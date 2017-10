Washington, 13. listopad 2017.

Prošloga je tjedna administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa donijela odluku o ukidanju odredbe zakona tzv. Obamacarea, koja je obvezivala poslodavce na povrat novca za kontracepcijska i abortivna sredstva u sklopu zdravstvene zaštite njihovih djelatnika. Drugim riječima, tom se odlukom poslodavcima i osiguravajućim društvima daje sloboda da odbiju financirati kontracepcijska i abortivna sredstva ako je to protivno njihovim vjerskim uvjerenjima ili moralnim vrijednostima.

Kardinal Daniel DiNardo, predsjednik Američke biskupske konferencije, pozdravio je odluku Trumpove administracije, dodavši da je riječ o unaprjeđenju vjerske slobode. Papa Franjo kritizirao je odluku nekadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame. Sveti je Otac za vrijeme svog apostolskog pohoda Sjedinjenim Američkim Državama 2015. godine posjetio Male sestre siromašne (eng. Little Sisters of the Poor) koje su se pravno borile protiv spomenute odredbe, očitujući time svoju potporu njihovoj pravnoj bitci. (kta/rv)