Vatikan, 27. rujan 2017.

"Oni koji slušaju Božju riječ i čuvaju je" – to je za Isusa pojam obitelji; obitelji "šire od one u kojoj se dolazi na svijet" – primijetio je Papa Franjo na početku svoje propovijedi, na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu Svete Marte, 26. rujna 2017.

Nadahnut recima iz evanđelja po Luki, gdje je Gospodin ‘majkom’, ‘bratom’ i ‘obitelji’, nazvao one koji su se oko njega okupljali i slušali ga, Papa je rekao da nas to nuka „da mislimo na pojam prisnosti ili familijarnosti s Bogom i s Isusom", što je više od onoga „biti učenicima" ili "prijateljima". Ipak, nije to ni „formalan”, ni „kulturan”, a niti „diplomatski” stav – istaknuo je Sveti Otac. „Što dakle znači ta riječ (prisnost) koju su koristili duhovni oci Crkve i nas poučili?”.

To prije svega znači „ući u Isusovu kuću; ući u to ozračje, doživjeti ga. Tamo živjeti, kontemplirati i biti slobodan. Jer djeca su slobodna; oni koji žive u Gospodinovoj kući su slobodni; oni koji ga poznaju su slobodni. Drugi su – ako se poslužimo riječima biblije – „djeca ropkinje” – da tako kažemo. Kršćani su, ali se ne usuđuju 'prići'; ne usuđuju se ući u prisan, familijaran odnos s Gospodinom te uvijek postoji nekakva „udaljenost“ koja ih odvaja od Gospodina" – objasnio je Papa.

No, prisnost s Isusom – kako nas uče veliki Sveci – također znači 'biti s njim', gledati ga, slušati njegove riječi, nastojati ih prakticirati, razgovarati s njime.” To je molitva – rekao je papa Franjo – ta molitva koja otvara put: „Gospodine, što ti misliš?" – to je prisnost, zar ne? Sveta Terezija je govorila da posvuda nalazi Gospodina; bila je s njim prisna, pa čak i među kuhinjskim posuđem! Prisnost s Gospodinom…" – rekao je Papa.

Konačno prisnost je i „boraviti” u Isusovoj prisutnosti kao što to on sam savjetuje na Posljednjoj večeri ili kao na početku evanđelja, kada Ivan Krstitelj kaže: 'Evo Jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta' te Andrija i Ivan pođu za Isusom" i – kako je pisano – 'Ostadoše kod njega (čitav) taj dan' " – pojasnio je Sveti Otac.

To je, dakle, stav prisnosti, a ne ono što neki dobri kršćani – koji se drže podalje od Isusa, kažu – 'ti tamo, a ja ovdje'. „Zakoračimo dakle prema tom stavu prisnosti s Gospodinom. Kršćanin koji je u svojim problemima; koji ulazi u autobus, u Metro i razgovara s Gospodinom ili barem zna da ga Gospodin gleda i da mu je blizu – to je prisnost, blizina; kad se osjećaš članom Isusove obitelji… Zamolimo tu milost za sve nas: da shvatimo što znači prisnost s Gospodinom. Neka nam tu milost Gospodin i udijeli" – poželio je na kraju svoje propovijedi papa Franjo. (kta/rv)