Odžak, 24. rujan 2017.

Na mjesnome groblju u župi Prud pokraj Bosanskog Šamca na ušću rijeke Bosne u Savu, 23. rujna 2017. sahranjena je uzorna župljanka Tera Majić, rođ. Čaktaš, majka vrhbosanskog svećenika vlč. Perice Majića, župnika u župi Dragunja pokraj Tuzle.

Župnik u Prudu vlč. Hrvoje Kalem pozdravio je sve koji su se okupili na Svetu misu zadušnicu i sprovodne obrede te na taj način pokazali kršćansku blizinu vlč. Perici kao i pokojničinom mužu Marku, kćeri Stani, sinu Stjepanu, braći Mati i Anti te sestrama Mari, Ljubi i Luji s njihovim obiteljima i cijelom rodbinom. „Kao dobra vjernica svoj život je protkala molitvom, kršćanskom pobožnošću i vjerom da ovaj događaj na groblju nije kraj, nego početak jednog boljeg i kvalitetnijeg života, preobrazba u život u kojemu smrti više neće biti, hod prema životu u kojemu će Boga gledati licem u lice. I mi ovdje prisutni, koje je okupila smrt ove divne supruge i majke, drage bake i susjede, s istom vjerom gledamo naprijed prema našoj domovini na nebesima. Nošen tom vjerom izražavam najiskreniju sućut i kršćansku blizinu obitelji pokojne Tere, posebno našem subratu vlč. Perici. Prenosim i sućut mnogih naših kolega i poznanika, kao i sućut našeg nadbiskupa Vinka kard. Pulljića“, kazao je župnik Kalem i potom pročitao Kardinalovo pismo sućuti naslovljeno na vlč. Pericu Majića.

„Kako imam zasjedanje Pastoralnog vijeća vrhbosanske nadbiskupije, nisam u mogućnosti osobno uzeti učešća u slavlju sv. Mise za dušu pokojne Tvoje majke niti u sprovodnim obredima, iako to činim s posebnim poštovanjem prema pokojnim roditeljima naših svećenika. Zato sam zamolio mons. Ivu Tomaševića, generalnog tajnika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine da u moje ime pođe na taj sprovod i prenese moje izraze kršćanske sućuti. Tebi i cijeloj ožalošćenoj bližoj i daljnjoj rodbini izražavam najiskrenije izraze kršćanske sućuti. Dušu pokojne Tere preporučamo milosrđu Božjem da je Božja ljubav zagrli vječnim zagrljajem i udijeli vječnu svjetlost. Vama živima i ožalošćenima neka Vam Bog udijeli utjehu vjere utemeljenu na uskrsnuću Kristovu“, stoji u pismu sućuti kardinala Puljića.

Svetu misu zadušnicu predvodio je mons. Tomašević uz koncelebraciju tridesetak svećenika. Sudjelovale su i sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog i Kćeri Božje ljubavi, a brojnim domaćim vjernicima pridružili su se i župljani Dragunje te župe Borovice pokraj Vareša gdje je vlč. Majić bio župnik.

U prigodnoj propovijedi mons. Tomašević kazao je da u trenucima oproštaja od drage preminule osobe čovjek na osobit način osjeća Božju blizinu jer se susreće sa smrću i onim što slijedi nakon smrti. Oslanjajući se na evanđeoski odlomak u kojem Isus potiče učenike da im se ne uznemiruje srce jer u domu njegova Oca ima mnogo stanova pa On ide pripraviti im mjesto da budu gdje je i On, mons. Tomašević podsjetio je da je Isus za sebe rekao da je On Život. „Isus Krist je Život, i to ne samo život na ovoj zemlji nego On daruje i život vječni. Krist je onima koji vjeruju u Njega Put koji vodi kroz ovaj život u život vječni. Pokojna Tera živjela je u toj vjeri. I mi, a s nama u duhu i brojni svećenici, redovnice i redovnice na čelu s pastirom Vinkom, ujedinjujemo se u molitvi Kristu, darovatelju života da pokojnu Teru primi u svoj dom. Okupljeni oko Kristova stola molimo da Gospodin primi sestru našu Teru za stol u svome vječnom kraljevstvu“, kazao je mons. Tomašević.

Na kraju Svete mise vlč. Perica Majić obratio se prisutnima ističući da u trenucima oproštaja od svoje majke živi u čvrstoj vjeru u uskrsnuće Kristovo zahvaljujući Bogu za sve što je darovao po nesebičnom življenju majke Tere. U svoje ime i u ime cijele obitelji i rodbine zahvalio je braći svećenicima, časnim sestrama, župljanima iz drugih župa kao i župljanima svoga rodnog Pruda što su pokazali molitvenu blizinu i kršćansko zajedništvo u trenucima oproštaja od majke Tere.

Nakon Svete mise zadušnice uslijedili su sprovodni obredi koji su završeni uskrsnom popijevkom: Kraljice neba, raduj se.

Liturgijsko pjevanje animirao je vlč. Marko Stanušić, maestro Katedralnog mješovitog zbora „Josip Stadler“ u kojem je svojedobno pjevao i vlč. Perica.

Pokojna Tera rođena je 13. listopada 1958. godine, u Gornjoj Dubici, od oca Nikole i majke Stane r. Čukić, krštena je odmah sutradan 14. listopada. U Matici krštenih župe Gornja Dubica stoji zapisano da joj je kuma na krštenju bila Ana Leutarević, a krstio ju je fra Juro Vuletić. Vjenčana je s Markom Majićem 11. prosinca 1975. godine u Bosanskom Šamcu. Iz braka s Markom rodila je troje djece: Stanu, vlč. Pericu i Stjepana. Njezin život obilježilo je mnogo radosti, ali i bolnih događaja kao što su: izbjeglištvo iz njezina Pruda u Bosanskoj Posavini i tegobe prouzročene poplavama u svibnju 2014. Oni koji su ju poznavali kazat će da je otišla tiho kako je i živjela: nikada nije nikoga opterećivala nego je cijeli svoj vijek u skrovitosti pomagala svima, a osobito sinu Perici.

„O pokojnoj Teri čuo sam samo divne riječi. Po svjedočanstvu njezinih najbližih Tera je cijeloga života živjela za druge, nikada sebe nije stavljala na prvo mjesto. Bila je poznata po vedroj i veseloj naravi koja nije minula ni u onim teškim trenucima u vrijeme rata i poplava koje su pogodile ovaj kraj. Molimo Boga da naša vjera u uskrsnuće i u ponovni susret bude utjeha i okrjepa onima koji ostaju iza pokojne Tere“, kazao je župnik Kalem u svom pozdravu. (kta)

foto