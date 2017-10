Gromiljak, 16. listopad 2017.

U Kući navještenja na Gromiljaku, 6. listopada 2017. godine otpočeo je Prvi sabor sestara Služavki Malog Isusa sarajevske provincije Bezgrješnog Začeća BDM. Sabor će se održati u dva termina i dvije grupe. Na saboru u prvoj grupi je sudjelovalo 35 sestara iz različitih zajednica iz čitave Provincije.

Susret je započeo slavljem Svete mise koju je slavio vlč. Dubravko Turalija, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. U svom kasnijem predavanju sve je uveo u dublje razmišljanje o Ruti – najplemenitijoj ženi Staroga Zavjeta. Pojasnio je da je to žena koja je besprijekorno održala svoje životne zavjete, te povezao njezin život s redovničkim životom. Između ostalog, Knjiga o Ruti nam kazuje, prema riječima prof. Turalije, da je „Bog čovjeku dao radosti, ali i kušnje. I radost i žalost su kolektivne, tj. radost jednog se prenosi na drugog, a i žalost je tu da se podijeli s drugima kako bi se lakše nosila“. "Ali ako se čovjek odvoji od kolektivne kušne, kao što je učinila Neomi, Rutina svekrva, onda nužno upada u osobnu kušnju koju je daleko teže nositi i koja najčešće ima tragičan završetak. Međutim, od kušnji koje nas zadese najlakša je prva kušnja, jer je redovito kolektivna, jer se može podijeliti s drugima i jer u toj prvoj kušnji Bog kuša ne samo jednoga, nego cijelu zajednicu, sve unaokolo – pa se zato i zove kolektivna kušnja jer se tiče svih, a ako se tiče svih, to znači da nisam jedini koji pati, pa prema tome i bol je puno manja", kazao je vlč. Turalija koji je potom pojasnio:

„Upravo se to dogodilo kada je suša pogodila Betlehem, pa je Neomi, kako bi izbjegla glad, inzistirala da, zajedno sa svojim mužem Elimelekom koji je bio spreman napustiti svoju očevinu, napuste svoj rodni kraj i otiđu u drugu zemlju. Time je Neomi izbjegla kolektivnu kušnju, no u Moabu zapada u osobnu kušnju jer joj umiru muž i oba sina. Sada Neomi, shvaćajući svoju pogrešku i grijeh koji je učinila, tjera od sebe svoje snahe, želeći sama okajavati svoj grijeh i ispaštati kaznu. No Rut je ne ostavlja samu. Bog izabire poganku, nevjernicu, Moapku Rut da pouči židovsku plemkinju, vjernicu. Noemi se vraća u svoje mjesto zajedno sa Rut, tamo javno ispovijeda svoj grijeh i kaznu. Svjesna je da nema bijega od života, svaki bijeg je još jedan korak prema dolje, svako izbjegavanje još dublje uranjanje, svaka kriva odluka, još veća tragedija. Sve ovo se itekako može primijeniti i na redovnički život. Svi znamo i iskusili smo kako je lakše kroz nevolje i gorčine života prolaziti na krilima zajedništva i međusobne podrške i pomoći.“

Pojasnio je da je sve što se kasnije događalo u Noeminoj povijesti sami blagoslov kojemu može biti zahvalna samo zbog Rut. „Rut je sve ono što Noemi nije – Noemi je Gospodarica, Rut je sluškinja; Noemi izbjegava kušnje, Rut se suočava s njima; Noemi gubi se, Rut dobiva sve. U ovome je smisao života da sve ono što čovjek slobodno prihvati do kraja, uz Božju pomoć i izvrši.“, kazao je prof. Turalija koji na kraju zaključuje: „Zato i mislim da je Rut pravi primjer prave redovnice. Žene koja se odrekla svoga naroda, svoje mladosti, svojih snova, svojih mogućnosti i posvetila se onomu kojemu se obećala. Svatko od nas je Rut. U nama ima i seljenja i povrataka, i kolektivnih tugi i kolektivnih radosti. Poruka je ne napuštati svoju zajednicu kao Elimelek, ne bježati od života kao Noemi, ne povlačiti se kao Orpa, nego prihvatiti, pouzdati se, povjerovati i nadati se kao i Rut da će se iz velike nevolje roditi veliki blagosov, iz velike žrtve, veliki rezultati!“

Nakon predavanja uslijedila je rasprava, a potom i radni dio Prvog provincijskog sabora. s. M. Maria-Ana Kustura, provincijska glavarica na početku je sve pozdravila i u uvodnom govoru ih upoznala s načinom, organizacijom kao i o temama razgovora na saboru. Uslijedila je zajednička molitva i ručak, a nakon kratkotrajnog odmora započeo je rad po grupama, razgovarajući i promišljajući o svim pitanjima koja su bila tema sabora.

Sutradan, 7. listopada u jutarnjim satima započelo se Svetom misom koju je slavio fra Miro Relota, župnik i gvardijan samostana u Fojnici. Nakon doručka nastavljen je rad u grupama, a u poslijepodnevnim satima sestre su se ponovno okupile u dvorani kako bi izabrana predstavnica unutar svake grupe predstavila razmišljanja svoje grupe, o kojima su poslije imali priliku svi zajednički raspravljati. Nakon predstavljanja rada iz grupa provincijska glavarica s. Maria-Ana je, zahvalivši svim sestrama na radosnom i iskrenom sudjelovanju, zaključila Prvi provincijski sabor riječima: „Cilj ovoga bio je dati mogućnost susreta sestrama kao i mogućnost izjašnjavanja o svim tekućim pitanjima s kojima se u Provinciji suočavamo, zapravo dati mogućnost razgovora o nama. Hvala Gospodinu za ovo vrijeme, kao i svim sestrama na sudjelovanju. Svima nam želim da budemo Rute u zajednicama u kojima jesmo“. (kta/s.k.)

foto