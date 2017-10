Vatikan, 8. listopad 2017.

U subotu, 7. listopasa 2017., na kraju Međunarodnog Kongresa, kojeg je organizirala Kongregacija za kler o formaciji svećenika Sveti Otac Franjo se obratio sudionicima rekavši da je svećenička formacija odlučujuća za poslanje Crkve. Obnova vjere i buduća duhovna zvanja su moguća samo ako imamo dobro formirane svećenike.

Formacija svećenika ovisi u prvom redu o djelovanju Božjem u našem životu a ne o našim aktivnostima. To je djelo koje traži hrabrost prepustiti se da nas oblikuje Gospodin, kako bi preobrazio naše srce i naš život, istaknuo je Papa nastavivši da se ta formacija ne može riješiti produbljivanjem kulture te da ne može biti samo mjesna inicijativa. Bog je strpljiv i milosrdan tvorac naše svećeničke formacije i kao što stoji u dokumentu Ratio Fundamentalis, taj posao traje čitavi život.

Svaki dan otkrivamo – sa svetim Pavlom – da to „blago nosimo u glinenim posudama, sve dok ne uočimo da ta izvanredna snaga pripada Gospodinu a ne dolazi od nas“ (2 Kor 4,7) i kada se odreknemo naših komotnih običaja, naših tvrdih umišljenosti da smo to već postigli i kad se stavimo u prisutnost Gospodinovu, On može nastaviti svoj posao s nama, oblikovati ti nas i preoblikovati, istaknuo je Sveti Otac.

Snažno moramo reći da onaj koji ne dopušta da ga Gospodin izgrađuje svaki dan, postaje jedan beživotan svećenik koji ulazi u službu po inerciji, bez oduševljenja za Evanđelje, bez oduševljenja za narod Božji. Međutim svećenik koji se iz dana u dan povjerava u ruke Lončareve čuva oduševljenje srca, prima s radošću svježinu Evanđelja, govori riječima koje diraju život ljudi.

Druga je važna dimenzija da je svatko od nas svećenika pozvan surađivati s božanskim Lončarom! Mi nismo samo glina, podsjetio je Sveti Otac, nego smo također i Lončarevi pomoćnici i suradnici njegove milosti. U svećeničkoj formaciji, u onoj početnoj i onoj stalnoj, rekao je Papa Franjo, možemo prepoznati barem tri čimbenika koji se nalaze u „lončarevoj trgovini“.

Prvi i glavni je sam svećenik jer je odgovoran za vlastitu permanentnu formaciju. Mi dopuštamo Bogu da nas oblikuje i preuzimamo iste osjećaje Isusa Krista kada se ne zatvaramo u preuzetnost da smo već dovršeno djelo, nego dopuštamo da nas vodi Gospodin postajući svakim danom više njegovi učenici. Da bi zaista bio sudionik vlastite izgradnje, sjemeništarac, bogoslov ili svećenik mora zaista reći puno tih „DA“ i „NE“.

Pred bukom koju stvaraju ljudske ambicije, dat će prednost tišini i molitvi; više od oslanjanja na svoje napore, znat će se prepuštati u ruke lončara i u njegovu providonosnu domišljatost; više od onoga što je već prije naučio, dopustit će da ga vodi zdrav nemir srca, kako bi usmjerio svoju vlastitu nesavršenost prema radosti susreta s Bogom i braćom.

Više od zatvaranja, tražit će prijateljstvo s braćom u svećeništvu i bliskim ljudima, znajući da se njegovo zvanje rađa iz susreta ljubavi: onog susreta s Isusom i onog s Božjim narodom. (kta/rv)