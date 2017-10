Gora, 14. listopad 2017.

Sudionici jedanaestog međunarodnog simpozija crkvenih pravnika, koji se na temu „Ekumenizam i međuvjerski dijalog održava u Sisku, posjetili su u petak 13. listopada 2017. svetište Majke naših stradanja u Gori. Tom prigodom, svečano Misno slavlje za okupljene crkvene pravnike, djelatnike crkvenih sudova, članove Hrvatskoga kanonističkog društva te civilne pravnike predvodio je domaći biskup Vlado Košić u zajedništvu s duhovnim voditeljem Hrvatskoga kanonističkog društva dubrovačkim biskupom Matom Uzinićem, vojnim ordinarijem u BiH Tomom Vukšićem, rektorom svetišta preč. Paškom Glasnovićem i tridesetak svećenika.

U homiliji biskup Košić je podsjetio kako se na taj dan prije točno stotinu godina dogodilo posljednje ukazanje Gospe u Fatimi. „Čitanje iz knjige proroka Joela kao da nas poziva na pokoru o kojoj govore događaji fatimskih ukazanja. Prorok navješćuje propast i da je blizu dan Gospodnji te poziva na naricanje. Koliko god se može i treba ovo čitanje staviti u kontekst kada je židovski narod doživljavao velika stradanja i patnju, tako se nažalost može primijeniti i na mnoga stradanja koja je proživljavao sav Božji narod u Novom zavjetu, Crkva i učenici Isusa Krista. To stradanje posebno možemo osjetiti ovdje u ovom biskupijskom svetištu Majke naših stradanja. Upravo se na ovom području dogodilo mnogo rušenja, stradanja i patnje našeg naroda i zato nas ovo mjesto poziva na sućut sa žrtvama koje su ovdje progonjene, mučene i ubijene. S druge strane ovo mjesto govori i da nakon stradanja dolazi svjetlo, dolazi spasenje. Nakon svih tih patnji, ratova i žalosti rađa se s Božjom milosti nešto novo", rekao je biskup te upoznao goste s mučeničkom povijesti cijele biskupije od turskih vremena, preko II. svjetskog i Domovinskog rata. „Naša županija ima 119 masovnih grobnica s više od 40.000 ubijenih iz vremena II. svjetskog rata i poraća, a u Domovinskom ratu na području naše biskupije, od Banovine, preko Pokuplja i Posavine Srbi su srušili 21 župnu crkvu, više od 80 kapela i brojne župne kuće. Bila je to taktika spaljene zemlje i to govori sve."

Na kraju govoreći o pročitanom Evanđelju po Luki, biskup je istaknuo kako ono završava slikom u kojoj se zloduh vraća nakon što se duša očisti i dovede u red. „Tako i kada se sudska parnica izvede na najbolji mogući način i uredi se duša našeg vjernika, eto sedmerostrukog đavla da bi sve to uništio i tu se nastanio. Zato moramo biti oprezni prema tome i uvijek budni, da ne bi čovjeku bilo gore na kraju, nego mu je bilo na početku. Zato molimo: 'Majko Božja Gorska, moli za nas! Majko Božja Gorska, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati'. Ovaj stih Jeronima Kornera zapisan je na ploči s vanjske strane bistričke bazilike gdje se Mariju naziva Dušom duše Hrvatske. Mi pak ovdje na ovoj vjetrometini povijesti gdje se neprestano rušilo, gradilo, plakalo, žalovalo i tugovalo doživljavamo Majku Božju kao pomoćnicu kršćana i utjehu žalosnih, onu koja je bila uz nas kada se trpjelo i koja nam je dala snagu u svim teškim trenucima da ih nadvladamo i dođemo do svjetla", zaključio je biskup te pozvao na molitvu presvetoj Bogorodici za budućnost našeg naroda.

Na kraju Mise gostima je dobrodošlicu zažalio preč. Glasnović, a nakon Gore sudionici simpozija posjetili su župnu crkvu Sv. Lovre u Petrinji. (kta/ika)