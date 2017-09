Tihaljina, 26. rujan 2017.

Redoviti godišnji susret provincijske predstojnice Školskih sestara franjevki Provincije Svete obitelji s. Zdenke Kozina sa sestrama koje rade u školstvu, katehisticama i orguljašicama, ove je godine upriličen 23. rujna 2017. u sestarskoj zajednici u Tihaljini. Na susretu je sudjelovalo dvadesetak sestara iz zajednica u BiH i Hrvatskoj.

To je bila prigoda za produbljivanje zajedništva i dijeljenje životnih i radnih iskustava te promišljanja na koji način poboljšati svoje poslanje vjeroučiteljice, orguljašice ili voditeljice župnih zborova.

Okupljene je sestre, nakon dobrodošlice župnika fra Branimira Muse, kućne predstojnice s. Ilijane Radoš i svih sestara tihaljinske zajednice, pozdravila provincijska predstojnica s. Zdenka i uputila im riječi zahvale i ohrabrenja za sav njihov katehetski i glazbeni rad.

Nakon zajedničke uvodne molitve prigodno i poticajno predavanje na temu „Stručni i duhovno-vjernički profil vjeroučitelja“ održala je s. Leopoldina Kovačević.

Sestra Leopoldina je govorila o važnosti vjeroučiteljeve osobnosti, podjednako njegovoga stručnoga i duhovnoga profila. Orisala je lik dobroga vjeroučitelja/-ice koji posjeduje znanje i mudrost, moralnu zrelost, miran karakter, savjestan život…

Osnovna karakteristika vjeroučitelja je njegovo poznavanje Boga. To znači da kateheta mora biti zaista Božji čovjek, vjernik, učitelj vjere. Ne može se biti dobar vjeroučitelj, ako se ne nadahnjuje Biblijom koja Isusa Krista stavlja za uzor, Učitelja nad učiteljima i vjeroučitelja nad vjeroučiteljima. Vjeroučitelj nadalje treba biti onaj koji neprestano izgrađuje svoju osobnost. On u svakom trenutku treba biti autentičan. Njego­va privatna osoba i javna uloga, njegov život i djelo moraju biti jedno te isto. U katehetinoj pak osobi biti čovjek jest uvjet bez kojega se ne može biti dobar vjeroučitelj. On treba biti i poznavatelj ljudi, osobito mladih, te poznavatelj vlastite kulture i teoloških gibanja, stalni tražitelj, čitatelj… Kršćanska će se vjera u vjeroučenicima ostvariti onoliko koliko je ostvarena u onima koji im je predaju.

Potom je s. Leopoldina naglasila važnost molitve kao najbolje pripreme za katehezu, pozivajući se na Isusov način pripremanja za nastupe, a to je uvijek bio odlazak u osamu i razgovor sa nebeskim Ocem.

Spomenula je još ulogu i važnost medija, „ali“, zaključila je s. Leopoldina, „ne zaboravimo da nam od toga ne ovisi uspjeh odgoja. Mediji koje je Isus koristio su: ljubav prema čovjeku, slike iz prirode, situacije iz života i Tora.“

Uslijedio je rad po skupinama o aktualnim pitanjima u svjetlu predavanja i čitanja znakova vremena. Svoja su promišljanja i prijedloge sestre potom iznijele u plenumu. Susret je bio izvrsna prigoda progovoriti o pastoralu mladih i obitelji. S. Zdenka je potaknula sestre vjeroučiteljice, bilo one koje rade u školi, bilo u župi, na otvorenost i međusobnu suradnju te da iznađu načina kako omogućiti djeci i mladima sudjelovanje na organiziranim odgojno-molitvenim seminarima, duhovnim obnovama i drugim događanjima kao i da se, tamo gdje postoje uvjeti, nastave organizirati duhovne obnove na župama. Sestre glazbenice i one koje imaju sluha pozvala je na probe i njegovanje sestarskoga zbora. (kta/kvrppbih)



