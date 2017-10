Castel Gandolfo, 5. listopad 2017.

Na poziv prefekta Kongregacije za kler kardinala Beniamina Stelle, predsjednik Vijeća za bogoslovna sjemeništa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji u vezi s dokumentom o Temeljnim odredbama o svećeničkom odgoju i obrazovanju (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis) koji se od 4. do 7. listopada 2017. održava u Castel Gandolfu nedaleko od Rima. Zajedno s kardinalom Puljićem sudjeluju i trojica odgojitelja iz tri bogoslovna sjemeništa u Sarajevu: rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Josip Knežević, prvi meštar Franjevačke teologije fra Danijel Nikolić i rektor Nadbiskupijskog misijsko međunarodno sjemenište „Redemptoris Mater“ preč. Michele Capasso kao i profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu dr. sc. Sanda D. Smoljo. Na konferenciji pod naslovom „Dar svećeničkog poziva“, između ostalih, sudjeluju biskupi i odgojitelji u sjemeništima koji su uključeni u izradu spomenutog dokumenta na razini svake Biskupske konferencije.

Konferencija se održava u kongresnom centru Mariapoli koji vodi pokret fokolara poznat i pod nazivom Djelo Marijino. Radni dio zasjedanja, 5. listopada otvorio je kardinal Stella koji je u svom izlaganju istaknuo da im je želja ponuditi osuvremenjeni instrument o svećeničkoj formaciji i, općenito, staviti na raspolaganje svećenicima dobro opisan svećenički profil za današnje izazove služenja i za viziju 'misionarskog izlaska' Crkve na koji poziva papa Franjo.



Misno slavlje, 5. listopada u kapeli spomenutog centra predvodio je kardinal Puljić koji su sudionicima konferencije uputio prigodnu propovijed na talijanskom jeziku. Propovijed kardinala Puljića donosimo u cijelosti:

Drage Eminencije, Ekscelencije, braćo svećenici, draga braćo i sestre!

U redoslijedu dnevnih čitanja upravo nam se stavlja na razmišljanje Riječ Božja koju je sv. Luka zapisao a poklapa se s našim susretom. Isus je onaj koji određuje ljude za poslanje. On ih poziva i šalje. I on ih šalje i to dva po dva. Daje do znanja kako je zadatak velik jer je žetva velika, ali radnika je malo. Osim što smo dužni izvršiti poslanje, on daje zadatak da smo dužni i moliti gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Isus kada šalje, on ne zavodi nego upućuje u realnost jer nas šalje kao janjce među vukove. Od poslanika traži da budu slobodni, ne navezani i ne zarobljeni materijalnim. Poslanik Kristov je čovjek nositelj mira i mirotvorac, ali ne onaj ljudski mir nego Božanski mir.

Papa Grgur u svojoj besjedi kaže: ne zaboravimo da Isus upućuje da molimo za radnike. Ima dovoljan broj svećenika, ali nedostaje radnika, koji će nesebično izgarati za kraljevstvo Božje.

Mi smo se sastali da razmotrimo upravo tu temu zvanja. Zato je prevažno stvarati ozračje molitve koja izgrađuje javno mnijenje da nam treba „radnika na njivi Gospodnjoj“. Tada će ta klima u obitelji gdje se moli za zvanja, stvarati plodno tlo da Gospodin može posijat klice zvanja. Tada će i obitelj shvatiti da je upućena surađivati s radnicima na njivo Gospodnjoj. Tada će i radnici osjetiti radost da ih ljudi trebaju i spremnije će se davati.

Zato bih rekao da molitva stvara obiteljsko gnijezdo kao prvo sjemenište gdje niču duhovna zvanja, a još više plodno tlo da može stasati prema odazivu.

Sveta Majka Terezija je posebno naglašavala ljubav prema životu i vrednovanje života. Ako u obitelji nema djece, onda nema koga Bog pozivati. Često znam reći: ako u vrtu nema cvijeća onda nemamo što ubrati da stavimo na oltar. Raditi na pastoralu zvanja, nužno je povezano s pastoralom obitelji. Uz malu obitelj dolazi veća obitelj a to je župska zajednica. Posebno kroz rad s ministrantima. Rasti uz oltar omogućava rasti za oltar.

Kako sam dugo vremena radio u formaciji duhovnih zvanja, uvjerio sam se da je uz obiteljsko ozračje važan primjer svećenika. Većina kandidata koje sam pratio, je prihvatila poziv upravo jer je doživio primjer svećenika koji je radostan u svom zvanju i koji radosno naviješta Radosnu vijest.

Kao što za odgoj djece je prevažno ozračje u obitelji i to zahtjevna ljubav. Tako je isto važno stvarati obiteljsko ozračje u odgojnim ustanovama, gdje vlada zahtjevna ljubav.

Međutim, u formaciji zvanja je najvažniji osobni susret s Gospodinom i doživjeti da je on na putu zvanja radi Isusa.

Sve u strukturi odgojne ustanove mora ići prema tome da mladić ili oni koji idu putem ostvarenja zvanja osobno dožive susret s Gospodinom, da nađu put komunikacije s Isusom.

Taj osobni susret i komunikacija s Isusom ide kroz osobnu molitvu gojenca, kroz kontempliranje Riječi Božje, kroz slavljenje sakramenata, posebno kroz ispovijed odgajanje savjesti. Vrhunac je slavlje Euharistije.

Ipak moramo ozbiljno prihvatiti da milost pretpostavlja narav. Prevažno je ta ljudska formacija, zdravih načela i uravnotežene psihe. Nema pravog uspjelog odgoja, dok se ne pomogne da svaki kandidat postigne nutarnju slobodu. Tek iz nutarnje slobode ostvaruje se životna opcija. Ne ostvaruje se zvanje kroz nagnuća nego slobodni izbor i slobodno opredjeljenje i slobodno otvaranje milosti Božjoj.

Pred nas sam iznio „varnice“ misli o našem zadatku bilo osobnom, bilo kroz rad u mjesnoj Crkvi, ili kroz suradnju u općoj Crkvi. Kako je ovo vrijeme kratko zato sam samo nekoliko misli iznio iz svog iskustva kao odgojitelj.

Neka nam Marija, nebeska Majka, bude uzor ostvarenog zvanja i potpora da i mi izvršimo ono što od nas Bog traži. Amen! (kta)