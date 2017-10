Vatikan, 1. listopad 2017.

Papa Franjo je, 30. rujna 2017. za vrijeme susreta s Nacionalnom udrugom talijanskih općina (ANCI) pozvao da se stvori prostor za susret između migranata i starosjedilaca. Razumijem nelagodu brojnih građana koji su suočeni s masovnim dolaskom migranata i izbjeglica – kazao je Sveti Otac te nastavio – To se može objasniti nutarnjim strahom od drugoga, strahom koji se dodatno pojačava zbog posljedica gospodarske krize, zbog manjkave pripreme u lokalnim zajednicama, kao i zbog neodgovarajućih mjera koje su donesene u atmosferi nužde.

Prva je točka Papina govora tako bila razumijevanje za to da ljudi ne zauzimaju automatski stav kulture prihvaćanja kada se migranti i tražitelji azila pojave u njihovim mjestima. No Sveti se Otac nije zadržao samo na tome. Ta se nelagoda – rekao je Papa – može nadvladati kada se stvori prostor za osobni susret i međusobno upoznavanje. Iz tog su razloga dobrodošle sve one inicijative koje se zalažu za kulturu susreta, za razmjenu umjetničkih i kulturnih dobara, kao i za više znanja o zemljama odakle su novopridošlice pristigle.

Papa Franjo je kazao da poznaje slučajeve u kojima dobro uspijeva prihvaćanje i integracija tražitelja azila u zajednice i gradove. Takve se priče o uspjehu treba širiti kako bi pronašle put do onih koji će ih oponašati – napomenuo je Papa.

Sveti je Otac opisao kakav treba biti gradonačelnik ili načelnik općine: treba posjedovati vrlinu razboritosti kako bi upravljao, ali i vrlinu hrabrosti da bi išao naprijed te vrlinu nježnosti kako bi se približavao najslabijima. Također je ocrtao općinu kojom se dobro upravlja: to je mjesto bez korupcije, bez privatizacije javnog prostora i gdje se riječ „mi“ ne koristi samo kao slogan, kao retoričko oruđe kojim se skriva interes pojedinaca.

Više nego ikad danas nam je potrebna gorljivost za opće dobro – istaknuo je Papa te nastavio – Taj pogled vodi k tomu da u ljudima može rasti dostojanstvo građanina. On promiče socijalnu pravdu, radna mjesta, usluge, mogućnosti. Stvara mnoge inicijative koje se brinu o skrbi zajedničkog prostora. Odgaja [ljude] u zajedničkoj odgovornosti. Tȁ grad ili općina živi je organizam, veliko tijelo: kada jedna polovica teško diše, niti druga polovica ne dobiva dovoljno kisika. Mislim na mjesta siromaštva i isključivanja, koja se mogu oblikovati u zajednici. Tako nastaje grad dviju brzina: na jednoj je strani autocesta po kojoj jure oni koji su osigurani, a na drugoj uske uličice siromašnih i nezaposlenih, obitelji s mnogo djece, doseljenikâ, onih koji nemaju nikoga na koga mogu računati. Ne smijemo takvo što prihvatiti! – rekao je Sveti Otac.

Papa je ponovno istaknuo da je potrebno ići na periferije. Točka gledišta onog posljednjeg najbolja je škola – kazao je te nastavio – Ona nam omogućuje shvatiti što su istinske potrebe i razotkriva prividna rješenja. Potrebne su nam zajednice u kojima se svatko osjeća prihvaćenim kao osoba i građanin, kao nositelj prava i dužnosti. Postoji logika prema kojoj su interesi pojedinca nerazdvojivo povezani s općim dobrom. Ono što služi dobru sviju, služi i dobru pojedinca – naglasio je papa Franjo.

Politika i gospodarstvo bi se trebali usredotočiti na novu etiku, etiku odgovornosti, odnosa, zajednice i okoliša. Isto tako nam je potreban autentičan „mi“-osjećaj… Potrebna nam je politika prihvaćanja i integracije, koja nikog tko dođe na naš teritorij ne ostavlja na marginama, nego nastoji učiniti plodnima energije koje posjeduje svaki čovjek – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)