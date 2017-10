Sarajevo, 10. listopad 2017.

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada 2017., Caritas Bosne i Hercegovine uputio je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Obavještavamo javnost kako se 10. listopada/oktobra obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. listopada/oktobra, a predstavlja priliku da se upozori na rastuću problematiku mentalnih poremećaja i bolesti s ciljem podizanja svijesti, educiranja i zalaganja za boljitak na području mentalnoga zdravlja.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mentalno zdravlje predstavlja dio općeg zdravlja, a ne samo odsustvo mentalne bolesti. Osim sprječavanja bolesti, ono podrazumijeva očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, te dostizanje punog osobnog potencijala.

Brojni su faktori koji utječu na mentalno zdravlje, a prema statistikama:

- 1 od 4 osobe tijekom života suoči se sa problemima u mentalnom zdravlju;

- Procjenjuje se kako samo od depresije boluje više od 300 milijuna ljudi na svijetu;

- Oko 20% djece i adolescenata ima neki mentalni poremećaj ili problem. Polovica mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine;

- Procjenjuje se kako je više od 75% bolesti prouzrokovano stresom;

- Mentalni poremećaji nalaze se na 2. mjestu najvećih zdravstvenih problema;

- Svaka 7 osoba u BiH pati od posttraumatskog stresnog poremećaja.

Mentalne bolesti uzimaju sve više maha, a utvrđeno je kako se stope mentalnih bolesti udvostručuju nakon ratnih događaja i drugih katastrofa. Stoga, ne iznenađuje činjenica kako problemi s mentalnim zdravljem predstavljaju jedan od gorućih problema na ovim prostorima. Međutim, postoje ogromne predrasude i barijere koje odvraćaju osobe da potraže pomoć kada dođe do problema u vezi s mentalnim zdravljem.

Mreža Caritasa u jugoistočnoj Europi nastoji dati svoj doprinos rješavanju problema s kojim se suočavaju osobe s mentalnom bolešću i poteškoćama mentalnog zdravlja, prvenstveno kroz potporu udrugama i korisničkim organizacijama koje se štite i brinu o navedenoj populaciji, provođenjem projekta pod nazivom SOCIETIES - Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe.

Prema načinjenom istraživanju u okviru projekta najčešći problemi s kojima se suočavaju osobe s mentalnim poteškoćama u BiH su predrasude i stigme, te nedostatna, odnosno onemogućeno zapošljavanje. Kao primarne slabosti sustava javne skrbi o osobama s mentalnim poteškoćama u BiH navode se nedovoljna financijska izdvajanja za područje zaštite mentalnoga zdravlja, te nezadovoljavajući uvjeti u ustanovama. U istraživanju je istaknuto, iako postoje zakoni koji se bave ovim pitanjima, kao da u praksi nisu dovoljno primjenjivani, što onemogućava potpuno uključivanje u društvo ovih ranjivih kategorija.

S tim u vezi u sklopu inicijative u narednom periodu poseban naglasak bit će stavljen na borbu protiv stigme, prvenstveno kroz pokretanje javne kampanje MOŽE SE DOGODITI SVAKOME, pod sloganom „Mentalna bolest i invaliditet nisu zarazni, ali ravnodušnost jeste“.

Ovogodišnja kampanja se provodi u suradnji s

- Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“,

- Udrugom za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja In Spe Mostar,

- Kantonalnim udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji "APEL" Sanski Most.

Caritas BiH će 10. listopada na Trgu djece Sarajeva br. 1 u terminu od 11-13 sati dijeliti promotivne materijale te pokušati skrenuti pažnju javnosti te uputiti poziv i poticaj za zajednički napor oko smanjenja stigme i socijalne isključenosti osoba s mentalnim poteškoćama.

Caritasova kampanja „MOŽE SE DOGODITI SVAKOME“, u okviru projekta SOCIETIES, trajat će do kraja 2017. god, a moći će se podržati i putem društvenim mreža koristeći ključne riječi:

#nijesvakibolfizički

#stopstigmi

#potrazipomoc

#jasam1od4

Caritas BiH potiče sve građane, prvenstveno mlade, volontere da udružimo svoje glasove kako bi odzvanjali kao jedan i kako bi upozorili na rastuće probleme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, jer se može dogoditi svakome. U zajedničkim naporima solidarnost treba biti trajna obveza i osnovno načelo u borbi za opće dobro. Mentalna bolest nije zarazna, ali ravnodušnost jeste!

Privitak:

- Plakat

- Letak

Stojimo Vam na usluzi, a za sve dodatne informacije, kontakt osoba Miroslav Valenta telefon: +387 63 023 033 ili na e-mail: m.valenta@caritas.ba



S poštovanjem,

Caritas Bosne i Hercegovine

*Ovaj projekt financira EU, a provodi se u pet zemalja zapadnog Balkana, koje su u pred pristupnom postupku prema Europskoj Uniji. U Bosni i Hercegovini se provodi u suradnji s Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“, a uz potporu Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo te Centra za mentalno zdravlje Vitez. (kta/caritas bih)



foto