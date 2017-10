Sarajevo, 5. listopad 2017.

Blagdan Sv. Franje svečano je proslavljen u istoimenoj župi u sarajevskom naselju Dobrinja. U novoizgrađenoj župnoj crkvi Svetu misu predslavio je fra Janko Ćuro, definitor i ravnatelj FMC "Svjetlo riječi".

U koncelebraciji je bilo 15 svećenika među kojima i dekan Sarajevskog dekanata preč. Marko Majstorović, a vjernički puk ispunio je novu crkvu do posljednjega mjesta.

Nazočne je na početku pozdravio župnik fra Pero Karajica izrazivši radost zbog velikog broja vjernika te sve potaknuo da u ovo večernje misno slavlje unesu svoje nakane.

Fra Janko je u propovijedi ukratko ocrtao lik serafskofg oca Franje, utemeljitelja Reda franjevaca te ukazao na njegovo istinsko životno obraćenje nakon mladenačkoga lutanja. "Franjo nije cilj. On je samo onaj koji životom upire prema Kristu, pa zagledajmo se i mi danas u tom pravcu. Sva novost njegova života utemeljena je samo na evanđeoskoj riječi i iz nje on crpi entuzijazam i širi radost. On je bježi, ne proklinje ovaj i ovakav svijet niti se distancira od njega, nego ispunjen Bogom uranja u njega kako bi ga iznutra promijenio i oplemenio", rekao je fra Janko te naglasio kako Sv. Franjo "pjeva" da su Isusove riječi mjesto susreta s Bogom i moraju biti svakodnevno življene. "A kad bismo ih živjeli, unosili bismo svježinu i istinske vrijednosti u sve pore našega životnoga okruženja, a posebno u naše narušene međuljudske odnose", rekao je propovjednik.

Na kraju Svete mise riječi zahvale uputio je župnik Karajica na osobit način zahvalivši izvođačima radova tvrtki K-Projekt iz Žepča te Federalnom ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica i Općini Novi Grad Sarajevo koji su pomogli uređenje crkve i ograde.

Misno slavlje pjesmo je animirao Zbog bogoslova Franjevačke teologije pod ravnanjem fra Emanuela Josića, a poslije euharistije uslijedilo je druženje u crkvenom dvorištu i prostorijama župne kuće, prenosi portal nedjelja.ba. (kta)



