Vatikan, 13. listopad 2017.

Papa Franjo uputio je video-poruku brazilskom narodu u prigodi 300. obljetnice pronalaska ikone Djevice Marije iz Aparecide. Podsjetio je kako se za vrijeme svog prvog međunarodnog apostolskog putovanja 2013. godine, molio pred kipom Gospe u Aparecidi, povjeravajući joj svoj pontifikat i spominjući se srdačnog dočeka brazilskog naroda. Budući da nije mogao prisustvovati svečanom slavlju, Papa je imenovao kardinala Giovannija Battistu Rea svojim izaslanikom.

Makar nisam fizički prisutan – rekao je Sveti Otac – želio bih izraziti svoju privrženost prema ovom ljubljenom narodu posvećenom Majci Isusovoj. U Aparecidi se učimo čuvati nadu i živjeti u radosti, dopuštajući da nas Bog iznenadi. Nada je vrlina koja treba prožimati srca onih koji vjeruju, naročito kada smo okruženi očajničkim situacijama koje nas nastoje obeshrabriti – napomenuo je papa Franjo.

Nemojte dopustiti da vas nadvlada obeshrabrenje! – nastavio je Papa – Pouzdajte se u Boga, imajte povjerenja u zagovor Gospe od Aparecide. U Aparecidi kao i u svakom srcu posvećenom Mariji možemo dotaknuti nadu koja se konkretizira u iskustvu duhovnosti, velikodušnosti, solidarnosti, ustrajnosti, bratstva, radosti, a sve su to vrijednosti koje svoje najdublje korijene imaju u kršćanskoj vjeri – kazao je Sveti Otac.

Papa je podsjetio da ove godine slavimo 300 godina od Božjeg iznenađenja, odnosno kada su ribari u rijeci Paraíba do Sul pronašli ikonu Djevice Marije od Aparecide, istaknuvši da smo pozvani biti radosni i zahvalni. Ta radost koja izvire iz vaših srca – nastavio je Papa – može se preliti i doprijeti do svakog kutka Brazila, naročito do zemljopisnih, društvenih i egzistencijalnih periferija. Jednostavni Marijin osmijeh koji možemo vidjeti na toj ikoni, neka bude izvor osmijeha svakog od vas pred životnim nedaćama. Kršćanin nikad ne može biti pesimist! – upozorio je papa Franjo.

Sveti je Otac zahvalio brazilskom narodu što se svakodnevno moli za njega, a poručio im je da se i on moli za njih. Bili blizu, bili daleko, zajedno tvorimo Crkvu, narod Božji – kazao je Papa – Svaki put kada surađujemo u naviještanju Evanđelja, pa i na jednostavan i diskretan način, postajemo istinski učenici i misionari poput Marije. I danas su Brazilu potrebni muškarci i žene puni nade i čvrsti u vjeri, koji će svjedočiti da je ljubav, koja se očituje u solidarnosti i dijeljenju, jača i svjetlija od tame sebičnosti i korupcije – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)