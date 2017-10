Vatikan, 5. listopad 2017.

I mi poput sv. Franje Asiškog dopustimo da nas preobrazi Kristova ljubav kako bismo živjeli u siromaštvu i radosti – napisao je papa Franjo u prigodi spomendana tog velikog sveca Katoličke Crkve, osnivatelja Franjevačkoga reda. Sveti je Otac nadahnut upravo primjerom današnjeg sveca odabrao ime Franjo. Na susretu s novinarima 16. ožujka 2013. godine objasnio je da je odabrao to ime jer mu je bivši pročelnik Zbora za kler, kardinal Claudio Hummes, po izboru rekao: „Nemoj zaboraviti siromašne!“

Razmišljajući o siromašnima – nastavio je tada Papa – pomislio sam na Franju Asiškoga, a onda sam do završetka prebrojavanja glasova mislio na ratove. Sveti je Franjo također čovjek mira. Tako mi je u srce došlo ime Franje Asiškog. Za mene je on čovjek siromaštva, čovjek mira, čovjek koji voli i čuva stvoreno, a ovih dana nemamo najbolji odnos sa stvorenim. On je čovjek koji nam daje duh mira, siromašak… O, kako bih želio siromašnu Crkvu za siromašne! – istaknuo je među ostalim papa Franjo.

Podsjetimo također što je papa emeritus Benedikt XVI. govorio o tom velikom svecu. Za vrijeme svoje kateheze na općoj audijenciji srijedom 27. siječnja 2010. godine napomenuo je da je sv. Franjo doista „bio živa slika Krista. Zvali su ga također 'Isusovim bratom'. I doista, njegov je ideal bio sljedeći: biti poput Isusa; razmatrati Krista iz evanđelja, snažno ga ljubiti, oponašati njegove krjeposti. Na osobit način, on je htio dati temeljnu vrijednost unutarnjem i izvanjskom siromaštvu, učeći tome siromaštvu također svoje duhovne sinove“.

[S]veci su najvrsniji tumači Biblije – objasnio je tada predšasnik pape Franje – oni, utjelovljujući u svome životu Božju riječ, čine je privlačnijom no ikad, tako da nam ona stvarno govori. Franjino svjedočanstvo, koji je ljubio siromaštvo kako bi predano i potpuno slobodno nasljedovao Krista, nastavlja biti i za nas poziv da njegujemo nutarnje siromaštvo kako bismo rasli u pouzdanju u Boga, ujedinjujući u sebi život u umjerenosti i nenavezanost na materijalna dobra.

Iz ljubavi prema Kristu – nastavio je – rađa se ljubav prema osobama i prema svim Božjim stvorenjima. Evo jedne druge karakteristične crte Franjine duhovnosti: osjećaj općeg bratstva i ljubavi prema svemu stvorenom, koji mu je nadahnuo slavnu Pjesmu stvorenja. […] Sveti Franjo nas podsjeća da se u stvaranju očituje Stvoriteljeva mudrost i dobrohotnost. On prirodu shvaća upravo kao jezik u kojem Bog govori s nama, u kojem stvarnost postaje transparentna te možemo govoriti o Bogu i s Bogom – napomenuo je tom prilikom papa Benedikt XVI. (kta/rv)