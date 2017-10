Cesena, 2. listopad 2017.

Ljudi toliko puta nailaze na tužne svećenike… Nikad nemojte izgubiti radost bivanja svećenikom – istaknuo je papa Franjo, 1. listopada 2017. za vrijeme susreta sa svećenicima, osobama posvećenog života i predstavnicima laika pred katedralom u talijanskom gradu Ceseni.

U svojem je govoru Papa potaknuo Crkvu da više skrbi o mlađoj generaciji: Zahvaljujući Bogu mladi su ljudi živi dio Crkve – kazao je Sveti Otac – Sljedeća Biskupska sinoda izravno uključuje mlade. Crkva računa na njih i poznat joj je njihov veliki potencijal, njihova nadarenost za dobro, lijepo, istinsku slobodu i pravdu.

Papa Franjo je napomenuo da dijalog među generacijama može biti plodonosan kako za Crkvu tako i za društvo. Suočena s kulturom mladih koja je određena subjektivnošću i egoizmom, Crkva može snažnije usmjeriti pogled mladih ljudi na bližnjega. Prije svega stariji ljudi i njihovo životno iskustvo mogu dati to usmjerenje. Papa je stoga pozvao da Crkva promiče taj međugeneracijski susret.

Potrebno je ponovno pokrenuti dijalog između mladih i starih – nastavio je Sveti Otac – Starije osobe idu u mirovinu, no njihovo poslanje ne ide u mirovinu, i oni mogu životnom mudrošću podupirati mlade. Stari sanjaju, mladi mijenjanju! Molim vas, brinite o tome da se omogući taj dijalog!

Osim skrbi za mlade, Crkva se također mora brinuti o obiteljima. Gospodin nas poziva na taj posao – kazao je Sveti Otac – naročito u ovo vrijeme koje je teško za obitelj kao instituciju i jezgru društva, kao i za konkretnu obitelj koja mora nositi veliki dio društveno-gospodarske krize, a da pritom ne dobiva odgovarajuću pomoć.

Papa Franjo je uputio zahtjev da posao bude prijateljski nastrojen prema obitelji. Naime, od roditelja, pogotovo očeva, zna čuti da skoro pa i ne viđaju svoju djecu zbog dugog radnog vremena. Ta društveno-gospodarska situacija sprječava dobar odnos između roditelja i njihove djece. Trebamo raditi na tome kako se takvo što ne bi događalo, da roditelji mogu „gubiti“ vrijeme igrajući se sa svojom djecom – kazao je Papa.

Potom se obratio svećenicima. Usredotočujući se na evangelizaciju, Sveti Otac ih je potaknuo da ponovno otkriju radost bivanja svećenikom. Koliko li samo tužnih svećenika ljudi mogu vidjeti – nastavio je – Ponekad pomislim: „Što li si pak doručkovao da tako izgledaš?“ Ne, radost bivanja svećenikom! Radost toga da dan okončamo umorni i da ne moramo uzeti tablete kako bismo mogli zaspati.

Kako bi učinili evangelizaciju djelotvornom, papa Franjo je ponudio nekoliko praktičnih savjeta. Evangelizacija je djelotvorna do one mjere do koje postoji iskrena suradnja među različitim crkvenim pokretima i institucijama. Crkva koja hoda u bratstvu i zajedništvu nudi djelotvorno svjedočanstvo vjere. Kada je ljubav prema Kristu iznad svega, sve se legitimne potrebe stavljaju po strani da bi se zadovoljile potrebe braće i uvijek u Kristu.

Nadalje, važno je biti osjetljiv na potrebe siromašnih. I danas su vidljivi Isusovi ožiljci na tolikoj braći i sestrama koji žive na periferiji društva: obilježeni su patnjom, nelagodom, napuštenošću i siromaštvom. Brinući se za njihove tjelesne i duhovne potrebe, bivamo pročišćeni i preobraženi Božjim milosrđem – napomenuo je Papa.

Sveti je Otac nadalje istaknuo da je nužno odvojiti vrijeme za molitvu i razmatranje Riječi Božje jer molitva daje snagu našem poslanju kao što dokazuje primjer sv. Majke Terezije. Objasnio je da stalni susret s Gospodinom u molitvi postaje bitan za svećenike, osobe posvećenog života i pastoralne djelatnike koji su pozvani ići na periferije. Naš će nam duboki susret s Gospodinom pomoći vidjeti Isusa koji je susretao ljude na ulicama Galileje i gledati u oči drugoga s poštovanjem i ljubavlju te stvoriti revoluciji nježnosti – istaknuo je papa Franjo.

Papa se po završetku govora obratio prisutnim mladima koji su se okupili pred katedralom te ih je potaknuo da razgovaraju sa starijima i da ih slušaju. Tako ćete postati revolucionarni – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)