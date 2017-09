Bitola, 20. rujan 2017.

U nedjelju, 17. rujna 2017., skopski biskup i apostolski egzarh mons. Kiro Stojanov pohodio je župu "Presvetog Srca Isusova" u Bitoli te je predvodio Euharistijsko slavlje pod kojim je uveo u župničku službu novoimenovanog župnika don Pavu Šekeriju, svećenika vrhbosanske nadbiskupije.

Uz biskupa Stojanova i novoimenovanog župnika don Pavu pod Misom su koncelebrirali skopski župnik don Davor Topić i župnik u Ohridu o. Oliver Tantušev.

Na početku Euharistijskog slavlja biskup Stojanov pozdravivši okupljenu zajednicu istaknuo je radost zbog uvođenja u službu novoimenovanog župnika, te izrazio zahvalnost nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću koji je uz don Pavinu raspoloživost poslao ga za misijsko djelovanje u Skopsku biskupiju, potom je don Topić pročitao dekret o imenovanju novoimenovanog župnika, ukratko prikazavši njegov život i službe koje je obnašao, a nakon čega je uslijedio čin uvođenja u župničku službu.

Dirljiva je bila slika da je mala okupljena zajednica za vrijeme čina uvođenja u službu prekidala aplauzom, koji je izraz velike radosti da je župa nakon dvije godine dobila župnika. Također je bila vidljiva velika radost sestara usmiljenki koje djeluju u župi i koje su za vrijeme ovog čina bile na koljenima u zahvaljivanju Bogu koji je uslišio njihovu molitvu i da je župa dobila župnika.

U prigodnoj propovijedi biskup Stojanov izrazivši radost zbog događaja i don Pavine raspoloživosti i misionarskog duha da dođe u Makedoniju, govorio je o župnoj zajednici i župničkoj službi istaknuvši važnost kreposti strpljivosti u životu vjernika, te da Bog ne zaboravlja svoj narod.

Na kraju Misnog slavlja u ime župne zajednice novom župniku don Pavi riječ dobrodošlice izrekla je gđa. Mira darujući mu ikonu Blažene Djevice Marije. Potom se prigodnim riječima obratio i novi župnik don Pavo kazujući: "Hvala Bogu na današnjem danu koji me pozvao i iskazao mi povjerenje da služim njemu jedinom stvoritelju neba i zemlje u župi "Presv. Srca Isusova" u Bitoli. Hvala biskupu Kiri Stojanovu koji me dekretom potvrdio i povjerio mi službu župnika u župi i njenim filijalama, te me uveo u posjed župe. Hvala sestrama usmiljenkama koje su svoja srca i vrata samostana u proteklim godinama širom otvorile, služeći Bogu i narodu u ovoj župi. Hvala i vama dragi vjernici koji ste svojim molitvama čekali strpljivo dan, kad će doći novi župnik na neodređeno vrijeme. Vi i dalje molite za svoga župnika i budite vjerni suradnici" kazao je župnik don Pavo. (kta)



