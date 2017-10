Koraće, 2. listopad 2017.

Spomen obilježje poginulim braniteljima i civilima Domovinskog rata (1992. - 1995.) kao i svim žrtvama Prvog i Drugog svjetskog rata, koje je na inicijativu i organizaciju Savjeta Mjesne zajednice Koraće, ovih dana postavljeno u blizini župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraću u Bosanskoj Posavini svečano je u nedjelju 1. listopada otkriveno i blagoslovljeno.

Brojni su župljani, preživjeli branitelji, predstavnici udruga proizišlih iz Domovinskog rata te visoki dužnosnici društveno političkih vlasti na čelu s Josipom Jerkovićem, dopredsjednikom RS i Davorom Čordašem, ministrom za izbjegle i raseljene osobe sudjelovali na Misnom slavlju koje je u župnoj crkvi predvodio fra Anto Tomas, plehanski gvardijan. Uz domaćeg župnika fra Ivana Marića suslavio je derventski župnik Ivo Kopić, a na oltaru posluživao trajni đakon Vrhbosanske nadbiskupije Robert Čabraja. Misno slavlje pjevanjem je animirala s. Ivanka Darojković.

Aktualizirajući evanđelje te nedjelje fra Anto je naglasio kako su 1992. kada je započeo rat u Bosanskoj Posavini mnogi obećali kako će ostati i braniti svoje, a i pak od straha otišli zajedno s brojnim izbjeglicama, a oni hrabri unatoč strahu pred neprijateljem ostali i do zadnjega branili svoja ognjišta. „Oni koji su ostali i branili svoja ognjišta bili su spremni dati i svoje živote. Ova misa najveća je naša zahvala Gospodinu… Ovaj dan za ovo je mjesto veliki dan - „dan uskrsnuća“, jer podizanjem ovoga spomen obilježje pokazujete da ih niste zaboravili, da obnavljate ovaj prostor. Poduprite to svojom ljubavlju, dobrotom, prepoznajte to u svojoj svakodnevnici. Pozvani smo ovaj prostor razminiravati od zla. Zato budite hrabri, ne mrmljajte, nego izvršavajte svoje obveze, trudite se činiti dobro s ljubavlju, budite mironosci, pazite jedni na druge...“, neke su od poruka gvardijana fra Ante, koji je i sam sa svojim župljanima proživio ratne strahote kako u Bosanskoj Posavini tako i kao plehanski gvardijan u izbjeglištvu u susjednom Slavonskom Brodu.

Lampione s ispisanim imenima svih 27 poginulih branitelje i devet civila, koji su tijekom Mmise bili položeni ispred oltara kao i pano sa njihovim fotografijama nosili su u procesiji do spomen obilježja članovi rodbine poginulih. Spomen obilježje otkrilo je dvoje roditelja poginulih branitelja, a potom ga je nakon opijela blagoslovio župnik fra Ivan naglasivši kako je u tri zadnja rata poginulo ukupno 202 Koraćana.

U tihom mimohodu roditelji, članovi udruga i izaslanstava položili su kod spomen obilježja lampione za svakog poginulog. Prisjećajući se kako je svoje vitezove zvao u obranu domovine, a i kako je njihovim roditeljima morao priopćiti da su poginuli, s puno emocija obratio se na kraju nazočnima Željko Barišić, zapovjednik Koraćanske bojne.

Uime organizatora Savjeta Vijeća Mjesne zajednice pozdravnu riječ uputio je Luka Garić. Program je vodila Mladenka Kermet, savjetnica iz tog područja Državnog ureda za Hrvate izvan RH. Druženje je nastavljeno u Osnovnoj školi uz domjenak. (kta/b.l.)



foto