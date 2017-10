Bologna, 3. listopad 2017.

Papa Franjo zaključio je svoj pastoralni pohod talijanskim gradovima Ceseni i Bologni svečanom Svetom misom na stadionu Dall’Ara u Bologni. U svojoj je propovijedi razmišljao o Riječi Božjoj koja čini da u nama gori srce jer nam omogućuje osjećati se ljubljenima i utješenima od Gospodina.

Polazišna je točka Papina promišljanja bilo Evanđelje dana u kojem nailazimo na prispodobu o dva sina koje je njihov otac zamolio da odu raditi u vinograd. Jedan je isprva rekao 'ne', no kasnije je ipak otišao; drugi je pak odgovorio 'da', ali nije otišao. Postoji velika razlika – napomenuo je Sveti Otac – između prvog sina koji je lijen i drugoga koji je licemjer. Zamišljajući što su njih dvojica razmišljala u svojoj nutrini, papa Franjo je rekao da očev glas odzvanja u srcu prvog sina, usprkos prvotnom negativnom odgovoru. S druge strane, u drugom je sinu očev glas bio zakopan.

Poput ta dva sina i mi možemo izabrati hoćemo li biti grješnici na putu, koji nastavljaju slušati Oca te koji se kaju i podižu kada padnu, ili ćemo biti sjedeći grješnici, licemjeri koji su uvijek spremni opravdati sami sebe te koji su voljni činiti samo ono što je pogodno. Isus – nastavio je Papa – vrlo je oštar prema potonjima, ističući da će ih javni grješnici preteći u nebo. Oni nisu bili u krivu u svom razmišljanju o Bogu i religiji, nego su bili u krivu kako živjeti kršćanski život – kazao je Sveti Otac, dodajući da su oni bili nefleksibilni čuvari ljudskih predaja, nesposobni razumjeti da je po Bogu život putovanje, te zahtijeva poniznost kako bismo bili otvoreni, da se pokajemo i počnemo iznova.

Papa Franjo je istaknuo da je ovdje ključna riječ 'pokajanje' koje nam omogućuje da ne budemo kruti, da preobrazimo „ne“ Bogu u „da“, „ne“ grijeha u „da“ Božje ljubavi. Konačno, u životu svakog od nas postoje dva puta: ili ćemo biti grješnici koji se kaju ili licemjerni grješnici.

Riječ Božja, prema tome, prodire u srce svakog od nas. No to je također riječ koja nas poziva natrag u odnos, odnos između oca i sinova. Kako u obitelji tako i u društvu i u Crkvi postoji potreba za susretom. Nikad nemojte odbaciti susret, dijalog – istaknuo je Papa – Nikad nemojte odustati od pronalaženja novih putova da hodate zajedno.

Sveti je Otac zatim ponudio tri talijanske riječi koje počinju slovom „p“, a koje nam mogu pomoći vidjeti kamo idemo kao Crkva. Prvo, „Parola – Riječ“, taj kompas koji nas usmjerava na našem poniznom putovanju. Zatim „Pane – Kruh“, euharistijski kruh koji je polazišna točka svega; konačno, „poveri – siromasi“, riječ koja se ne odnosi samo na one koji su siromašni u materijalnom smislu, nego još više na one koji su duhovno siromašni. U njima pronalazimo Isusa jer je Gospodin ušao u svijet siromašan, ispraznivši se, kao što je to rekao sv. Pavao – napomenuo je Papa.

Dobro bi nam činilo kada bismo uvijek imali na pameti ta tri pojma: „Riječ“, „Kruh“ i „siromasi“ – kazao je papa Franjo te je propovijed zaključio molitvom da nikad ne zaboravimo ta tri temeljna „jela“ koja nas hrane na našem putovanju. (kta/rv)