Sisak, 16. listopad 2017.

"Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme" bila je tema jedanaestoga međunarodnog simpozija crkvenih pravnika održanog 13. i 14. listopada u konferencijskoj dvorani hotela Panonija u Sisku. Simpozij je okupio crkvene pravnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Pod sponzorstvom Hrvatske biskupske konferencije, simpozij je organiziralo Hrvatsko kanonističko društvo u suorganizaciji Sisačke biskupije i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Simpoziju su nazočili sisački biskup Vlado Košić, duhovni voditelj Hrvatskoga kanonističkog društva dubrovački biskup Mate Uzinić i vojni biskup u Bosni i Hercegovini Tomo Vukšić.

Prvoga dana simpozija održana su sljedeća predavanja: Vjerska sloboda i njezine granice u Hrvatskoj do modernoga doba (dr. sc. Ivan Milotić, Zagreb); Ekumenski dijalog u kanonsko-pravnoj perspektivi (mons. dr. sc. Tomo Vukšić, Mostar); Kanonsko pravo i međuvjerski dijalog (mr. sc. Ante Rako, Split); Komunikacija (suzajedništvo) u svetinjama i duhovnim dobrima katolika i odijeljenih kršćana poslije Drugog vatikanskog sabora (communicatio in sacris et in spiritualibus) (dr. sc. Velimir Blažević, Banja Luka); Primanje u puno zajedništvo Katoličke Crkve (mr. sc. Janko Lulić, Sisak); Kanonsko pravo i "unutarcrkveni ekumenizam". Pitanje punog zajedništva staroobrednih latinskih zajednica (dr. sc. Marko Petrak, Zagreb); Pravno-pastoralna pitanja otpada od Katoličke Crkve (dr. sc. Šimo Ivelj, Sarajevo).

U poslijepodnevnim satima sudionici simpozija posjetili su svetište Majke naših stradanja u Gori gdje je slavljena euharistija koju je predvodio biskup domaćin mons. Košić u zajedništvu s dubrovačkim biskupom Uzinićem, vojnim biskupom u BiH Vukšićem, rektorom svetišta preč. Paškom Glasnovićem te brojnim svećenicima, članovima Hrvatskoga kanonističkog društva. Drugoga dana simpozija održana su izlaganja: Pravno-pastoralni osvrt i postupanje kod ženidbene zapreke različitosti vjere (mr. sc. Ilija Marković, Rim); Mješovite ženidbe od Familiaris consortio do Amoris laetitia: pravno-pastoralni naglasci (mr. sc. Jovan Vejin, Beograd); Ženidba pravoslavaca: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Subotica); Ženidba protestanata: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Andrej Saje, Ljubljana); Ženidba nekrštenih: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Zdenko Ilić, Đakovo).

U završnom dijelu simpozija održan je okrugli stol s temom "Multikonfesionalno okruženje i pravno-pastoralni izazovi", na kojemu su predstavljena izlaganja: Primjena "ekumenskog načela" u odgojno-obrazovnom sustavu (Hrvatski ugovor o odgoju i kulturi, čl. 1, st. 2) (mr. sc. Vanja Romlin, Stockholm); Doprinosi "ekumenskih društava" u davanju odgovora na pitanja od društvenoga značenja (dr. sc. Slavko Zec, Rijeka); Vademecum za pastoral u župi u odnosu na odijeljenu braću s istoka (mr. sc. Ivan Rak, Varaždin); Uspostava "Katedre za dijalog s nevjerujućima" (dr. sc. Josip Šalković i Elizabeta Mikulić, mag. theol., Zagreb); Pravno-pastoralna polazišta za pastoral migranata (dr. sc. Marko Mrše, Split).

Na plenarnoj raspravi simpozija osobito se raspravljalo i govorilo o ispravnosti postupanja kod primanja u puno zajedništvo Katoličke Crkve kako bi se isključio bilo kakav prozelitizam; o važnosti povezanosti između unutrašnjeg čina volje i izvanjskog čina kod formalnog čina otpada od Katoličke Crkve te o opravdanim razlozima i traženim uvjetima za suzajedništvo u svetinjama i duhovnim dobrima katolika i odijeljenih kršćana u pastoralnom djelovanju. Također osobita je pozornost bila posvećena ženidbama pravoslavaca, protestanata i nekrštenih osoba kada one postaju predmetom razmatranja u pripravi za sklapanje ženidbe ili u ženidbenim sudskim postupcima, a isto tako otvorena su i raspravljena aktualna pravno-pastoralna pitanja i izazovi pred kojima se nalaze pastiri i vjernici u multikonfensionalnom i multikulturalnom okruženju.

Dan prije otvaranja Simpozija u četvrtak, 12. listopada u hotelu Panonija u Sisku održana je VII. redovita skupština Hrvatskoga kanonističkog društva. Prije skupštine, članovi Društva okupili su se na Misi koju je u sisačkoj katedrali predvodio biskup Uzinić. (kta/ika)