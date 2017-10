Odžak, 1. listopad 2017.

U subotu, 30. rujna 2017., u sklopu VII. kruga dekanatskih zasjedanja Vrhbosanske nadbiskupije u Odžaku je održan susret svećenika, vijećnika, vjeroučitelja i katehista Doborskog dekanata. Susretom je predsjedao vlč. Jakov Filipović – dekan, a ispred Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske nadbiskupije susret su moderirali vlč. dr. Mario Bernadić i mr. Igor Žontar. Tema susreta je bilo promišljanje kršćanskog i katoličkog identiteta.

Susret je počeo u 10 sati zajedničkim misnim slavljem koje je predvodio vlč. Bernadić uz koncelebraciju 15 svećenika Doborskog dekanata. U prigodnoj homiliji vlč. Bernadić je istakao da je pitanje katoličkog identiteta istovremeno i vrlo kompleksna, ali i vrlo jednostavna tema. S jedne strane, o ovom pitanju se mogu provoditi vrlo složena društveno-znanstvena istraživanja. S druge strane, tu možemo razgovarati i o nekim datostima koje su vrlo razumljive za svakog vjernika. U tom smislu , recimo, možemo se pitati o načinu pozdravljanja među katolicima. Treba li još uvijek inzistirati na onom tradicionalnom „hvaljen Isus i Marija“ ili možda možemo konstatirati da je danas najvažnije uopće pozdraviti, pa kako god, pošto neki očito više ne znaju ni pozdraviti? Tu je također i pitanje psovke. Nije li za katolika ipak neprikladna bilo kakva psovka ili je kako neki kažu prvenstveno važno ne psovati „svetinje“? Tu se susrećemo i s brojnim drugim pitanjima: od ponašanja u javnosti, odijevanja, radne kulture, obiteljskih navika itd. Katolički identitet je jednostavno sve ono što ima veze s našim katoličanstvom, te što u javnosti svjedoči o našem katoličanstvu – istakao je vlč. Bernadić.

Radni dio susreta započeo je u 11h u konferencijskoj dvorani hotela „Euro“, nedaleko od župne Crkve. U prvom dijelu svećenici i vijećnici župskih pastoralnih i ekonomskih vijeća su iznosili svoja izvješća o radu na temu kršćanskog i katoličkog identiteta. U svom izlaganju, fra Jozo Puškarić je između ostalog naglasio kako bi danas trebali biti vrlo oprezni glede oživljavanja vjerskog revizionizma. Mi često idilično mislimo i gledamo prema našoj vjerskoj tradiciji i prošlosti, premda ona objektivno nikad nije bila tako idilična. Sjećanja iz djetinjstva mu prizivaju u pamet priču i galamu tijekom misnih slavlja, pripite glave i sl. U svakom slučaju, kršćanski duh nije svodiv isključivo na prošlost. Za njim treba tragati u svakom vremenu, pa i u ovom našem. Vlč. Marko Hrskanović je u svom izlaganju istakao samu suštinu kršćanskog i katoličkog identiteta, a to je osoba Isusa Krista. Premda su važne i neke izvanjske datosti osobnog vjerničkog držanja i ponašanja, mi ipak ne bismo trebali zaboraviti da bi kršćanin trebao biti poput sv. sakramenta: vidljivi znak nevidljive Božje milosti! Tako, po vlč. Hrskanoviću centralno pitanje kršćanskog identiteta bi glasilo mogu li oni drugi u nama i po nama raspoznati Boga i Njegovu ljubav? U sličnom tonu govorio je i vlč. Marko Stipić. Na početku svoga izlaganja iznio je podatak kako je svojevremeno čuveni poganski govornik Libanije bio fasciniran Antusom – majkom sv. Ivana Zlatoustog. Zbog nje je zapisao: „O kako divne majke imaju ovi kršćani“. Vlč. Stipić smatra kako upravo iz ovog povijesnog primjera izranja pitanje i za naše vrijeme: Mogu li oni drugi također i u naše vrijeme reći: „O kako divne majke i žene imaju ovi kršćani?“ Ili općenito: „O kako su divni ljudi ovi kršćani?“ Sagledavajući našu kršćansko-katoličku svakodnevnicu danas, vlč. Stipić je istakao kako on i ne može biti pretjerani optimista. Fra Pero Baotić je govorio o iskustvu kršćanskog identiteta iz perspektiva župnika jedne raseljene i umiruće zajednice, te je u tom smislu govorio upravo o „identitetu umiranja i smrti“. Veliki je izazov i teška zadaća biti svjedokom Božje ljubavi i radosne vijesti u jednoj takvoj sredini…

U drugom dijelu uslijedilo je izlaganje mr. Žontara. On je govorio o nemogućnosti izgradnje individualnog katoličkog identiteta, a što mnogi danas smatraju mogućim. Ovdje se zapravo radi o vrlo starom problemu „Krist da, Crkva ne“, o kojem je naširoko raspravljao već sv. Ciprijan u III. st. Ne voljeti Crkvu, a voljeti Krista koji se identificirao s tom Crkvom je posve proturječno. Ponekad se u praksi radi i o ponešto drugačijem problemu: neki vjernici ističu kako vole papu, pa i mjesnog biskupa, pa i druge svećenike, ali ne vole svoju župu i svog župnika. Međutim, ukoliko govorimo o ljubavi prema Crkvi to bi upravo trebala biti ljubav prema svojoj župi. Ta Krist nas nije pozvao da ljubimo one „daljnje“, nego bližnje – istakao je mr. Žontar. Inače izlaganje mr. Žontara je okupljenim svećenicima i vijećnicima bilo osobito zanimljivo jer je on oženjeni laik. U svom osvrtu vlč. Hrskanović je izrazio želju da u našoj mjesnoj Crkvi bude što više takvih ljudi, jer očito je da malobrojni svećenici danas sami više ne mogu stići odgovoriti na sve pastoralne izazove i zahtjeve.

Na kraju radnog dijela susreta provedena je i VIII. sinodska anketa koja se također ticala nekih pitanja kršćanskog i katoličkog identiteta.

Poslije toga, sudionici susreta su se uputili na zajednički objed gdje su nastavili s bratskim druženjem i razgovorom.

Na susretu je ukupno sudjelovalo nešto više od stotinu svećenika, vijećnika, vjeroučitelja i katehista Doborskog dekanata.

Za izvrsnu organizaciju i pripremu susreta osobite zahvale idu na račun vlč. Jakova Filipovića – dekana Doborskog dekanata i župnika u Odžaku. (kta)

