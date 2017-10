Beograd, 11. listopad 2017.

Susret mladih katolika iz svih (nad)biskupija u Srbiji održan je u Beogradu u subotu, 7. listopada 2017. Susret je počeo okupljanjem u dvorištu katedralne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje su sudionicima podijeljene majice s logotipom susreta i geslom „Dišemo ljubav". Mladima je dobrodošlicu izrazio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i povjerenik za pastoral mladih Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda vlč. Ivica Damjanović.

Uslijedile su kateheze u skupinama koje su vodili svećenici Dušan Milekić, Emanuel Tapolcanji i Elias Ohoiledwarin. Zajednička tema kateheza bila je „prijateljstvo". Vlč. Milekić osvrnuo se na Facebook, te podsjetio kako tamo ima prijatelja na sve strane, a s druge strane prijateljstvo je u krizi. Mlade je upitao „jesu li spremni imati prijatelje pod uvjetom da su i sami prijatelji", ali ne oni koji će se sa svim slagati, koji će samo kimati glavom, jer „prijatelj je tu da danas, ali i mi za njega, da u ljubavi i povjerenju koje jedni za druge imamo možemo upozoriti i na pogreške". No, nastavio je „u današnje vrijeme tehnike, mi kao da potiskujemo taj važan dio prijateljstva, i možda u strahu da ne povrijedimo nekoga, pokušavamo sa svima biti prijatelji, zaboravljajući da prijatelj svih, nije ničiji prijatelj". Nadalje je upozorio na nedostatak susreta, jer se sve događa pred ekranom. „To dovodi do manjka otvorenosti, iskrenosti i hrabrosti. Nedostupnost za druge, za bližnje, strah od susretanja, danas toliko vidljiv u svijetu, nosi sa sobom i opasnost da zaboravimo, ili što je još gore odbacimo najboljeg prijatelja koga neko može imati, a to je Isus".

Tijekom susreta mladi su imali prilike upoznati se s volonterskim radom u Italiji, te pripremama za Biskupsku sinodu o mladima, te za Svjetski dan mladih koji će se 2019. godine održati u Panami.

U poslijepodnevnim satima mladi su hodočastili ulicama Beograda od katedrale do crkve Sv. Antuna Padovanskog predvođeni križem i slikom Majke Božje. Vrhunac susreta bilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio predsjednik Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda zrenjaninski biskup Ladislav Nemet, a u koncelebraciji su bili nadbiskup Hočevar, tajnik Apostolske nuncijature u Beogradu mons. Filippo Colnago, te drugi svećenici. Na kraju mise mlade je pozdravio i srijemski biskup Đuro Gašparović. (kta/ika)