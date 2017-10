Kotor Varoš, 15. listopad 2017.

Kako i priliči, i ove godine će se u nedjelju, 15. listopada 2017. u kotorvaroškom zavičaju okupiti iz inozemstva Hrvati kotorvaroške doline na obilježavanju 25-te obljetnice u organizaciji župa Rođenja Blažene Djevice Marije iz Kotor Varoši, Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Sokolina i župe Sv. Franje Asiškog iz Vrbanjca. Misno slavlje u 11 sati i prigodne pobožnosti predvodit će biskup banjolučki mons. Franjo Komarica u suslavlju župnikā spomenutih župa te svećenika rodom iz kotorvaroške doline. Prije Misnog slavlja i molitve za sve hrvatske stradalnike kotorvaroškog kraja biti će položeni vijenci i zapaljene svijeće pred spomenikom za sve poginule u minulim ratovima pred župnom crkvom u Kotor Varoši. Ovogodišnje memoriranje kotorvaroških žrtava biti će u znaku „25 svijeća za 25 godina progonstva“.

Punih 25 godina proteklo je od početka protjerivanja više od 10 tisuća Hrvata katolika kotorvaroških sela. I dan danas najveći broj tih protjeranih je u progonstvu, raspršeni svuda po svijetu počevši od Hrvatske, Zapadne Europe, pa sve do Južne i Sjeverne Amerike te Australije. Od nekadašnjih više od 13 tisuća Hrvata katolika nastanjenih u 23 naselja kotorvaroške doline nakon brutalnog i prisilnog protjerivanja najprije pogromom u listopadu 1992 godine a nastavljeno kasnije, ostalo je u župama kotorvaroškog kraja samo oko 2% predratnog hrvatskog stanovništva. Kada su se stekli uvjeti, Hrvati - katolici kotorvaroškog kraja počeli su se svake godine uz pojedine crkvene proslave, okupljati u svom zavičaju kako bi u zajedništvu i molitvi podsjetili na Golgotu koju su doživjeli 90-tih godina prošlog stoljeća kao i na sve one nepravde koje im se svakodnevno čine u opstrukciji njihova povratka i obnove njihovih porušenih domova. Sjećaju se kotorvaroški Hrvati i svih onih nevinih hrvatskih žrtava i zločina učinjenih nad hrvatskim stanovništvom u kotorvaroškim selima gdje je u razdoblju od 1992 do 1995 godine ubijeno 174 Hrvata. (kta/tabb)