Rim, 1. listopad 2017.

Papinski hrvatski zavod i Hrvatska crkva svetoga Jeronima u Rimu proslavili su u subotu 30. rujna, svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika. Svečano Euharistijsko slavlje u crkvi sv. Jeronima predslavio je don Ivan Kovač, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, službenik pri Kongregaciji za biskupe, uz koncelebraciju rektora preč. Bože Radoša, vicerektora vlč. Marka Đurina, duhovnika p. Mihálya Szentmártonija DI, nekoliko rektora drugih rimskih zavoda te četrdesetak svećenika koji su na studiju ili na službi u Rimu. Uz brojne članove hrvatske rimske zajednice – bogoslove, redovnice i studente laike – slavlju se pridružila i skupina hodočasnika iz župe sv. Mirka iz zagrebačkih Šestina, zajedno sa svojim župnikom mr.sc. Robertom Šreterom. Na Misi je pjevalo Hrvatsko seljačko pjevačko društvo „Sljeme“ iz Šestina.

Proslavi sv. Jeronima nazočili su diplomatski predstavnici u Rimu: Neven Pelicarić – veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, Slavica Karačić – veleposlanica Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici, Josip Gelo – veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Republici Italiji i Mladenka Šarac-Rončević - opunomoćeni ministar, u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Republici Italiji.

Don Ivan Kovač je u svojoj homiliji, polazeći od evanđeoskih slika o Kraljevstvu Božjem kao njive sa skrivenim blagom i trgovcem koji traga za dragocjenim biserom, povukao paralelu s Jeronimovim životom. Poput osoba u prispodobama i Jeronim je bio spreman riskirati s prodajom svega onoga što je on bio posjedovao (sposobnosti, ugled) da bi ostvario osoban odnos s Kristom. Trebao je proći bolno iskustvo ka spoznaji kako njegovi talenti i ostvarenja ne proizlaze iz njegovih zasluga, već da je to Božji dar. Otkrio je Božju Riječ kao najsigurniji put do Krista.

Prije završnoga blagoslova s relikvijarom sv. Jeronima, rektor Radoš ukratko je zahvalio svima koji su doprinijeli organizaciji proslave. Također je uputio riječ zahvale nazočnim talijanskim vjernicima koju su na različite načine prijateljski povezani sa Zavodom.

Poseban pozdrav rektor je uputio Hrvatskom seljačkom pjevačkom društvu „Sljeme“, koji su svojim pjevanjem i sviranjem, te obučeni u tradicionalne šestinske nošnje, uzveličali proslavu Jeronimova i „donijeli nam dašak domovine u Rim“. Društvo ove godine navršava 122. godinu aktivnoga rada. Ima 160 aktivnih članova u šest sekcija, te predstavljaju hrvatsku kulturnu baštinu prigorskoga kraja na turnejama po Europi i šire.

Nakon Svete mise proslava je nastavljena prigodnim druženjem u zavodskim prostorima. (kta/m.p/f.v.)