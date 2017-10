Vatikan, 11. listopad 2017.

Krute osobe zaboravljaju da se Božja svemoć ponajprije očituje u milosrđu i praštanju – rekao je papa Franjo za vrijeme svoje današnje propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 10. listopada 2017., a u kojoj je promišljao upravo o Božjem milosrđu, usredotočivši se na priču proroka Jone o kojem govori prvo misno čitanje (usp. Jona 3,1-10).

Papa je objasnio da je Jona bio „tvrdoglavac“ koji je htio podučiti Boga. Kad ga je Bog zadužio da obrati stanovnike grada Ninive, Jona je najprije pobjegao od svoje zadaće. Drugi put je prihvatio svoje poslanje te je doživio uspjeh, no očitovao je nezadovoljstvo zbog Božjeg milosrđa: Gospodin se odvratio od najavljenog suda kad su se Ninivljani istinski pokajali zbog svojih prijestupa i grijeha. Sveti je Otac objasnio da je za Jonu takva Božja blagost bila neprikladna, čak ga je i razljutila: prorok je tako bio „bolestan od krutosti“.

Tvrdoglave duše, oni koji su kruti, ne razumiju Božje milosrđe – kazao je papa Franjo te nastavio – Oni su poput Jone: „Moramo to propovijedati da oni koji su činili zlo budu kažnjeni i moraju ići u pakao…“ Kruti nisu u stanju proširiti svoje srce poput Gospodina, malodušni su i njihove je srce maleno i zatvoreno, privrženi su pukoj pravdi. Zaboravili su da se Božja pravda utjelovila u Sinu, da je postala milosrđe i oprost, da je Božje srce uvijek spremno oprostiti – napomenuo je Papa.

Prema tome, ono što „tvrdoglavi“ zaboravljaju jest to da se Božja svemoć najviše očituje u njegovu milosrđu i praštanju. Nije lako razumjeti Božje milosrđe – rekao je Sveti Otac – Potrebno je mnogo molitve da bismo ga shvatili jer je ono milost. Naviknuti smo na onu „učinio si mi to i to, te ću ja tebi stoga učiniti to i to“, kao i na onu „učinio si to i to, te ćeš platiti za to“. No Isus je platio za nas i nastavlja plaćati – kazao je papa Franjo.

Bog je mogao prepustiti proroka Jonu njegovoj tvrdokornosti i krutosti te ga odbaciti, no umjesto toga Gospodin je razgovarao s njim i uvjerio ga je, spasivši ga kao što je spasio Ninivljane – rekao je Papa, ističući da je naš Bog strpljiv i nježan Bog koji zna proširiti srca.

To je poruka ove proročke knjige – nastavio je papa Franjo – dijalog među proroštvom, pokajanjem, milosrđem i kukavnosti ili tvrdoglavosti. No uvijek pobjeđuje Božje milosrđe, jer se Gospodinova svemoć najviše očituje upravo u milosrđu. Htio bih vam savjetovati da danas uzmete Bibliju i pročitate Knjigu o Joni – koja je kratka, samo tri stranice – i promatrajte kako djeluje Gospodin, kakvo je Njegovo milosrđe, kako Gospodin preobražava naša srca. I zahvalite Gospodinu što je toliko milosrdan – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)