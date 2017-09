Minsk, 30. rujan 2017.

Predsjednik Irske biskupske konferencije nadbiskup Eamon Martin predstavio je 29. rujna 2017. na tiskovnoj konferenciji u Minsku, gdje se održava plenarno zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija, tijek priprema za Svjetski susret obitelji, na programu u Dublinu u Irskoj od 21. do 26. kolovoza 2018. To nije samo veliki crkveni događaj već prilika za katolike za pastoralno djelovanje u župama u Irskoj i župama diljem svijeta, rekao je nadbiskup Martin. Vjerujemo da je izbor Dublina za mjesto tog svjetskog susreta osobni Papin izbor, jer obitelj ima veoma važno mjesto u životu svih naraštaja u Irskoj te da je glavni grad Irske izabran zbog velike misionarske tradicije Irske, poznate po svojim misionarima koji su kroz povijest djelovali u cijelom svijetu, rekao je Predsjednik Irske BK. Dodao je kako je to prvi skup obitelji na svjetskoj razini nakon objavljivanja posinodske apostolske pobudnice „Amoris laetitia" i taj dokument zauzima veliki prostor u pripremama za taj susret. „Ljubav kao program" krilatica je i okosnica tih priprema, govorimo s ljubavlju o obitelji, rekao je nadbiskup Martin te je dodao kako se o temi obitelji razgovara u malim skupinama gdje se obrađuju razna pitanja i problemi s kojima se susreću današnje obitelji. Susret u Dublinu je opisao kao priliku za obitelji da dođu i razgovaraju o obitelji, da razgovaraju o spomenutoj pobudnici. Danas postoje razne obiteljske situacije, podsjetio je nadbiskup Martin citirajući papu Franjo koji je istaknuo kako „obitelj nije pala s neba u savršenom obliku". Zato ovim skupom želimo promicati evanđelje obitelji, Radosnu poruku obitelji, nositi radost svijetu, uputiti poruku radosti svijetu, istaknuo je nadbiskup Martin u kratkom razgovoru s novinarima. Posebno mjesto u pripremama imaju radionice kojima je cilj osposobiti obitelji da otkriju svoj izvorni poziv i poslanje. Na vidjelo su posebno izbili veliki izazovi tehnologije za obitelj te kritički utjecaj sredstava društvene komunikacije, rekao je nadbiskup. Sve informacije o Svjetskom susretu dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Susreta: http://www.worldmeeting2018.ie. Nadbiskup Martin je na kraju izrazio nadu da će na idućem Svjetskom susretu obitelji, na kojem se očekuje više desetaka tisuća sudionika, sudjelovati i papa Franjo.

Svjetski susret obitelji ustanovio je 1994. godine Ivan Pavao II., a održava se svake treće godine. Susret u Dublinu imat će za temu „Evanđelje obitelji – radost za svijet". (kta/ika)



Foto: Aleksandra Schyhlinskaya

foto