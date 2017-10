Vatikan, 15. listopad 2017.

Sveti se Otac u subotu, 14. listopada 2017. na Trgu sv. Petra susreo s više od 10 tisuća članova Vinkovske obitelji povodom 400. obljetnice postojanja njihove karizme te je tu priliku iskoristio da im predloži tri riječi važne ne samo za vinkovski duh, nego i za kršćanski život općenito: klanjati se, prihvaćati i ići.

Prva je riječ tako klanjanje. Sveti je Vinko nebrojeno puta pozvao da se njeguje duhovni život u nutrini… Za njega molitva nije samo dužnost, a još manje skup formulâ. Molitva znači stajati pred Bogom, odvojiti vrijeme kako bi se bilo s Njim. To je najčišća molitva, molitva koja stvara mjesta za Gospodina i njegovu hvalu. Tko jednom otkrije klanjanje – nastavio je papa Franjo – ne može bez njega. Tko se klanja, počinje se ponašati prema drugima onako kako se Bog ponaša prema njemu: postaje milosrdniji, raspoloživiji, ima više razumijevanja, te nadvladava svoju krutost i otvara se drugima.

Sljedeća riječ glasi „prihvatiti“. Kada čujemo tu riječ, odmah pomislimo da trebamo biti djelatni – napomenuo je Sveti Otac – No radi se o nečemu dubljem: ne traži se tu samo da stvorimo mjesta za nekoga, nego da budemo osobe koje prihvaćaju, koje su raspoložive i naviknute davati se za druge.

Prihvatiti znači promijeniti vlastito „ja“, preustrojiti svoj način razmišljanja, te shvatiti da život nije moje privatno vlasništvo i da vrijeme ne pripada meni. To je postupno odvajanje od svega što mi pripada: moga vremena, moga odmora, mojih pravâ, mojih programâ, mojih planova. Tko prihvaća, odriče se svoga „ja“ te dopušta da u njegov život uđu „ti“ i „mi“ – istaknuo je Papa, dodajući da prihvaćati pripada DNK-u Crkve.

Posljednja riječ koju je Sveti Otac istaknuo jest „ići“. Ljubav je dinamična, izlazi iz same sebe – rekao je papa Franjo – Tko ljubi, ne ostaje sjediti na kauču, čekajući pritom dolazak boljega svijeta, nego ustaje i ide. To poslanje vrijedi uvijek, za sve. Ono svakom od nas postavlja sljedeća pitanjâ: Idem li u susret drugima kao što to Gospodin od mene traži? Nosim li posvuda oganj ljubavi prema bližnjemu ili možda ostajem iza zatvorenih vrata da bih se grijao uz svoj kamin? – kazao je Papa, pozivajući na kraju članove Vinkovske obitelji da svijet zaraze ljubavlju, slogom i raspoloživošću.

Na susretu su s Papom bile i sestre milosrdnice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nakon kojega su neke od njih posjetile uredništvo Radio Vatikana.

