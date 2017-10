Vatikan, 9. listopad 2017.

Kršćanstvo je više od zbroja propisa i moralnih normi; ono je prije svega ponuda Božje ljubavi čovječanstvu po Isusu Kristu – istaknuo je papa Franjo u nedjeljnom podnevnom nagovoru, 8. listopada 2017. na Trgu svetoga Petra. Sveti se Otac u svojem razmišljanju usredotočio na Evanđelje dana koje donosi prispodobu o vinogradarima kojima je domaćin povjerio svoj vinograd, a zatim je otputovao. Time se kuša vjernost vinogradara: njima je povjeren vinograd o kojem se trebaju brinuti dok vlasnik ne odluči poslati svoje sluge kako bi uzele njegov rod, a što je gospodar i učinio.

No vinogradari su bili posesivni – napomenuo je Papa – nisu se smatrali samo upraviteljima, nego vlasnicima te su odbili slugama predati urod. Zlostavljali su sluge, a neke su i ubili. Gospodar je strpljiv s njima i šalje druge sluge, još više nego prije, no rezultat je isti. Konačno, odlučio je poslati svoga sina, no vinogradari, koji su bili zatočenici vlastitog posesivnog ponašanja, ubili su i sina, misleći da će time steći njegovu baštinu.

Ova prispodoba – nastavio je Sveti Otac – na alegorijski način prikazuje proročke optužbe u pogledu povijesti Izraela. To je priča koja se tiče i nas: riječ je o savezu koji je Bog htio sklopiti s čovječanstvom, a pozvao je također nas da budemo dio tog saveza. No kao i svaka druga ljubavna priča, i priča o savezu ima svoje pozitivne trenutke, ali je obilježena i izdajom te odbijanjem. Kako bi se razumjelo na koji način Bog Otac reagira na odbacivanje, Evanđelje donosi sljedeće pitanje: „Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?“ (Mt 21,40).

Potonje pitanje ističe da Božje razočaranje zlim ponašanjem ljudi nije posljednja riječ – istaknuo je papa Franjo – I to je velika novost kršćanstva: Bog koji, iako razočaran pogrješkama i grijesima svoje djece, ne proturječi svojoj riječi i ne traži osvetu. Braćo i sestre, Bog se ne osvećuje! Bog ljubi, ne osvećuje se, i čeka na nas kako bi nam oprostio, kako bi nas zagrlio – naglasio je Papa.

Putem „kamena kojeg odbaciše graditelji“ – Krist je prvi kamen kojeg su graditelji odbacili – putem situacijâ slabosti i grijeha, Bog nastavlja stavljati u optjecaj „novo vino“ svoga vinograda, odnosno milosrđe. Postoji samo jedna prepreka Božjoj ustrajnoj i nježnoj volji – upozorio je Sveti Otac – naša bahatost i drskost koja ponekad postaje nasilje. Suočena s takvim stavovima Riječ Božja zadržava svu svoju moć prijekora i upozorenja: oduzet će se od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove (Mt 21,43).

Pozvani smo žurno odgovoriti dobrim plodovima na Gospodinov poziv – naglasio je papa Franjo – i to nam pomaže shvatiti što je to novo i izvorno u kršćanskoj vjeri. Kršćanstvo nije samo zbroj propisa i moralnih normi, nego je ono prije svega ponuda Božje ljubavi čovječanstvu po Isusu Kristu. Riječ je o pozivu da stupimo u tu priču ljubavi, postajući živi i otvoreni vinograd koji je bogat plodovima i nadom za sve.

Zatvoreni vinograd može postati divlji i donositi divlje grožđe – upozorio je Papa te zaključio – Tako smo pozvani izaći iz vinograda kako bismo se stavili u službu braće i sestara koji nisu s nama, kako bismo se međusobno poticali i podsjećali da u svakom okruženju trebamo biti Gospodinov vinograd, pa i u onima koji su udaljeniji i negostoljubivi. (kta/rv)