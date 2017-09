Vatikan, 18. rujan 2017.

Božje milosrđe nema mjere – istaknuo je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 17. rujna 2017. na Trgu svetoga Petra. Pritom nije riječ o tome da se zaniječe počinjena nepravda, nego da se ide iznad toga: dobrotom i milosrđem.

Sveti se Otac u svojem nagovoru usredotočio na nedjeljni evanđeoski odlomak (usp. Mt 18,21-35) u kojem Petar postavlja sljedeće pitanje Isusu: „Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?“ Isus mu je na to odgovorio: „Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam“. Drugim riječima, uvijek. Isus navedenu pouku nastoji predočiti prispodobom o okrutnom dužniku.

Kralj iz prispodobe očituje se kao velikodušan čovjek koji svome sluzi otpušta ogroman dug koji je iznosio 10 tisuća talenata. S druge strane, taj se isti sluga pokazao nemilosrdnim prema svom dužniku koji mu je dugovao malenu svotu novca, svega 100 denara. I umjesto da svom dužniku očituje milosrđe, okrutni ga sluga baca u zatvor. Taj se sluga ponaša nemilosrdno i nedosljedno – kazao je papa Franjo. Vjernici ne bi smjeli slijediti njegov primjer, nego onaj dobroga i milosrdnoga kralja koji nam je dao i očitovao „nauk praštanja“ da je čovjek, stvoren na sliku Božju, uvijek veći od zla koje čini.

Sveti je Otac podsjetio da Bog uvijek prašta i to „beskrajnim milosrđem“, te je s naše strane dostatno očitovati maleni znak kajanja kako bi nam oprostio. Potaknuo je da pobijedimo napast zatvaranja svoga srca i odbijanja da oprostimo onomu koji nam je učinio nepravdu, a koji sada traži oprost, sjećajući se riječi milosrdnoga gospodara okrutnom sluzi: „Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?“ (Mt 18,32-33). Svatko tko je doživio iskustvo radosti, mira i nutarnje slobode, koje svoj izvor ima u tome da nam je oprošteno, može se otvoriti mogućnosti da sa svoje strane oprosti.

Papa je istaknuo da Isus u molitvu Očenaš uključuje taj isti nauk, izravno povezujući oprost koji tražimo od Boga s oprostom koji moramo dati svojoj braći i sestrama: „I otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim“ (Mt 6,12). Božje je praštanje znak njegove preobilne ljubavi za svakog pojedinog čovjeka. Ta nam ljubav daje slobodu da se udaljimo poput izgubljenog sina, ali to je i ljubav koja svakodnevno čeka na naš povratak. To je ljubav pastira prema njegovoj izgubljenoj ovci; nježnost koja prihvaća svakog grješnika koji kuca na njegova vrata.

Otac Nebeski je pun ljubavi i želi ju nam ponuditi, no on to ne može učiniti ako zatvorimo srce za ljubav prema drugima – kazao je papa Franjo te zaključio: Neka nam Djevica Marija pomogne postati svjesniji besplatnosti i veličine oprosta koji smo primili od Boga kako bismo postali milosrdni poput Njega, dobrog Oca koji je spor na srdžbu, a bogat dobrotom. (kta/rv)