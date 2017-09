Vatikan, 20. rujan 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnja kateheza ima za temu "odgajati u nadi". Zato ću je uputiti izravno, s "ti", zamišljajući da se obraćam kao odgojitelj, kao otac nekoj mladoj osobi, ili bilo kojoj osobi otvorenoj za učenje.

Razmisli, tamo gdje te Bog posijao, gaji nadu! Nikad ne gubi nadu.

Ne predaj se tami: sjeti se da prvi neprijatelj kojeg moraš pokoriti nije izvan tebe, već u tebi. Stoga, neka u tvom srcu ne bude mjesta za misli ispunjene gorčinom i tamom. Ovaj svijet je prvo čudo koje je Bog učinio, a Bog je stavio u naše ruke nova čuda. Vjera i nada idu ukorak jedno s drugim. Vjeruj da postoje više i ljepše istine. Uzdaj se u Boga Stvoritelja, u Duha Svetog koji sve okreće na dobro, u zagrljaj Krista koji čeka svakog čovjeka na kraju njegova života; vjeruj, On te čeka. Svijet ide naprijed zahvaljujući pogledu tolikih ljudi koji su rušili zidove, koji su gradili mostove, koji su sanjali i vjeruju; i kada su bili izvrgnuti podsmjehu od svoje okoline.

Nemoj nikada misliti da je borba koju vodiš ovdje na zemlji potpuno beskorisna. Na kraju života ne čeka nas brodolom: u nama trepti sjeme apsolutnog. Bog ne razočarava: ako je stavio nadu u naša srca, ne želi je iščupati stalnim razočaranjima. Sve se rađa zato da procvate o vječnom proljeću. Bog nas je stvorio zato da cvatemo. Sjećam se onog dijaloga, kada je hrast pitao stablo badema: "Pričaj mi o Bogu", a grane badema se osuše cvijetom.

Gdjegod da jesi, gradi! Ako ležiš na zemlji, ustani! Ne ostani nikada ležati na tlu, ustani, pusti drugima da ti pomognu da se osoviš na noge. Ako sjediš, kreni na put! Ako te dosada paralizira, otjeraj je dobrim djelima! Ako se osjećaš praznim ili malodušnim, moli da Duh Sveti iznova ispuni tvoju prazninu.

Budi tvorac mira među ljudima, i ne slušaj glas onih koji šire mržnju i podjele. Ne slušaj te glasove. Ljudska bića, ma koliko različita bila jedna od drugih, stvorena su zato da žive zajedno. U sporenjima – strpljenje: jednog ćeš dana otkriti da svaki pojedinac posjeduje djelić istine.

Ljubi ljude. Ljubi svakog pojedinog čovjeka. Poštuj životni put sviju, bio on ravan ili nevoljan i mukotrpan, jer svatko ima svoju povijest za ispričati. I svaki od nas ima svoju povijest za ispričati. Svako dijete koje se rađa je obećanje života koji se još jednom pokazuje jačim od smrti. Svaka ljubav koja se rađa je sila preobrazbe koja teži sreći.

Isus nam je predao svjetlo koje sja u tami: brani ga, štiti ga. To jedinstveno svjetlo je najveće bogatstvo povjereno tvome životu.

I prije svega, sanjaj! Ne boj se sanjati. Sanjaj! Sanjaj svijet koji je još uvijek nevidljiv, ali koji će sigurno doći. Nada nas potiče da vjerujemo u postojanje jednog stvaranja koje se proteže sve do svoga konačnog ispunjenja, kad će Bog biti sve u svemu. Ljudi sposobni za maštanje su podarili čovječanstvu znanstvena i tehnološka otkrića. Preplovili su oceane, stupili su nogom na tlo kojim nitko prije njih nije kročio. Ljudi koji su gajili nade isti su oni koji su pobijedili ropstvo i stvorili bolje životne uvjete na ovoj zemlji. Mislite na te ljude.

Budi odgovoran za ovaj svijet i život svakog čovjeka. Misli na to kako je svaka nepravda nanesena siromahu otvorena rana i umanjuje samo tvoje dostojanstvo. Život ne prestaje postojanjem i na ovaj svijet će doći drugi naraštaji koji će slijediti iza našega, i mnogi drugi još. I svakoga dana moli Boga dar hrabrosti. Sjeti se da je Isus poradi nas pobijedio strah. On je pobijedio strah! Naš najopasniji neprijatelj ne može ništa protiv vjere. A kada te obuzme strah pred nekom životnom nedaćom, sjeti se da ne živiš samo za sebe samog. Na krštenju tvoj je život već uronjen u otajstvo Presvetoga Trojstva i ti pripadaš Isusu. A kada te jednoga dana obuzme strah, ili pomisliš da je zlo preveliko da bi se upustio u borbu protiv njega, sjeti se jednostavno da Isus živi u tebi. I On je taj koji, po tebi, svojom krotkošću želi sebi podložiti sve čovjekove neprijatelje: grijeh, mržnju, zločin, nasilje; sve naše neprijatelje.

Uvijek imaj hrabrosti za istinu, no sjeti se: nisi veći ni od koga. Sjeti se ovoga: nisi veći ni od koga. Pa kad bi ostao i posljednji koji vjeruje u istinu, ne kloni se zato društva ljudi. Makar živio u tišini pustinje, nosi u srcu trpljenja svakog stvorenja. Ti si kršćanin; i u molitvi sve predaj Bogu.

I njeguj ideale. Živi za nešto što je veće od čovjeka. I ako jednoga dana budeš morao zbog tih ideala platiti veliku cijenu, nikada ih ne prestani nositi u svom srcu. Vjernost sve postiže.

Ako pogriješiš, ponovno ustani: ništa nije tako ljudsko kao griješiti. I same te pogreške ne smiju postati za tebe tamnica. Ne budi zatočen u svoje pogreške. Sin Božji je došao ne poradi zdravih, već poradi bolesnih; dakle došao je također zbog tebe. I ako budeš griješio i ubuduće, ne boj se, ponovno ustani! A znaš li zašto? Zato što je Bog tvoj prijatelj.

Ako te snađe gorčina, čvrsto vjeruj u sve osobe koje još uvijek rade za dobro: u njihovoj poniznosti postoji sjeme novoga svijeta. Pohodi osobe koje su sačuvale srce kao u djeteta. Uči iz divljenja, njeguj čuđenje.

Živi, ljubi, sanjaj, vjeruj. I, milošću Božjom, nikada ne očajavaj.

