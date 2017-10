Mostar, 28. listopad 2017.

Ovogodišnji XX. Framafest održat će se 28. listopada 2017. u Mostaru pod geslom „Dok me bude, Bogu svom ću pjevati“. Organizator ovogodišnjeg festivala je Organizacijski odbor Framefesta kojeg je potvrdilo Nacionalno vijeće Frame BiH, a domaćin je Hercegovačko područno bratstvo.

Na festivalu će nastupiti 20 Frama sa svojim originalnim skladbama: Frama Belišće (Tajna), Frama Čitluk (Ljubav Krista našega), Frama Domaljevac (Čekaj me), Frama Fojica (Samo Tebi pjevam ja), Frama Gradnići (Slijedit ću te ja), Frama Humac (Borac), Frama Kiseljak (Dok me bude, Bogu svom ću pjevati), Frama Kreševo (Pjevaj Gospodu), Frama Livno (Pjevam ti, Bože), Frama Međugorje (Ne odustajem, ne odustaješ), Frama Mostar (Ti si put i istina), Frama Posušje (Ljubav s križa), Frama Posuški Gradac (Budi moj mir), Frama Sarajevo (Nađoh Te), Frama Široki Brijeg (Isuse, tebi pjevam ja), Frama Tomislavgrad (Primi me), Frama Tuzla (Tvoja riječ), Frama Vitez (Vitez u duši), Frama Vitina (Dobrota tvoja), Frame Grada Zagreba (Put ljubavi)

Program:

- prijave su kod franjevačkog samostana u Mostaru do 11 sati

- euharistijsko slavlje u franjevačkoj crkvi sv. Petra i Pavla s početkom u 12 sati

- ručak (lunch paketi!) će biti podijeljeni poslije Svete Mise

- tonska proba za izvođače iz Hercegovačkog područnog bratstva je u 9 sati u Kosači, a za izvođače iz Bosanskog područnog bratstva i Hrvatskog nacionalnog bratstva od 13:30 sati!

- festival u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače započinje u 16 sati.

- svi izvođači moraju biti u Kosači do 15:30 sati.

- Po dolasku u Mostar, prije Svete Mise, duhovni asistenti ili voditelji Frama moći će u prostoru samostana preuzeti ulaznice za festival koje koštaju 10 KM, uz koje će dobiti i CD s pjesmama ovogodišnjeg Framafesta

- Molimo vas da najkasnije do 20. listopada 2017. prijavite broj framaša koji će doći na festival, te popis izvođača. Frame koje nastupaju na festivalu mogu povesti 30 framaša plus izvođače,a Frame koje ne nastupaju 20 framaša. Ukoliko u vašim bratstvima zainteresiranost za dolazak bude veće od navedenog broja javite nam, a Frame koje ne planiraju doći također neka nam jave da ta slobodna mjesta ustupimo drugim Framama. U prijavama naglasite ukoliko s vama dolazi svećenik. Prijave možete izvršiti na e-mail: sredisnjica.frama@gmail.com.

- Molimo sve duhovne asistente da budu odgovorni za ponašanje framaša tijekom cijelog festivala.

- Svi autobusi će imati osigurano parkirno mjesto na velikom samostanskom parkiralištu.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite fra Antoniu Šakoti (063/437-376) i Mariu Sliški (063/514-917)

Napominjemo da prema članku br. 41. Pravilnika Framafesta na sceni ukupno može nastupiti 10 osoba.



foto