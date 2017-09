Sarajevo, 25. rujan 2017.

Trodnevna duhovna priprema za proslavu svetkovine sv. Vinka Paulskoga, nebeskog patrona Družbe sestara Milosrdnica, započela je u nedjelju, 24. rujna 2017. u crkvi sv. Vinka Paulskoga u ulici Maršala Tita 42 u Sarajevu. Euharistijsko slavlje predvodio je mons. Ivo Tomašević, generalni tajnik Biskupske konferencije BiH, a koncelebrirao je vlč. Miroslav Agostini. Sestrama Milosrdnicama iz sarajevskih zajednica na čelu s provincijalnom glavaricom s. M. Julijanom Djaković, pridružilo se nekoliko redovnica iz drugih družbi i nekolicina drugih vjernika.

Mons. Tomašević je u prigodnoj propovijedi, pored biografskih crtica iz života sv. Vinka, istaknuo važnost trenutka spoznaje da naše misli nisu Božje misli, a samim tim i da naši puti nisu Božji (usp. Iz 55,8) kako bi počeli živjeti svetim životom te svoje misli i svoje putove učinili što sličnijim mislima i putovima Isusa Krista, vidljive Božje milosrdne ljubavi. Kazao je da je i da je i sv. Vinku trebalo više godine da svoje srce i svoju pamet sasvim otvori Božjim mislima i planovima pa je bila vidljiva i njegova početna pastoralna neplodnost u vinogradu Božjem uzrokovana željom da dođe na bolje stojeću župu. Kazao je da Vinkovi misli, putovi, a ni rad u početku nisu bili u potpunosti Božji jer je njegovo srce bilo poput djelomično odškrinutih vrata koje Boga nije puštalo da uđe, ali mu nije dalo ni da ode. Dodao je da Vinkov "status quo" prema Bogu u njegovom srcu, rodio osrednjošću u pastoralnom radu i osobnom životu. Dodao je da je, sve dok se uspoređivao s onima koji imaju više, u njemu, popločana sebičnošću, rasla želja za "imanjem", no kad se okrenuo onima koji imaju manje ili ništa, suosjećanje je u njemu probudilo i pobudilo osjećaj darežljivosti.

„I tada, čovjek, koji je stvoren na Božju sliku, a to znači pozvanost na darivanje, unatoč vlastitom siromaštvu postaje sposoban liječiti tuđu bijedu. Sv. Vinko, liječeći druge, liječio je sam sebe. Milosrđem je ublaživao tuđu neimaštinu, ali i vlastitu krhkost i grješnost. Ljubeći Božje siromahe, ozdravio je ruhom i uhom“, kazao je mons. Tomašević potičući da ne podcjenjuju trenutak Božjega pohoda, trenutak u kojem je čovjek pozvan svjesno živjeti za slabijega, malenoga, siromašnoga dodajući da to kratkoročno iziskuje napor, ali dugoročno rađa svetošću. Istaknuo je da je sv. Vinko u tom duhu okupio mnoge pa je Božje djelo vinkovske milosrdne ljubavi vidljivo do danas po djelovanju mnogih koji slijede njegovu karizmu, a osobito po sestrama Milosrdnicama koje već dugo djeluju na prostorima Bosne i Hercegovine.

Liturgijsko pjevanje animirala je s. Julijana Djaković.

U ponedjeljak, 25. rujna Misno slavlje u 17.30 sati, kojem prethodi moljenje svete krunice u 17 sti, predvodit će vlč. Mladen Kalfić, a u utorak fra Ivan Nuić. Na samu svetkovinu sv. Vinka, 27. rujna u 17.30 sati svečano Euharistijsko slavlje predslavit će mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski. (kta)



Foto: Zvonko Aždajić

