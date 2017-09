Sarajevo, 29. rujan 2017.

U srijedu, 27. rujna 2017. u samostanskoj crkvi sv. Vinka Paulskoga u Sarajevu svečano je proslavljen blagdan sv. Vinka Paulskoga osnivača i utemeljitelja sestara Milosrdnica, sestara koje preko 140.godina djeluju u ovom gradu. U crkvi potpuno ispunjenoj velikim brojem svećenika i vjernika, Sveto misno slavlje predslavio je pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar.

Biskup Sudar nam je na tako lijep, njemu svojstven način u propovijedi uputio pastirsku riječ. Započeo je mišlju kako svaki čovjek, kao i vjernik sve što čini, čini da bude sretan! Sve što čini je traženje uvjeta i načina, kako do sreće. No sve što je čovjek pokušao i što pokušava ne bi li nekako stigao do sreće, sve je kao obrnut, kontra put, o se udaljava od sreće. U Svetom pismu i evanđelju je odgovor o ljudskoj sreći! u sv. Evanđelju u Govoru na gori, govor o blaženstvima, proglas je blaženih. A blažen znači sretan! Dalje, u nastavku propovijedi, biskup Sudar pita, koga Isus proglašava sretnim? Jer za sve nabrojano, moglo bi se reći da je stanje nesreće. "Blago siromašnima...blago progonjenima...gladnima.." Isus takove proglašava sretnim! Ali samo u svjetlu Isusova života ovi se mogu smatrati sretnim. Samo u svjetlu Isusova primjera." Isus Krist trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe ponizi uzevši lik sluge..."Bog, savršeno biće, kojemu nitko i ništa ne treba, svega se odriče, uzevši lik sluge i to da bi druge učinio sretnima, blaženima, da bi ih oslobodio nesreće. Ako je On svoju sreću našao odričući se sreće postavši siromah, tu leži tajna sreće. Siromasi se odriču onoga što jesu, odriču se onoga što imaju i zalažu se za one koji su doista siromašni i potrebni. Njima se onda otvara prostor da ih Bog ispuni srećom, da sam Bog bude tvorac njihove sreće.

E tu su sveci primjer! Današnji svetac, sveti Vinko je bio čovjek koji je svoju vjeru pretvorio u djelo i time se poistovjetio sa Onim u koga je vjerovao.Do te mjere se oslobodio svega što uvjetuje i posvetio se onima koji po našem kriteriju nisu vrijedni ljubavi i time postao jedan od najvećih svetaca na ovom polju blaženstva.

Izvor svemu je Bog! Njegova milost njemu je izvor svemu. Sveti Vinko je često znao reći, ja sam samo čuvar svinja a sve drugo je Božja milost!

Ničiji život nije tako siromašan a da Bog u njega ne bi htio ući! Ali uvjet za tu milost je oslobođenje od samoga sebe, to jest duhovna sloboda. Svece, velikane duha poznajemo po njihovim djelima! Djelo ovog sveca u 400.godina je naraslo u veliku obitelj, čije djelo i danas živi!

Moramo se poput sv. Vinka osloniti na Boga! Toliki su kojima mi možemo pomoći da se osjeti bolji, da spozna da ga Bog nije zaboravio, da ga Bog voli. Imamo izazov, zadaću i zadatak: tražiti putove do ove, evanđeoske sreće!

Najveći izazov i dostignuće svakog čovjeka je postati blažen, sretan uz suradnju s Božjom milošću.

Molimo zagovor ovog sveca ne riječi, nego sveca djela! Otvoriti vlastiti život mogućnošću za Kraljevstvo Božje!, kazao je na kraju biskup Sudar.

Nakon Svete mise slavlje je nastavljeno uz zajedničko druženje i objed, a bili su pozvani svi sudionici Misnog slavlja. (kta/r.b.)



foto