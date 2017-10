Bosanski Brod/Slavonski Brod, 7. listopad 2017.

Dan sjećanja na žrtve u Bosanskoj Posavini bio je ove godine u subotu 6. listopada 2017. u znaku obilježavanja 25. obljetnice pada Bosanskog Broda i većeg dijela Bosanske Posavine. U organizaciji Udruga dragovoljaca i veterana 101. BBX brigade Slavonski Brod i Koordinacija udruga dragovoljaca Domovinskog rata Brodsko-posavske županije prvi dio programa započeo je u jutarnjim satima u Bosanskoj Posavini pohodom mjesnim grobljima u Bosanskom Brodu i okolnim selima. Slijedilo je potom Misno slavlje u župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela u Kolibama, koje je predvodio domaći župnik vlč. Antonio Čutura. Uz derventskog dekana i okolne župnike suslavio je i derventski dekan fra Ivan Marić.

Dan 6. listopada 1992. kada je pao Bosanski Brod i veći dio Bosanske Posavine doveo je do egzodusa hrvatskog i bošnjačkog naroda toga kraja. Potvrdio je to u svojoj homiliji i župnik Čutura. Zapitavši se što nas to poput magneta privlači u naše crkve i na naša groblja, ustvrdio je da je to vjera u Kristovo uskrsnuće, nada u naše uskrsnuće te ljubav prema Bogu i čovjeku. Zaključio je da nas vjera, nada i ljubav ujedinjuju kako bi poput prvih kršćana živjeli kao jedno srce i jedna duša za svoje najmilije.

Kao predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana 101. BB brigade u kojoj je poginulo 426 pripadnika i 1417 stradalo u borbenim djelovanjima branitelj Ivo Đogaš naglasio se kako se svake godine na taj dan prigodnim programom prisjećaju svojih najhrabrijih vitezova koji su u obrani svoje rodne grude bili spremni na najveću žrtvu - svoje živote kako bi ih oteli zaboravu.

Drugi program nastavljen je u Slavonskom Brodu polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona kod spomen obilježja poginulih i nestalih branitelja. Potresna su bila izlaganja na okruglom stolu u Gradskoj knjižnici na temu Sjećanje na žrtve u Bosanskoj Posavini. Svjesni kako je molitva najveća zahvala Gospodinu za svoje poginule suborce i u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva služena je toga dana u popodnevnim satima misa za sve poginule, koju je predvodio domaći gvardijan fra Klaudio Milohanović.

U programu Dana sjećanja sudjelovali su brojni branitelji, rodbina poginulih, članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata te visoki dužnosnici Republike Srpske na čelu s Josipom Jerkovićem, dopredsjednikom RS i Davorom Čordašem, ministrom za izbjegla i raseljena lice te Hrvatske na čelu s ministrom branitelja Tomislavom Medvedom. Oni su u predvečerje Dana sjećanja duž gradskog šetališta uz rijeku Savu položili 500 lampiona u znak sjećanja na sve poginule u Domovinskom ratu u Bosanskoj Posavini, a bilo ih je 2000 poginulih, i 5000 ranjenih. Podatak da je u tom dijelu Bosanske Posavine prije rata živjelo blizu 50.000 Hrvata katolika, a do danas ih se vratilo tek 1000 uglavnom starijih i nemoćnih dovoljno govori koliko je taj kraj još uvijek pust i izranjen. (kta/b.l.)



