Vatikan, 20. rujan 2017.

"Sažaljenje", "pristupanje", "vraćanje" – ključne su riječi koje je papa Franjo istaknuo na jutarnjoj Misi, 19. rujna 2017. u Domu Sveta Marta. Papa je od Gospodina zatražio da nam dâ „milost” sažaljenja „za tolike ljude koji pate”; da im se približimo i dovedemo ih „za ruku” do područja „dostojanstva“ koje Bog za njih želi".

Uzevši za polaznu točku Evanđelje po Luki, koje donosi zgodu o uskrsnuću sina udovice iz Naina, po Isusovu djelovanju, Papa je rekao kako su u Starom zavjetu „siromašnije od robova” bile udovice, siročad i stranci, tuđinci. Poziv koji je upućen jest taj da se za njih "brine" kako bi mogli biti opet "uvršteni u društvo".

Isus, koji ima sposobnost "uočiti detalje" jer "gleda srcem", ima sažaljenja: Sažaljenje ili sućut je osjećaj koji čovjeka uključuje, angažira; to je osjećaj srca, nutrine i uključuje, angažira čitava čovjeka. Nije isto osjetiti "bol" zbog nečije patnje, ili pak zaključiti: "Jadni ljudi!" Sažaljenje se uključi, angažira; "su-pati"... To je sažaljenje – objasnio je Papa.

Gospodin se 'uključuje' u situaciju udovice i njezina sina... Za njega je bila važnija udovica i njezin sin, nego oni s kojima je razgovarao i koji su ga slijedili. Zašto? Zato jer je 'upleteno' i angažirano Isusovo Srce, njegova nutrina. Gospodin se svojim sažaljenjem 'uključio' u ovaj slučaj. Bio je sažalan." – rekao je Papa.

Sažaljenje stoga nuka čovjeka da "pristupi" – primijetio je papa Franjo - "možete vidjeti tolike stvari, a da im ne pristupite… "Pristupiti i dotaknuti stvarnost. Opipati je… Ne gledati ju izdaleka. Isus je bio je sažalan – prva riječ; – pristupi – druga riječ. Onda čini čudo, ali učinivši čudo ne ide dalje… Ne, nego uze mladića i kao što kaže tekst – "Dade ga majci": dati, vratiti – treća riječ. Isus čini čuda kako bi vratio; kako bi ljude doveo na njihovo mjesto. I to je isto učinio s otkupljenjem. Bio je sućutan – Bog se sažalio – došao je k nama u svom Sinu i obnovio vratio nam dostojanstvo Božje djece. Sve nas je ponovno stvorio" – kazao je Sveti Otac.

Poticaj je „činiti isto”: slijediti Kristov primjer, približiti se potrebitima – ne pomagati im „iz daljine, zbog toga što su neki prljavi, ne kupaju se i zaudaraju:

"Često gledamo Dnevnik ili naslovnice novinâ, tragedije... U jednoj zemlji djeca nemaju što jesti; u drugoj djecu novače u vojsku; trećoj, opet, žene su robinje; itd... i kažemo: „Kakva nesreća! Jadni ljudi“… Okrenemo stranicu i eto me do ljubavne priče, pa zatim do serije koja slijedi i sl. a to nije kršćanski... – rekao je Papa.

„Pitanje koje bih sada postavio, gledajući sve vas ovdje, uključivši i sebe samoga: 'Jesam li sposoban za sažaljenje, smilovanje; za molitvu..? Kad vidim ove stvari, preko medija... da li se moja nutrina uzbuni? Da li mi srce pati s tim ljudima i osjećam bol zbog toga, ili pak kažem 'Jadni ljudi' i idem dalje..."?!

I ako ne osjećaš sućut, zatraži milost: "Gospodine, daj mi milost sažaljenja"!

Sa „zagovornom molitvom” i našim kršćanskim „djelovanjem” – moramo biti u stanju pomoći ljudima koji pate, tako da „se vrate u društvo”, „u obiteljski život”, na radno mjesto; ukratko: u "svakodnevni život" – kazao je u zaključnom poticaju Sveti Otac. (kta/rv)