Vatikan, 26. rujan 2017.

Tražiti Gospodina i promijeniti život, obratiti se – poticaj je proroka Izaije suvremenicima, kojim je Sveti Otac, započeo svoju propovijed, na Misi kojom je, 24. rujna 2017. predsjedao u Lurdskoj špilji Vatikanskih vrtova, u prigodi proslave Dana Vatikanskog žandarmerijskoga korpusa.

"Ali Isus - objasnio je Papa – „mijenja logiku i ide dalje. Logika koju nitko nije mogao shvatiti je logika Božje ljubavi. Istina je, trebaš tražiti Gospodina i učiniti sve kako bi ga pronašao; ali važno je i to da i On traži tebe. Traži te. Važnije je od samoga traženja Gospodina, shvatiti da On traži mene" – rekao je Rimski biskup.

U prispodobi današnjeg evanđelja "Bog nas izlazi tražiti pet puta", on je Gospodar koji tijekom dana, od ranoga jutra do večeri, neumorno izlazi na trg kako bi našao radnike za svoj vinograd, jer nas voli – kazao je papa Franjo.

Koliko se puta zadržavamo na trgu po čitav dan, a biti na trgu znači ostati u svijetu; ostati u grijesima" – rekao je Papa, objasnivši kako za Boga nikad nije kasno! To je njegova logika i on je izašao iz sebe i poslao svoga Sina da nas traži".

I Božja ljubav prema nama slična je ljubavi onog oca koji se ne umara čekajući svog izgubljenog sina: "To je srce našega Boga: uvijek nas čeka". Gospodin uvijek prvi čini korak prema nama". Ne umara se izlaziti i poštuje slobodu svakoga čovjeka, ali je tu i čeka "da mu odškrinemo vrata. Naš Bog je ponizan; ponizuje se i čekajući nas" – objasnio je Sveti Otac.

Svatko od nas stoga treba susret s Gospodinom kako bi nam On dao snage da nastavimo naprijed, ali moramo biti oprezni jer On prolazi, a bilo bi žalosno da ga ne primijetimo. "Danas zamolimo za milost sigurnosti, da nas Bog čeka. Da, čeka mene, s mojim grijesima, nedostacima i problemima. Svi ih imamo. Najgori od grijeha" je " nepouzdanje u Božju ljubav" – pojasnio je papa Franjo.

Obrativši se prisutnima i njihovim obiteljima, zaključio je: "Neka vam Gospodin udijeli ovu milost. Meni također i svima; milost da budem siguran da je On uvijek na vratima i čeka me da mu malo odškrinem vrata te uđe.

I nemojte se bojati: kad se izgubljeni sin susreo s ocem, otac je sišao s terase i otišao mu ususret. Žurio se, a Evanđelje dalje kaže da – kad mu je sin počeo govoriti "Oče, sagriješio sam..." nije mu dao da nastavi, nego ga je zagrlio i izljubio... „To je ono što nas čeka kad mu malo otvorimo vrata: Očev zagrljaj!“ – kazao je na koncu propovijedi, članovima Vatikanskoga žandarmerijskog korpusa, Sveti Otac". (kta/rv)