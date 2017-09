Zagreb, 24. rujan 2017.

U povodu proslave 100. obljetnice postojanja Vojske Bezgrešne (1917.-2017.) koju je osnovao sv. Maksimilijan Kolbe, OFMConv., u subotu 23. rujna u župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu održan je I. nacionalni susret članova Vojske Bezgrešne. Program je započeo euharistijskim klanjanjem i nastavljen euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško.

U koncelebraciji bili su generalni definitor Reda franjevaca konventualaca za Srednju Europu fra Miljenko Hontić, provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Josip Blažević i Slovenske provincije sv. Josipa fra Milan Kos, nacionalni duhovni asistenti Vojske Bezgrešne u Hrvatskoj fra Zdravko Tuba i u Bosni i Hercegovini vlč. Vladislav Žarko Ošap. Koncelebrirali su i franjevci konventualci iz svih samostana koji su time proslavili i svoj dan uz blagdan sv. Jeronima. Članovi su pristigli iz cijele Hrvatske, od Međimurja do Dalmacije, od Istre do Slavonije.

U pozdravu provincijal Blažević podsjetio je na događaje koje je u sklopu proslave 100. obljetnice Vojske Bezgrešne tijekom 2017. organizirala Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca: hodočašće u Fatimu i Lurd, te simpozij „Vojska Bezgrešne i masonerija", a završni program je zahvalno hodočašće u Rim. Stogodišnjica postojanja Vojske Bezgrešne jedinstvena je prigoda zahvaliti Bogu na ovom divnom pokretu, čestitati članovima Vojske Bezgrešne njihovu obljetnicu, te ponovno raspiriti gorljivost članova kako bi u današnjem vremenu odgovorili suvremenim izazovima. U Hrvatskoj 3500 članova, i oko 6 milijuna u svijetu, osjetna su evangelizacijska snaga unutar Crkve. Provincijal je kratko predstavio i slavljenike - fra Ambroza Knežića, nekadanjeg misionara u Zambiji koji slavi 50 godina svečanih zavjeta, fra Tomislava Cvetka, sadašnjeg misionara u Danskoj, i fra Miljenka Hontića koji slave 25 godina misništva. U taj niz, provincijal je uvrstio i predvoditelja slavlja, biskupa Šaška koji ove godine slavi 25 godina svećeničkog ređenja.

Biskup Šaško prenio je pozdrave i čestitke zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, te čestitajući slavljenicima istaknuo njihovu predanost i vjernost u redovništvu i svećeništvu, „što je znakovito na današnju kvatrenu subotu jesenskih kvatri u kojima posebno molimo za svećenička i redovnička zvanja".

U homiliji naglasio je kako „Vojska Bezgrešne živi od posebne povezanosti s Blaženom Djevicom Marijom, posvećujući se Njoj, preobražavajući svoj život u marijanski, da bi Ona djelovala u svijetu po nama ljudima, spajajući: poziv na svetost, ljubav prema Crkvi, naviještanje i svjedočenje Evanđelja, služeći ljudima u radosti, jednostavnosti i prihvaćanju. Posvećenost Bezgrešnoj stavlja naglasak na obje stvarnosti". Danas je posvećenost proročki stav i govor koji računa sa svetošću, koji se daruje za druge, uranja do odricanja od sebičnosti i tako dopušta vidljivost onoga komu se posvećuje. Vojska Bezgrješne ne pokazuje svoju moć i snagu, nego Božju i Marijinu prisutnost koja ne isključuje, ne ponižava, ne ranjava i ne ubija. Bezgrešna Djevica upućuje na radost, na nadu, na oslobođenost. Takva je i njezina vojska. To je vojska ljudi koji suosjećaju, koji trpe, koji su iskušavani teškoćama, znajući da postoji oružje moćnije od svega čime čovjek želi osvajati, prevariti, poraziti drugoga. To je Vojska kojoj je „na čelu prividni gubitnik, raspet na križu; čija je zapovijed o ljubavi prošaptana s križa i odjeknula u praznome grobu, nošena glasom anđela i žurbom apostola, srcem iz kojega je nestao strah". Posvijestio je kako je „to Vojska koja naviješta istinu, koja uviđa vrijednost i važnost odgoja i obrazovanja, gradeći kršćansku, 'marijansku kulturu', s posebnom osjetljivošću prema izdavalaštvu i medijima, u primjerenim suvremenim inačicama".

„U obećanju boljega svijeta, društva; u proglasima raznih bezbožnih revolucija, želi se prešutjeti, ugušiti ljudsku čežnju za Bogom, ne dati mu prostora u osobnome, obiteljskome i društvenome životu; ne dopustiti da odjekne riječ istine i vječnosti u običnome, rekao je biskup, istaknuvši da zato ideologije oslonjene na zemaljsko ne trpe vjernike; zato smeta kršćanstvo koje naviješta novi obzor koji je vidljiv s Isusom u lađi. Taj je pogled moguć samo ako se odreknemo sebičnosti. Ali, upravo se ideologije, koje započinju velikim obećanjima o pravednosti, o jednakosti, o slobodi, na kraju pokažu promicateljicama i gnijezdima sebičnosti. I danas često ponavljana težnja za sigurnošću ne može imati svoju stalnost ni puninu, ako nismo oslonjeni na Boga. Svaki nam dan iznova svjedoči tako jednostavnu istinu: da čovjek koji se želi usidriti, prikovati za prolazno ne može biti ni siguran ni sretan.

Bezgrešna Djevica otvara prostor Bogu, u poniznosti prihvaća Riječ koja svaku prazninu preobražava u puninu; u Božjemu je promislu začeta bez grijeha, da bi nas Isus iz grijeha izveo u život i darovao život u ljepoti s kojom ništa nije usporedivo, rekao je biskup. „Ima li ljepše slike koja stegne srce, ali otvara novi obzor, slike svetoga Maksimilijana Kolbea koga ideologija zatvara u tamu bunkera gladi, a on drugoga izvodi u život. Misleći da će tim postupkom osloboditi svijet od Boga, zemaljski su moćnici u svijet unijeli prazninu koja je Božjim Duhom preobražena u puninu. To čini Vojska Bezgrešne i pred suvremenim ideologijama koje nude uvijek istu prazninu". Biskup je zaključio da mi u Hrvatskoj imamo svjedočanstva tih pobjeda u tolikim mučenicima, u svjedočanstvima vjere i ustrajnosti. „Zato molimo Gospodina da nam i danas daruje svoju snagu da u poteškoćama, nesigurnostima ne budemo zagledani u prazne mreže u rukama, nego u Gospodina u našoj lađi. Tomu su dokaz i životi franjevaca čijih se godina redovništva i svećeništva danas spominjemo".

Nakon popričesne molitve u zajedništvu s biskupom Šaškom, franjevci konventualci i članovi Vojske Bezgrešne molitvom su izrazili svoju posvetu Bezgrešnoj kako bi svoj život još zauzetije istrošili u njezinu čast, na posvećenje svoje, i duša kojima će biti poslani.

Prije blagoslova okupljenima se obratio fra Zdravko Tuba, te zahvalio svima koji su se ugradili u to slavlje, te sve u duhu zamisli utemeljitelja Vojske Bezgrešne, sv. Maksimilijana Kolbea pozvao: „Budimo hrabri na braniku vjere u živoga Boga. Spremni na molitvu i žrtvu, uz milosni sakramentalni život, prinoseći sebe za spasenje duša, za obraćenje neprijatelja Boga i čovjeka te otvoreni Bezgrešnom srcu BDM. Svjesni smo da se danas bije boj za obranu života čovjeka i njegovo dostojanstvo, za Kraljevstvo nebesko, ne oružjem i sabljom, već molitvom krunice i žrtvom u posredništvu Bezgrešne".

Pjevanje je animirao združeni zbor od osamdesetak članova sastavljen od zborova povezanih s Vojskom Bezgrešne: Zbor Kolbe, te zborovi iz Šibenika, iz župe sv. Petra na Vidicima i crkve Sv. Frane, i Zbor mladih fra Vjekoslav Mičuda iz župe Bezgrešnog Srca Marijina iz Vinkovaca, pod ravnanjem magistre glazbe Ive Bardun. Na početku je izvedena međunarodna himna jubileja Vojske Bezgrešne, a na kraju hrvatska himna Vojske Bezgrešne „Marijo Tebi pjevamo". Također je izvedena nova autorska misa Branka i Sanje Bardun. (kta/ika)