Zagreb, 28. rujan 2017.

U samostanskoj crkvi Sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu u srijedu, 27. rujna 2017. milosrdnice su proslavile svetkovinu svoga utemeljitelja. Euharistijsko slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Dražen Kutleša u zajedništvu s desetak svećenika. Uz milosrdnice predvođene prvom savjetnicom i zamjenicom vrhovne poglavarice s. M. Jelenom Ikić, na misi su bile i redovnice drugih družbi, kao i velik broj vjernika.

U pozdravnoj riječi rektor crkve preč. Marijan Pavlenić istaknuo je kako tim slavljem milosrdnice žele zajedno s okupljenim vjernicima proslaviti blagdan sv. Vinka Paulskoga, svojega utemeljitelja, ali i zahvaliti Bogu za sve milosti i snagu koju primaju po Božjoj dobroti po zagovoru sv. Vinka, te svoju Družbu preporučiti Božjoj providnosti. Temeljem misnoga evanđelja biskup Kutleša je u homiliji pozvao okupljene na promišljanje o vlastitom životu.

Posebno je uputio na Isusove riječi „kamo ja odlazim vi znate put". „To je rečenica koju sv. Toma nije shvatio, jer ni on, kao ni drugi učenici nije znao odgovor kuda Isus Krist odlazi i kamo i gdje je taj njegov put, gdje treba ići i kamo treba stići. Tragedija je u tome da mi obični ljudi, kao i drugi apostoli šutimo i ne postavljamo pitanje, jer mislimo da se time možda izlažemo da nešto ne znamo, da nismo shvatili, jer ako šutimo tada možda drugi misle da to znamo", rekao je biskup te istaknuo kako je sv. Toma bio drugačiji „on je htio i tražio odgovor na pitanja i tražio da spozna što treba vjerovati. I sv. Vinko je bio čovjek koji je u svom životu tražio odgovore na svoja pitanja, tražio je smisao: zašto živi i kuda ide". U tom duhu biskup je posvijestio da se „i mi trebamo zapitati: pitamo li druge ljude, savjetujemo li se s drugima, ili možda mislimo da nam ne trebaju". K tomu valja dodati i pitanje „dolazim li barem pred Boga i od njega tražim i pitam savjete za sve ono što trebam ili se možda ponašam da mi ni Bog, ni itko drugi ne treba, jer sam toliko samodostatan samom sebi. To pitanje stavlja pred nas evanđelje i sam sv. Vinko, ako ne činimo tako, trenutak je da se zapitamo i popravimo".

Nastavljajući promišljanje u duhu evanđelja, biskup je istaknuo kako Isus čuvši Tomino pitanje, daje jedan vrlo znakovit i veliki odgovor koji običnim vjernicima, običnim smrtnicima daje putokaz kako treba živjeti. Isus kaže „Ja sam Put, Istina i Život". Podsjetio je da su upravo istina, život i put temelj svih vjera, pa tako i kršćanstva „istina čovjeka usklađuje s umom, život ga usklađuje s njegovim srcem, a put je nastojanje razuma i srca da žive ono što se od njega traži po Božjim pravilima".

Pojašnjavajući ta tri pojma na svakodnevnim primjerima, biskup je podsjetio da se „na putu unatoč pripremamo izgubimo, i onda pitamo prolaznike za savjet. Neki nam tumače, a mi onda ili nismo dobro shvatili, ili nam nije dobro objašnjeno, na kraju zalutamo. No, možemo naići i na nekoga koji nam kaže da upravo ide u tom smjeru i da možemo s njim nastaviti".

„Prvi primjer nam pokazuje različite filozofije, različite religije koje nam pokazuju različite putove, ali kada trebamo doći do krajnjega cilja ne znamo kako taj cilj postići. Drugi pak primjer vodi nas do cilja. To vidimo i kod sv. Vinka: on je onima koji su mu bili povjereni na duhovnu skrb pokazivao put tako što ih je vodio. Tako on postaje put, ne samo putokaz ljudima kamo trebaju krenuti. Sv. Vinko je utemeljio različite družbe i pokazao im, koji je put kojim treba ići. Ne pričati i objašnjavati, već uzeti čovjeka, onoga maloga i dovesti ga do pravoga cilja. I mi smo poput sv. Vinka pozvani da ljude vodimo, jer svojim primjerom najbolje pokazujemo, usmjeravamo", rekao je.

Govoreći pak o istini u biblijskom smislu, biskup je istaknuo kako je to „podudaranje moga ili vašega srca s razumom i Božjim putem, tj. s Božjom providnošću". No, promatrajući naše živote primjećujemo disbalans. Susrećemo mnogo školovanih, inteligentnih ljudi koji su završili visoke škole, koji znaju pridonijeti društvu, ali kada ih pogledamo kao čovjeka vidjet ćemo da ne žive pošteno, da ne govori istinu da čine mnoge stvari koje su loše. „Sv. Vinko uvijek je poučavao i želio kao Isus Krist da uskladimo srce, naš razum, jer jedino tako možemo ići naprijed, tj. da ne budemo tvrdnja istine, već činjenica istine: da mi tu istinu svjedočimo svojim životom", rekao je biskup Kutleša te istaknuo kako je bolje od pitanja „što je istina", postaviti ono „tko je istina", a „mi znamo: Isus kaže da je on Istina i u tu Istinu vjerujemo, i tu Istinu slijedimo u svom životu".

Osvrćući se na Isusove riječi „Ja sam Život", biskup Kutleša posvijestio je kako je život veliki misterij, ali i najveća vrednota na zemlji. No, s druge strane na život, isto kao i na istinu udara se sa svih strana. „Za život je bitan tjelesni, ali i duhovni i intelektualni rast koji nas potiče da činimo nešto za one oko nas", istaknuo je biskup. Pozvao je vjernike da po primjeru sv. Vinka u svojoj obitelji, društvu čine male stvari svojim bližnjima.

Biskup je na kraju istaknuo važnost rada. „Vidimo da čovjeka rad izgrađuje i da može intelektualno i duhovno napredovati upravo preko rada, te se tako osjetiti koristan društvu, tj. da ne pridonosi samo sebi nego i onima koji su oko njega. Zato smo svi pozvani da uzdignemo rad da bude dostojanstven i da se čovjek izgrađuje", rekao je. Podsjetio je kako je sv. Vinko znao ljude oko sebe zaposliti da njihov rad pridonese intelektualnom i duhovnom, ali i napretku onih oko njih. „Sv. Vinko nas poziva da ne izbjegavamo rad, da ga ne prebacujemo na druge i da ne tražimo sve izlike, već da budemo oni koji čine nešto dobro za one oko nas. „Budimo ljudi koji će svojim radom izgrađivati i usavršavati ovaj svijet, jer pozvani smo ići naprijed, izgrađivati ovaj svijet, mijenjati druge, ali isto tako da ne budemo egoisti, već ljudi koji će drugima činiti dobro, koji će biti milosrdni Samarijanci i darujući sebe i tako pokazati primjer drugima. Nastojmo živjeti tako po primjeru sv. Vinka da postignemo radost u Kraljevstvu nebeskom", potaknuo je biskup Kutleša.

Euharistijsko slavlje pjevanjem je animirao zbor milosrdnica. (kta/ika)



Foto: Marija Belošević

