Frankfurt am Main, 17. rujan 2017.

Susret ministranata iz hrvatskih katoličkih misija i župa Rajnsko-majnskog pastoralnog područja održan je u subotu, 16. rujna 2017. u organizaciji Hrvatske katoličke župe Frankfurt am Main u Frankfurtu. Susret, na kojem su se okupili ministranti i ministrantice iz HKŽ Frankfurt am Main, HKŽ Main-Taunus/Hochtaunus, HKM Offenbach am Main, HKM Rüsselsheim i HKM Wiesbaden, započeo je Misnim slavljem u crkvi Deutschorden (Njemačkog reda) u Frankfurtu. Misno slavlje predvodio je i propovijedao dušobrižnik u HKŽ Frankfurt fra Ivan Čikara u zajedništvu s voditeljem HKM Offenbach fra Tomislavom Dukićem, župnikom HKŽ Main-Taunus/Hochtaunus fra Marinkom Vukmanom i voditeljem HKM Rüsselsheim fra Ivanom Križanovićem. U Misnom slavlju sudjelovali su i župnik HKŽ Frankfurt i predstavnik Rajnsko-majnskog pastoralnog područja fra Željko Ćurković, pastoralne suradnice s. Filipa Smoljo (HKM Frankfurt), s. Auksilija Milić (HKM Wiesbaden), s. Estera Marijić (HKM Rüsselsheim) i pastoralni rererent Zvonko Orlović (HKM Offenbach), te više roditelja, braće i sestara i prijatelja ministranata.

Fra Ivan Čikara je u propovijedi istaknuo kako su ministranti, kao i svi vjernici, oni koji su pozvani djelovati na slavu Božju kako bi ljude dovodili Bogu. „Naše slavlje na zemlji odraz je slavlja na nebesima. Ono što radimo tijekom Sv. mise vrsta je neke udaljene jeke onoga što se događa u raju jer je Sv. misa spoj s rajem, jer je Bog prisutan među nama, jer je onaj u koga vjerujemo i koji nam je sve dao. On je ovdje prisutan na opipljiv našin među nama kao brat, sestra, prijatelj, kao onaj kome se mogu povjeriti i onaj na koga se mogu osloniti. Upravo, vi dragi ministranti, predstavljate taj kor svetaca i anđela. Vi ste i svećenicima primjer jer ste jednostavni, ponizni, i mi se u vas moramo ugledati. Zato ste na oltaru, na najsvetijem mjestu da ljudi koji sudjeluju u slavlju Sv. mise u vama vide taj primjer malenosti i jednostavnosti“, kazao je dodavši kako unatoč svojim slabostima ministranti imaju veliku ulogu u Božjoj liturgiji, jer smo unatoč svojim slabostima pozvani odraditi Bogu nešto puno veće. „Pozvani smo postati ono što trebamo biti. Ljudi u vama, dragi ministaniti, vide nešto lijepo. Lijepo je da možete ministrirati, služiti Bogu i biti primjer drugima. Što ste bolji primjer, Bog će vas bolje nagraditi, a i druge ćemo više predvoditi Bogu.“

Tijekom Misnog slavlja pjevala je i svirala skupina mladih „Pax“ HKŽ Frankfurt.

Nakon Misnog slavlja u crkvi je bio kviz o ministrantskoj službi, o tome što sve ministrant treba znati o svojoj službi. Na kvizu je sudjelovalo pet ministrantskih ekipa iz pet župa i misija pristiglih na susret. Kviz se sastojao od pismenog i usmenog dijela. Prvo mjesto osvojila je ekipa HKŽ Main-Taunus/Hochtaunus, drugo ekipa HKM Offenbach, a treće mjesto ekipa HKŽ Frankfurt. Nakon kviza bio je zajednički ručak u dvorani pokraj crkve.

Sportski dio natjecanja organiziran je u Sportskoj dvorani Süd Sachenhausen u Frankfurtu.

Ministranti su se natjecali u više disciplina: u nogometu, graničaru, košarci i trčanju. Prvo mjesto u nogometu osvojila je ekipa HKM Wiesbaden, drugo ekipa HKŽ Main-Taunus/Hochtaunu, dok je treće mjesto osvojila ekipa HKŽ Frankfurt. U igra graničara prvo mjesto osvojila je ekipa HKM Offenbach, drugo ekipa HKŽ Main-Taunus/Hochtaunus, a treće mjesto osvojila je ekipa HKŽ Frankfurt. U košarci je prvo mjesto osvojila ekipa HKM Wiesbaden, drugo eipa HKM Offenbach, a treće mjesto ekipa HKŽ Frankfurt. U trčanju prvo mjesto osvjojio je Ivo Buljan (HKŽ Main-Taunus/Hochtaunus), drugo Fran Bodalec (HKM Frankfurt), a treće mjesto Jana Bardek (HKM Offenbach). Na kraju su podijeljeni pokali i medalje. (kta/a.p.)

foto