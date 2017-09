Tomislavgrad, 24. rujan 2017.

U okviru obilježavanja 51. Svjetskog dana društvenih komunikacija u Bosni i Hercegovini, svečano Euharistijsko slavlje u nedjelju, 24. rujna 2017. u samostanskoj i župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu predvodio je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH.

Pozdrav biskupu Vukšiću, svećenicima, časnim sestrama, franjevačkim bogoslovima i svima nazočima uputio je domaći župnik fra Slaven Brekalo ukratko se osvrćući na ovaj Dan. Među koncelebrantima bili su ravnatelj i glavni urednik mjesečnika „Naša ognjšta“ fra Gabrijel Mioč i fra Mirko Bagarić, član Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH i profesor u Mostaru fra Iko Skoko te generalni tajnik BK BiH i glavni urednik Katoličke tiskovne agencije BK BiH mons. Ivo Tomašević.

Euharistijsko slavlje izravno su prenosili: Radio Tomislavgad, Radio Čapljina, Radio Livno, Radio Kupres, Nezavisni Radio, Radio Herceg-Bosne i Radio Mir Međugorje. Svetu misu medijski su popratili djelatnici Katoličkog tjednika, portala Nedjelja.ba i KTA BK BiH.

U prigodnoj propovijedi biskup Vukšić je podsjetio da je obilježavanje Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije predložio Drugi vatikanski sabor 4. prosinca 1963., kada je objavljen Dekret „Inter mirifica“ o medijima. „Prvi put je ovaj Dan na svjetskoj razini obilježen u nedjelju 7. svibnja 1967. U isto vrijeme ovaj lijepi običaj započeo je također na hrvatskom govornom području. A u skladu s odlukom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, Svjetski dan sredstava društvene komunikacije održava se u našim biskupijama svake godine u posljednju nedjelju mjeseca rujna. Učinjeno je to zato da bi se ovoj temi dao veći naglasak, jer su sva ostala razdoblja godine mnogo više obilježena drugim pastoralnim događanjima. Uz to, prije nekoliko godina je dogovoreno, osim što će se u svim župama cijela zajednica moliti i svećenici propovijedati o važnosti ovih sredstava u crkvenom poslanju, da predsjednik Vijeća za medije Biskupske konferencije BiH svake godine u drugoj biskupiji na taj Dan pođe predvoditi slavlje svete Mise u nekoj župi. Tako smo danas u Tomislavgradu, nakon što smo prethodnih godina na današnji dan obišli po jednu župu u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci“ kazao je biskup Vukšić.

„Papa Franjo ove je godine, obraćajući se sveukupnoj svjetskoj javnosti, svoju poruku posvetio temi nade i povjerenja s naslovom: 'Širiti nadu i povjerenje u naše vrijeme'. Želja je Crkve još jednom potaknuti konstruktivnu komunikaciju među ljudima, koja se neće hraniti predrasudama prema drugima, koja će jačati suradnju i susretanje, te tako stvarati pretpostavke za izgradnju međusobnoga povjerenja. Da bi se to uspjelo, potrebno je prestati pothranjivati tjeskobu i širiti strah koji su, jednim dijelom, posljedica također širenja loših vijesti i sadržaja, kao što su: ratovi, terorizam, ubojstva, tragedije, kriminalne radnje, skandali i svakovrsne ljudske pokvarenosti. To nikako ne znači, da Crkva želi, da bude prikrivena istina o lošim pojavama u svijetu, niti želi biti naivna i zatvarati oči pred zlom. Ona poziva, da se zlo nadvlada, jer ono stvara rezignaciju, bezvoljnost, strahove i širi razočaranje“, kazao je biskup Vukšić.

„'Puna je zemlja dobrote Gospodnje!' (Ps 33,5). To je istina! Nju treba prepoznati. Puna je zemlja i dobrih ljudi. I njih treba uočiti i podržati. Ta dobrota, u mjeri u kojoj postoji među nama, jest stupanj ostvarenja Božjega kraljevstva na zemlji i u čovjeku. Sjeme dobrote, kao sjeme plodnoga žita, dobiva snagu i ostvaruje se tek kad bude posijano i mnogostruko umnoženo nestane u budućem klasu (Mk 4,1-34). Naravno, u tom isklijalom sjemenu ima i kukolja. No uočavanje kukolja i briga zbog njega nikako ne smiju zamagliti istinu o mnoštvu dobroga klasja. Povjerenje je podloga na kojoj se Kraljevstvo Božje razvija u ljudskim dušama, a nada je hrana koja mu omogućuju da veselo raste i donosi plod“, istaknuo je biskup Vukšić i potom se osvrnuo na stanje u BiH.

„U Bosni i Hercegovini mnogo toga treba ili popraviti ili nanovo izgraditi na području sigurnosti, razvitka, otvaranja radnih mjesta, redovite plaće radnicima i ukidanja rada na crno, plaćanja pristojbi, organizacije zdravstvene i socijalne zaštite, društvene sloge i etike, političke korektnosti, uvažavanja različitih identiteta, poštivanja ljudskih prava, provođenja potpisanih ugovora, donošenja pravednih zakona, stvaranja pozitivnog ozračja i perspektive za mlade ljude, zaštite obitelji i radničkih prava. Zaista mnogo toga je ugroženo! No u Bosni i Hercegovini u ovom času ništa nije tako ugroženo kao nada. Nažalost, ponekad se ima dojam, da je u posljednje vrijeme nada skoro protjerana iz ovih krajeva. Taj dojam, uz već spomenuto, pojačavaju nepravde iz prošlosti koje još nisu ispravljene, prognanici kojima nije omogućeno da se vrate, velik broj nezaposlenih, onih koji odseljavaju, onih koji bi otišli da mogu, povećanje broja smrti i smanjenje broja rođenih. Međutim, mnogo puta su se u ljudskoj povijesti pojavljivale slične situacije. I mnogo puta su dobri ljudi našli rješenja i za najteža pitanja i probleme. Pri tomu je važno zapaziti, da su to uvijek bili ljudi koji su imali nadu. I uvijek su to bili ljudi koji su ostajali tamo gdje su bili problemi. Naime, bijegom od problema nijedan od njih nikada nije riješen. Zapravo, svako dobro, koje je ikada postignuto na svijetu, učinjeno je uz pomoć nade“, riječi su biskupa Vukšića koji je potom nastavio:

„U skladu s kršćanskim naukom i s osnovnom ovogodišnjom Papinom nakanom, pozivamo sve medijske djelatnike, da se svojim djelovanjem i pisanjem pridruže onima, koji već šire nadu i povjerenje, bez kojih je gotovo nemoguće uspostaviti sretno ljudsko društvo. To posebice vrijedi za složene društvene zajednice, kao što je ovo društvo. Ovdje smo svi dodatno pozvani raditi na izgradnji i učvršćivanju povjerenja i nade. Prije svega tako da se uzajamno uvažavaju i poštuju prava čovjeka, identitet i dostojanstvo svakoga naroda te jezična, kulturna i vjerska različitost. To će doprinijeti da poraste društvena sloga, suradnja i gospodarski razvitak. Sve to mi kršćani gradimo na svojoj vjeri. Zato, zajedno sa svetim Pavlom ispovijedamo: 'Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! (Rim 5,1-5). Da bi se to ostvarilo, molimo milosrdnoga Gospodina, po zagovoru svetoga Franje Saleškoga, neumornoga propovjednika nade i povjerenja, neka blagoslovi sva nastojanja, da se učvrsti sloga i povjerenje te tako ojačaju temelji za radosnu nadu, a medijske djelatnike i sredstva priopćavanja neka učini plodnim sredstvima služenja tim ciljevima“, zaključio je biskup Vukšić.

Na kraju Misnog slavlja riječi zahvale biskupu Vukšiću i svim medijskim djelatnicima uputio je fra Gabrijel Mioč ističući da su domaćini ovogodišnjeg Dana medija u BiH „Naša Ognjišta“ u Tomislavgradu.

Tijekom Svete mise vrlo skladno pjevao je Veliki župni zbor pod ravnanjem mladog maestra Pere Tokića.

Nakon Svete mise biskup Vukšić susreo se s medijskim djelatnicima u prostorijama franjevačkog samostana, a sve njih ljubazni domaćini su ugostili ručkom. (kta)

