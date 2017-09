Sarajevo, 27. rujan 2017.

U srijedu, 27. rujna 2017. u prijepodnevnim satima u Središnjem uredu Caritasa Bosne i Hercegovine upriličena je molitva kao potpora globalnoj kampanji pape Franje „Podijeli svoj put“, a koja je dvogodišnja inicijativa Caritasa Internationalis sa sjedištem u Vatikanu i čiji je predsjednik kardinal Luis Antonio Tagle. Molitvu je predvodio ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević. Uz djelatnike Caritasa BiH molitvi su se pridružili savjetnik Apostolske nuncijatura u BiH mons. Giuseppe Trentadue i tajnik don Alberto Zornada. Prije molitve ravnatelj je sve pozdravio, posebno goste iz Apostolske nuncijature, i objasnio razloge okupljanja na molitvu. Djelatnica Caritasa BiH gđica Dijana Muzička nazočne je kratko informirala o samoj kampanji koja traje dvije godine i ima za cilj povezati migrante i izbjeglice s lokalnim zajednicama kroz zajednički dijalog. Kardinal Luis Antonio Tagle, kao jedan od potomaka migranta, kazao je: „Kroz 'Podijeli svoj put' činimo jednostavne prijedloge ljudima kako se približiti migrantima, pogledati ih u oči, čuti zašto su napustili svoja ognjišta, kako je izgledao njihov put, kako vidjeti priču pravog čovjeka koji nije samo puki broj i čuti njihove strašne priče“.

Nakon kratke molitve, koju je pripremio kardinal Luis Antonio Tagle, ravnatelj i djelatnici Caritasa BiH ostali su u kraćem razgovoru s predstavnicima Apostolske nuncijature u BiH, koji je prethodnica daljnje suradnje. Nakon toga je ravnatelj Caritasa BiH sa savjetnikom Apostolske nuncijature u BiH razgovarao o pripremi službenog posjeta Caritasu BiH, posebno Apostolskoj nuncijaturi u BiH, izvršnog ravnatelja Caritasa Internationalis gosp. Jacoba Wintera početkom listopada ove godine.



Kampanja: „Podijeli svoj put“ s Papa Franjom

„Svijet je bolje mjesto za život kada se razumiju migranti, kada ih srdačno prihvaćamo i trudimo se osigurati im aktivno sudjelovanje u društvu. Migrante treba zaštiti od modernog načina ropstva kroz trgovinu ljudima, lošim i nedorečenim Zakonima i nedostatku volje i suosjećanja.“

U srijedu 27. rujna 2017. godine Caritas u Bosni i Hercegovini pridružio se globalnoj kampanji Pape Franje i Caritasa Internacionalis pod nazivom „ Podijeli svoj put“.

Ova kampanja ujedinjuje sve pozitivne promjene za svakoga u radu sa migrantima. Kao organizacija koja postoji širom svijeta, Caritas ohrabruje sve ljude razmisliti o svojim pogledima na ujedinjavanje i zajedništvo svih migranta, izbjeglica i lokalnih zajednica u jedno, mijenjajući svoja srca i svoja mišljenja. Dvogodišnja kampanja ima za cilj promovirati jačanje odnosa između migranata, izbjeglica i zajednica. Kampanja je Caritasov način pridruživanja Papinom pozivu na promociju međusobnog dijaloga. Kampanju podržava 145 agencija cijelog svijeta različitih religija.

„Papa Franjo pokazuje nam put“

„Migranti su naša braća i sestre u potrazi za boljim životom, daleko od siromaštva, gladi, eksploatacije kao i nepravedne raspodjele prirodnih resursa koji su namijenjeni svim za jednakopravno korištenje, rekao je Papa Franjo.“

Globalnu kampanju Papa Franjo započinje na općoj audijenciji na trgu Sv. Petra u Rimu, 27. rujna 2017. u 10.00 sati. Tada će Papa pozdraviti i apelirati na sve hodočasnike na trgu, ali cijelom svijetu povećati mogućnosti i prostor za migrante i lokalne zajednice podržati za bolju komunikaciju, preuzimanje koraka za akcije. Svi moramo pružati dobrodošlicu i govoriti o pravima imigranata. Kroz kampanju se želi dati prilika svima podijeliti svoje migracijsko iskustvo.

Kroz kampanju će migranti ispričati svoju8 priču i svoj put, lokalne zajednice reći svoja iskustva primitka migranata bilo da su samo prolazili kroz njihove zajednice, zadržavali se ili ostajali s namjerom živjeti na tom mjestu. Ovo je način kako razumjeti zašto ljudi migriraju, ali i osnove ljudskosti. Caritas vjeruje u pozitivne susrete koji doprinose promjenama u stavu prema migracijama, ali i strahovima, rasizmu i ksenofobiji. Kampanjom potičemo sve na slušanje jer migracije same po sebi imaju veliki broj uzroka. One mogu ekonomske prirode, jer se ljudi odlučuju na migraciju u potrazi za boljim poslom, politički ili okolišni razlog koji obuhvaća ratove, progone ili prirodom uzrokovane poteškoće. Koji god razlog odlasku bio migracije imaju utjecaj na mjesto koje ostavljaju, ljude koji ostaju iza njih, mjesto kroz koje putuju i mjesto gdje se smještaju na kraju.

Zagovaranje „UN Globalni dogovori o migrantima i izbjeglicama u fokusu kampanje“

Caritas je započeo zagovarati za najbolje moguće rezultate sa Vladama, a koje će se susresti na UN Globalni dogovor. Ovi dogovori ne obvezuju, ali su važan državni dogovor koji potpisuju države na temu migracija i izbjeglica, i humanijeg i koordiniranog sustava legalnih i sigurnih migracija. Ideja o UN Globalnom dogovoru proistekla je iz prvog i jedinog samita o migracijama i izbjeglicama održanog u New Yorku 2016. godine. UN Globalna dva dogovora biti će usvojena u Rujnu 2018. godine. Globalni dogovor prati mapu koju je dizajnirao UNHCR i UN Visoki predstavnik za izbjeglice dok razvitak vodi IOM (međunarodna organizacija za migracije), dogovor pod nazivom „Globalni dogovor o sigurnosti, zakonima i odgovornim migracijama“. Kroz proces organizacije civilnog društva biće u prilici dati svoj doprinos kroz iznošenje svojih zabrinutosti. Ideja je zaobići sivu zonu između Dogovora o izbjeglicama i Dogovora o migracijama.

Biće zahtjevno i izazovno pronaći dogovor sa svim članicama koje su uključene, ali i održati odgovornost nakon potpisivanja kroz provedbu dogovora. Caritas Internacionalis i Caritasi u svijetu svakako mogu doprinijeti kroz svoje uglove gledanja na ovu temu, dajući doprinos oblikovanju dogovora.

Ljudsko dostojanstvo u srcu „Kulture dijaloga“

Dostojanstvo je ključni faktor za čovjeka. Ono je i osnova svake religijske vrijednosti. U knjizi Postanka Bog načini čovjeka na svoju sliku. Ovaj ključni moment iz Knjige Postanka je temelj vjerovanja da je svako živo stvorenje vrijedno, kao i dostojanstvo te osobe. Čovjek je društveno biće i ljudski život je svet, od Boga stvoreni da ne budemo sami i u izolaciji. Kršćanski pristup životu kao ljudskoj individui nosiocu dostojanstva pripadaju prava. Ova prava prepoznata su u Univerzalnoj Deklaraciji Ljudskih Prava (UN 1948.) U poštivanju ljudskog dostojanstva ljudska prava se poštivaju. Svaki čovjek ima osnovna prava kao što na dijeljenje sa drugima planetu zemlju i jednostavno biti čovjekom pripadnikom ljudske rase.

U srijedu 27.09.2017. ravnatelj i djelatnici Caritasa Bosne i Hercegovine kao član velike Caritasove obitelji, pridružuje se kampanji kroz fotografiju i molitvu podrške.

Molitva kampanje

Imaj milosti prema meni, Svemogući Bože!

U mojim strahovima i usamljenosti, budi moje utočište!

Daleko od moje domovine, osjećam se izgubljeno!

Moje srce pomiješano je mislima o mojoj obitelji koju sam ostavio iza sebe!

O Bože, čuj njihov vapaj i pomozi im!

Umiri oluje tjeskobe i dvojbe koje me razdiru!

Idi prije mene i vodi me stopama među ljude koje ne znam!

Neka njihova dobrota i suosjećanje budu moj znak da si me Ti primio!

Molitvu je pripremio Luis kardinal Tagle, predsjednik Caritasa Internacionalis, vodeći se svojim iskustvom susreta s migrantima i izbjeglicama koje je pomogao Caritas. (kta/caritas.ba)



foto