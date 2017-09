Minsk, 29. rujan 2017.

Nijedan papa nikada u povijesti nije posjetio Bjelorusiju. Mi čekamo Papu. Bjeloruski narod sanja o tome pohodu, izjavio je u četvrtak 28. rujna nadbiskup Minsk-Mohileva mons. Tadeusz Kondrusiewicz podsjetivši kako je Bjelorusija druga zemlja bivšeg Sovjetskog Saveza po broju katolika latinskog obreda, odmah nakon Litve. Predsjednik Lukašenko je uputio poziv papi Franji da posjeti Bjelorusiju. To je već treći poziv upućen poglavaru Katoličke Crkve: Ivan Pavao II. nije mogao doći a ni papi Benedikt XVI. nije bilo moguće ostvariti taj posjet. Mnogo je onih koji priželjkuju da grad Minsk bude domaćin drugog susreta između pape Franje i patrijarha Kirila nakon njihova prvog susreta u Kubi. Zamoljen od novinara na margini plenarnog zasjedanja CCEE-a u Minsku da prokomentira tu mogućnost, kardinal Angelo Bagnasco, predsjednik CCEE-a je odgovorio: „Novom se susretu između pape Franje i patrijarha Kirila nadamo i svi to priželjkuju. Do tog susreta može doći i ovdje u Minsku. To je velika želja ove zemlje i njezina predsjednika", rekao je kardinal Bagnasco. (kta/ika)