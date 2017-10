Rim, 8. listopad 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić posjetio je hrvatsku zajednicu u Rimu te je tom prigodom slavio Sv. misu u nedjelju, 8. listopada 2017. u zavodskoj crkvi sv. Jeronima u koncelebraciji s splitsko-makarskim nadbiskupom mons. Marinom Barišićem, rektorom Zavoda sv. Jeronima preč. Božom Radošem te još 20-ak svećenika.

Na početku sve nazočne, a osobito vrhbosanskog nadbiskupa, pozdravio je rektor Radoš ne krijući svoju radost zbog velikog broja prisutnih svećenika, Hrvata, koji se uglavnom nalaze na postdiplomskim studijama.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je istakuno kako je za svaku osobu važno osobno susresti se s Bogom te imati ispravnu sliku o njemu. Osvrćući se na svetopisamske tekstove od te nedjelje vrhbosanski nadbiskup je poručio: „Često čujemo Božju riječ, ali ona ne dospijeva do nas. Ta riječ nekako prođe kroz našu spoznaju, a ne dotakne se srca.“ Tumačeći prispodobu o vinogradu i vinogradarima kard. Puljić je napomenuo kako je to aktualna poruka svima jer je svaki pojedinac vinograd Božji. „Slušajući riječ Božju moram sebe pronaći. Ne smijem dozvoliti te odbaciti Božju ponudu nego prihvatiti milost koju mi daje. Važno je biti poučljiv te dopustiti da me evanđelje odgaja, formira, osposobljuje za suradnju s Bogom kako bi bio njegov suradnik“, poručio je propovjedik.

Na kraju Sv. mise riječi zahvale izrekao je rektor Radoš te je svim Hrvatima u domovini čestitao Dan neovisnosti. (kta/d.k.)

