jačao. Polako sam imala dublji odnos s Gospodinom, te mi se počela javljati želja za redovničkim pozivom. U prvi mah sam to negirala, ali s vremenom želja je bivala sve jača. Susret sa sestrama Služavkama Malog Isusa u meni je probudio neopisivu želju za tim redom. Sve sam to rekla svome duhovniku koji mi je dao savjet da upoznam i druge redovničke zajednice te da nigdje ne žurim. Poslušala sam ga. Pratila sam i upoznala više redovničkih zajednica, ali me je najviše vukao redu časnih sestara SMI. Naposljetku sam napisala zamolbu za ulazak u redovničku zajednicu i odlučila da predam cijeli svoj život Gospodinu. U samostanu sam već pet mjeseci i tu se osjećam veoma ispunjeno i sretno. U samostanu učim o apostolatu i karizmi sestara SMI, i sve me više privlači upoznavanje povijesti i djelovanje sestara. Put kojim idem uopće nije lagan, jako je trnovit. Ali kad staviš Gospodina na prvo mjesto, lakše je koračati naprijed. Naposljetku mogu reći da svi mi u sebi nosimo klicu nekoga poziva, ali trebamo dobro poslušati srce što veli. Osobe koje se ne usuđuju odvažiti za taj korak tj. imaju strah, mislim da nema potrebe za tim, nego se prepustiti i odvažiti se tom životnom izazovu“. (kta)

